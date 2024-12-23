Китай, Европа и Ближний Восток лидируют по объемам трансграничных расчетов через платформу А7

ПСБ запустил новый механизм трансграничных расчетов в IV квартале 2024 года через специально созданную группу компаний А7. Платформа предназначена для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и использует инструменты финансового рынка для проведения международных переводов в любой валюте и в любую страну мира, обеспечивая исполнение внешнеторговых контрактов.