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Совет по кодификации не поддержал законопроект о сервисах рассрочки

Эксперты совета считают, что еще один нормативный акт не нужен, а предложенные меры недостаточно проработаны
Лиана Липанова
Екатерина Литова
Сервисы рассрочки не воспринимаются как кредитные сервисы и продукты, хотя они очень близки по формату и по рискам / Андрей Гордеев / Ведомости

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект, который регулирует работу сервисов рассрочки (BNPL-сервисы – buy now, pay later). Об этом говорится в экспертном заключении совета, с которым ознакомились «Ведомости». Совет посчитал «неудачной» идею разработки отдельного федерального закона и раскритиковал некоторые положения документа.

BNPL-сервисы позволяют пользователям оплачивать онлайн-покупки равными частями в течение короткого периода, например нескольких недель после покупки. При этом такая услуга бесплатна для пользователей: в платежи не закладывается процент, поэтому сервисы не заключают кредитный договор и не передают данные в бюро кредитных историй (БКИ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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