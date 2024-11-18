Онлайн-продажи за три квартала 2024 года выросли на 43% до 6,2 трлн рублей

Онлайн-продажи за три квартала 2024 года выросли на 43% до 6,2 трлн рублейБольшую часть оборота генерируют регионы
Объем интернет-торговли в России за девять месяцев 2024 г. вырос на 43% в годовом выражении и составил 6,2 трлн руб. Об этом «Ведомостям» сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). На трансграничную торговлю пришлось всего 3% онлайн-продаж, остальное – это покупки в российских интернет-магазинах и на маркетплейсах.
Доля интернет-торговли в общем объеме розницы составила 15,4%. Но в разных категориях товаров этот показатель различается. Так, в непродовольственной рознице 24,3% приходится на онлайн, а в продовольственной – только 5,4%.
Лидерами по объему продаж в онлайне стали продукты питания (16,7%), товары для дома и мебель, а также цифровая и бытовая техника (по 14,6%), одежда и обувь (13,5%), а также автозапчасти и автоаксессуары (7,1%). Причем последняя категория впервые вошла в пятерку лидеров: с января по сентябрь продажи таких товаров выросли на 135%. Доля товаров для красоты и здоровья, которые впервые с 2020 г. сместились на шестую строчку, составила 6,4%.
По оценкам «Infoline-аналитики», онлайн-продажи материальных товаров (без учета доставки готовой еды из ресторанов) выросли в январе – сентябре 2024 г. на 39,5% до 7,68 трлн руб. с учетом НДС, в том числе продовольственных товаров – на 45,6% до 902 млрд руб. и непродовольственных – на 38,8% до 6,78 трлн руб., рассказал «Ведомостям» гендиректор аналитической компании Михаил Бурмистров.
По его словам, наиболее динамичный рост продемонстрировали крупнейшие мультикатегорийные маркетплейсы: их товарный оборот вырос на 60,9% до 4,96 трлн руб.
По данным Data Insight, за девять месяцев 2024 г. объем онлайн-продаж составил около 7,7 трлн руб., рассказал «Ведомостям» партнер компании Федор Вирин. В эти данные включены B2C-продажи всех материальных товаров через интернет, за исключением автомобилей, а также продажа цифровых книг. В расчетах не учтены услуги, включая транспортные, билеты на развлечения, подписки на информацию и сервисы, даже если эти сервисы по предоставлению музыки или книг.
В отличие от прошлых лет большая часть онлайн-продаж, по подсчетам АКИТ, приходится на регионы страны – более 76%. При этом в некоторых регионах доля продаж через интернет заметно выше общероссийского уровня. Например, на Чукотке на онлайн-канал приходится 38% от общей розницы, в Магаданской области – 24,4%, на Алтае – 23,3%, в Карачаево-Черкесии, на Камчатке, в Мурманской и Калужской областях и в Туве – больше 22%.
«Очевидно, что в тех регионах, где недостаточно развита цивилизованная торговля, где сложные рельефы местности и непростой климат, с появлением соответствующей логистической инфраструктуры, пунктов выдачи заказов (ПВЗ) люди обращаются к онлайн-каналу, который обеспечивает им доступ к огромному ассортименту товаров, стирая расстояния», – объяснил президент АКИТ Артем Соколов.
В части регионов подъем онлайн-продаж за девять месяцев этого года также выше общероссийского показателя. Наибольший темп роста в сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован в Чечне – 90,5%, на 82% выросли показатели на Чукотке. Рост интернет-торговли на 60–70% зафиксирован на Алтае, в Якутии, Еврейской АО, Дагестане, Бурятии, на Камчатке, в Калининграде, на Сахалине и в Башкирии.
Именно проникновение в регионы станет в дальнейшем главным драйвером роста интернет-торговли, отмечает Соколов. «Сейчас большинство городов-миллионников «завоеваны» всеми видами игроков, поэтому бизнес сконцентрировался на развитии региональной инфраструктуры, – поясняет эксперт. – Маркетплейсы активно строят и открывают распределительные центры и фулфилмент-центры, региональные производители и продавцы подключаются к новой инфраструктуре, традиционная торговля запускает свою доставку из магазинов и собственных РЦ и дарксторов».
Бурмистров также отмечает опережающий рост в регионах. По его словам, это связано с тем, что крупнейшие маркетплейсы стремительно наращивают количество пунктов выдачи заказов в малых населенных пунктах – там, где мало представлен классический ритейл. Потребители в таких регионах резко увеличивают объем онлайн-продаж. По словам Вирина, основной рост потребительской активности сегодня происходит именно в регионах, то есть за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Это он связывает как с ростом доходов в регионах, так и тем, что активность в столицах и так достаточно высока.
Представитель «Мегамаркета» подтвердил «Ведомостях», что большую часть продаж на маркетплейсе генерируют регионы. За 2024 г. на их долю приходится 63%, в то время как на Москву и область – 29%, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 8%.
Доля регионов в общих продажах Wildberries по итогам девяти месяцев 2024 г. составляет 87% (остальное приходится на Москву и Санкт-Петербург), рассказал представитель маркетплейса. В компании подтверждают, что «активно вкладываются» в развитие сети ПВЗ – за последние девять месяцев их количество увеличилось почти на 50%. Среди других причин роста онлайн-продаж представитель Wildberries называет рост категорий, в том числе обусловленных появившейся возможностью доставки крупногабаритных товаров.
Глава совета по электронной коммерции при ТПП РФ Алексей Федоров объясняет рост онлайн-продаж тем, что традиционная торговля и гипермаркеты имеют отрицательную годовую динамику оборота – именно этот оборот перетекает в онлайн. По его оценке, гипермаркеты сократили долю на рынке с 18% в 2017 г. до 11% в 2024 г. Традиционные магазины упали с 24% доли на рынке до 12% за тот же период, отмечает он.
«Растет не только интернет-торговля, но и хард-дискаунтеры, – добавил Федоров. – Этот тренд говорит о том, что главным критерием для российского потребителя в 2024 г. стала цена товара. И маркетплейсы и хард-дискаунтеры дают возможность здорово сэкономить». Торговые центры и гипермаркеты не смогли удержать планку низких цен, так как им требуется оплачивать аренду и кредиты, считает он.
По оценке Федорова, в 2024 г. только 62% домохозяйств покупали товары онлайн. Он прогнозирует, что за оставшихся потребителей будет «крайне жесткая битва» в 2025-2026 гг., что позволит интернет-торговле в России вырасти еще минимум в два раза.
Вирин объясняет быстрый рост онлайн-продаж ростом потребительского опыта: потребители привыкают переносить в онлайн-канал все больше и больше покупок, привыкая покупать новые для себя категории. Вторым важнейшим драйвером роста активности потребителей является доставка продуктов питания, которые, по данным Data Insight, активный покупатель заказывает два раза в неделю в среднем (100 заказов в год), тогда как непродуктовые покупки – это только 20 заказов в год, отмечает Вирин.
По прогнозу Вирина, объем рынка интернет-торговли за 2024 г. составит 10,7 трлн руб. – почти на 40% больше, чем в 2023 г.