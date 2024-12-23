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Китай, Европа и Ближний Восток лидируют по объемам трансграничных расчетов через платформу А7

Китай, Европа и Ближний Восток стали самыми популярными направлениями трансграничных переводов, обеспечиваемых группой компаний А7, созданной ПСБ.

Китай, являясь крупнейшим торговым партнером России, ожидаемо занимает первое место по объему транзакций.

ПСБ запустил новый механизм трансграничных расчетов в IV квартале 2024 года через специально созданную группу компаний А7. Платформа предназначена для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и использует инструменты финансового рынка для проведения международных переводов в любой валюте и в любую страну мира, обеспечивая исполнение внешнеторговых контрактов.

Преимущества А7 включают низкую стоимость услуг: 0,3% от суммы платежа для импортеров (минимум 50 000 рублей + НДС) и фиксированные 50 000 рублей + НДС для экспортеров. Сумма платежа оплачивается импортером в России по курсу Банка России.

Помимо стоимости А7 гарантирует безопасность и надежность переводов, что особенно важно в условиях санкций. Спрос на агентские услуги в сфере трансграничных платежей резко вырос после отключения российских банков от SWIFT*.

SWIFT (англ.) – международная система денежных переводов, которая позволяет переводить деньги между банками разных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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