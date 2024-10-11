Объем ввода торговых площадей в России за год вырос в полтора раза

Восстановление этого сегмента подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Полина Афанасьева уверяет, что по итогам трех кварталов этого года в России ввели в эксплуатацию торговые центры на 220 000 кв. м. Годовой прирост, по ее данным, составил 48%. Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова говорит, что в этом году в различных городах страны появилось 17 новых объектов на 239 500 кв. м, а это на 37% больше, чем было в 2023 г., и на 24% – чем в 2022 г. Партнер Ricci | Blackstone Алексей Сигал также подтверждает увеличивающуюся активность на этом рынке, но конкретные цифры не называет.