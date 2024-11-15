Ozon запустит своего таможенного брокера для интернет-заказов из-за границы

Ozon запустит своего таможенного брокера для интернет-заказов из-за границыЭто значительно ускорит доставку товаров из Китая
Ozon планирует войти в список участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляющих доставку и декларирование экспресс-грузов физических лиц. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Ozon. Пока в списке таких участников ВЭД нет ни одного российского маркетплейса.
Сейчас для таможенного оформления экспресс-грузов компания пользуется услугами других таможенных брокеров. Регистрация Ozon в списке участников ВЭД позволит маркетплейсу оформлять часть таких операций самостоятельно, что значительно ускорит доставку товаров из Китая, обеспечит контроль и прозрачность перемещения грузов, а также существенно снизит затраты, уверяет представитель компании.
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