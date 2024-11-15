Ozon запустит своего таможенного брокера для интернет-заказов из-за границы

Ozon планирует войти в список участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляющих доставку и декларирование экспресс-грузов физических лиц. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Ozon. Пока в списке таких участников ВЭД нет ни одного российского маркетплейса.