Новогодняя телеграмма добра и цифровая елка: МАЕР запустил праздничные проекты

«С радостью принял участие в этом проекте. Я выложил фотографию со своей дочкой, как она катается на мне. Я, как отец, ни в чем не отказываю своей маленькой дочери, которой всего три годика. Мы выложили уютную семейную фотографию, выложили подписчикам. И многие писали в комментариях “Как классно, мы тоже это сделаем”. Скоро Новый год, новогоднее настроение, все встречаются семьями, загадывают, чтобы всё было хорошо, проводят время с близкими. Поэтому акция классная, позитивная, создает новогоднее настроение!» – рассказал блогер Алексей Столяров.