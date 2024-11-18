Онлайн-продажи за три квартала 2024 года выросли на 43% до 6,2 трлн рублей

Бурмистров также отмечает опережающий рост в регионах. По его словам, это связано с тем, что крупнейшие маркетплейсы стремительно наращивают количество пунктов выдачи заказов в малых населенных пунктах – там, где мало представлен классический ритейл. Потребители в таких регионах резко увеличивают объем онлайн-продаж. По словам Вирина, основной рост потребительской активности сегодня происходит именно в регионах, то есть за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Это он связывает как с ростом доходов в регионах, так и тем, что активность в столицах и так достаточно высока.