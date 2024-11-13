Совет по кодификации не поддержал законопроект о сервисах рассрочки

Совет по кодификации не поддержал законопроект о сервисах рассрочкиЭксперты совета считают, что еще один нормативный акт не нужен, а предложенные меры недостаточно проработаны
Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект, который регулирует работу сервисов рассрочки (BNPL-сервисы – buy now, pay later). Об этом говорится в экспертном заключении совета, с которым ознакомились «Ведомости». Совет посчитал «неудачной» идею разработки отдельного федерального закона и раскритиковал некоторые положения документа.
BNPL-сервисы позволяют пользователям оплачивать онлайн-покупки равными частями в течение короткого периода, например нескольких недель после покупки. При этом такая услуга бесплатна для пользователей: в платежи не закладывается процент, поэтому сервисы не заключают кредитный договор и не передают данные в бюро кредитных историй (БКИ).
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