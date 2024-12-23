Китай, Европа и Ближний Восток лидируют по объемам трансграничных расчетов через платформу А7
Китай, Европа и Ближний Восток стали самыми популярными направлениями трансграничных переводов, обеспечиваемых группой компаний А7, созданной ПСБ.
Китай, являясь крупнейшим торговым партнером России, ожидаемо занимает первое место по объему транзакций.
ПСБ запустил новый механизм трансграничных расчетов в IV квартале 2024 года через специально созданную группу компаний А7. Платформа предназначена для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и использует инструменты финансового рынка для проведения международных переводов в любой валюте и в любую страну мира, обеспечивая исполнение внешнеторговых контрактов.
Преимущества А7 включают низкую стоимость услуг: 0,3% от суммы платежа для импортеров (минимум 50 000 рублей + НДС) и фиксированные 50 000 рублей + НДС для экспортеров. Сумма платежа оплачивается импортером в России по курсу Банка России.
Помимо стоимости А7 гарантирует безопасность и надежность переводов, что особенно важно в условиях санкций. Спрос на агентские услуги в сфере трансграничных платежей резко вырос после отключения российских банков от SWIFT*.
SWIFT (англ.) – международная система денежных переводов, которая позволяет переводить деньги между банками разных стран.