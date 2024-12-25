Новогодняя телеграмма добра и цифровая елка: МАЕР запустил праздничные проекты
Медиахолдинг МАЕР в преддверии новогодних праздников запустил два федеральных проекта. Принять в них участие смогут все жители России. Любой желающий может украсить фотографиями своей семьи цифровую елку и отправить новогоднее поздравление своим близким, друзьям и коллегам.
Старт акции «Новогодняя телеграмма добра» был дан 20 декабря Дедом Морозом из Великого Устюга. Он первым отправил виртуальное поздравление: «Дорогие мои! С Новым годом! Пусть будет мир вокруг и в сердце каждого! Берегите близких!».
О новом проекте, реализованном совместно с медиахолдингом МАЕР рассказала руководитель фонда «Подарок ангелу» и соавтор проекта «Доброшрифт» Анастасия Приказчикова.
«Мы превратили фасады домов в добрый мессенджер. Можно отправить новогодний привет родственникам в другой город или поделиться секретным рецептом салата оливье, загадать желание или признаться в любви. Для этого надо зайти на сайт доброшрифт.рф написать короткое сообщение, указав город и имя. Сообщения принимаются до 28 декабря. На цифровых экранах все поздравления будут оформлены в стилистике крупнейшего федерального социального проекта в поддержку маломобильных людей. С помощью “кривых” букв проект уже 6 лет развивает инклюзию и помогаем детям проходить реабилитацию», – рассказала генеральный продюсер проекта «Доброшрифт» и руководитель фонда «Подарок ангелу» Анастасия Приказчикова.
Первые новогодние телеграммы добра разлетелись по Кутузовскому проспекту в Москве. На магистрали, которую принято называть западными воротами столицы, запустили высокотехнологичный медиафасад общей площадью 370 квадратных метров. Здесь всегда высокий автомобильный и пешеходный трафик, и уличный экран в сутки собирает свыше 654 тысяч взглядов.
«Мы запускаем новогоднюю акцию совместно с нашими друзьями – проектом “Доброшрифт”, любой житель России может поздравить коллег, друзей, родных, отправив “Новогоднюю телеграмму добра”. Под этот проект мы выдели рекордное количество эфирного времени, анонс и сами поздравления, и праздничные пожелания увидят свыше 10 миллионов раз жители Москвы, Владивостока, Воронежа, Краснодара, Нижнего Новгорода, Оренбурга и Кемерово, других крупных городов. Всего цифровые новогодние телеграммы получат порядка трех миллионов человек. Присоединяйтесь, делитесь добром друг с другом!» – сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
23 декабря стартовал еще один новогодний проект медиахолдинга МАЕР и UGC-центра – «Люди – украшение страны».
«Новый год – это самый уютный и любимый семейный праздник для россиян, и перед его наступлением принято наряжать ёлку и украшать дом. Мы решили украсить всю страну! Главная наша драгоценность – крепкие семьи! Присоединяйтесь к нашему флешмобу – трогательные семейные фотографии попадут на экраны МАЕР по всей России!» – рассказали в UGC-центре.
В акции принимают участие и блогеры. Так, Алексей Столяров рассказал, что с удовольствием присоединился к проекту вместе со своей дочкой.
«С радостью принял участие в этом проекте. Я выложил фотографию со своей дочкой, как она катается на мне. Я, как отец, ни в чем не отказываю своей маленькой дочери, которой всего три годика. Мы выложили уютную семейную фотографию, выложили подписчикам. И многие писали в комментариях “Как классно, мы тоже это сделаем”. Скоро Новый год, новогоднее настроение, все встречаются семьями, загадывают, чтобы всё было хорошо, проводят время с близкими. Поэтому акция классная, позитивная, создает новогоднее настроение!» – рассказал блогер Алексей Столяров.
««Украшение страны» – это потрясающая акция, в которой я также приняла участие. Я опубликовала фотографию со своей семьей. И мне было приятно увидеть, как мои подписчики поддержали и также начали выкладывать у себя в телеграм-каналах фотографии. Это интересная акция, в которой можно показать свою приверженность семейным ценностям», – рассказала певица Аделина Ахметова (ANILEDA).