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Реклама / Общество с ограниченной ответственностью «Сияй «Ломбард»Erid:2VfnxvpvKkc

Топ-5 ломбардов Москвы 2024-2025

Когда срочно нужны деньги, а заниматься долгим оформлением кредита в банке не хочется, самый простой и надёжный вариант — обратиться в ломбард. Ведь современные ломбарды предлагают гораздо больше, чем просто заём под залог. Они делают процесс удобным, быстрым и безопасным для клиентов.

В нашем обзоре лучших ломбардов Москвы расскажем о местах, где вы получите выгодные условия, профессиональную оценку и уникальные дополнительные услуги.

  • Критерии, указывающие на то, что ломбарду точно можно доверять

  • Официальные лицензии и положительные отзывы клиентов;

  • Прозрачные условия и отсутствие скрытых комиссий;

  • Современные системы охраны и защиты заложенных ценностей;

  • Профессиональные эксперты по оценке драгоценных изделий;

  • Поддержка клиентов, онлайн-оценка, возможность продления займов без штрафов.

1. ООО «Сияй Ломбард»

Это современная сеть ломбардов, которая открыто демонстрирует свою работу и задаёт тенденции на рынке, используя инновационные технологии и системы защиты. «Сияй Ломбард» ломает типичные стереотипы о ломбардах. Здесь вы не увидите мрачных полуподвальных помещений с интерьером советских времён. Вместо этого вас ждут светлые, современные филиалы в центре Москвы и приятная домашняя атмосфера — клиентов угощают чаем, кофе и шоколадом.

Заложить в «Сияй Ломбард» можно не только ювелирные изделия и украшения с драгоценными камнями, но и часы, столовое серебро, автомобили и даже мотоциклы. Деньги выдаются клиенту удобным для него способом.

Другие особенности:

  • Уникальная услуга — круглосуточное видеонаблюдение за изделиями в ячейках. При оформлении залога вы (при желании) установите на свой смартфон специальное приложение (18+) и сможете следить там за драгоценностями в режиме реального времени. Сервисом удобно пользоваться и для обычного хранения: например, если вы собираетесь уехать, но не хотите оставлять ценные вещи дома без присмотра, помещайте их в ячейки «Сияй». Автомобили и мотоциклы тоже содержатся здесь в хороших условиях — на тёплых и охраняемых паркингах.

  • Оценка изделия производится в офисе, онлайн либо на выезде: для проведения сделки эксперт сам к вам приедет по назначенному адресу. Процедура не займёт много времени, так как теперь всё автоматизировано: современный анализатор за пару секунд определит пробу изделия, без надпилов, царапин и риска испортить драгоценность. Оценщик не будет вмешиваться в структуру металла, сохранит изделие в том виде, в котором оно вам дорого. Вы видите весь процесс оценки от начала до конца — никаких лишних и сомнительных манипуляций. Просто честно, прозрачно и бережно. Философия «Сияй Ломбарда» ориентирована на уважительное отношение к клиентам и их ценностям. Здесь только профессиональные и безопасные решения.

  • Через личный кабинет на сайте можно оплачивать проценты по займу. Лояльным клиентам предлагаются специальные тарифы со сниженными процентными ставками.

  • Оплатить понравившуюся вещь из большого каталога «Сияй» можно любым удобным способом. Если сейчас у вас нет полной суммы, ломбард предлагает своим клиентам рассрочку.

  • При онлайн покупке ювелирных изделий вы можете забрать свой заказ в любом из отделений компании, а также оформить доставку курьером или в пункт выдачи.

  • Телефон: +74994448645 Режим Работы: 9:00 — 21:00, без выходных ООО «Сияй Ломбард» Сайт: https://syai.ru/

2. ООО «Ломбард Золотая Точка»

ООО «Ломбард Золотая Точка» принимает в залог ювелирные украшения, швейцарские часы, иконы, шубы, айпады и айфоны. Для оценки не обязательно посещать отделение компании, можно сделать это онлайн, прислав фотографию изделия, бирку с характеристиками или сертификат.

Если вы не хотите сразу продавать ценное изделие, можно воспользоваться услугой комиссионной продажи. «Валантис» принимает ювелирные украшения, золотые изделия, часы, столовое серебро, монеты и другие ценные брендовые вещи для продажи через свои магазины.

Дополнительные услуги:

  • Хранение в «несезон» шуб, дублёнок, пальто и меховых аксессуаров в специальном меховом холодильнике.

  • Ремонт и реставрация ювелирных изделий: лазерная гравировка, увеличение или уменьшение размера колец, полировка.

  • Изготовление ювелирных изделий на заказ по эскизу или фотографии от клиента.

  • Каталог на сайте с ювелирными изделиями, антиквариатом и столовым серебром, которые можно приобрести.

3. ООО «Вип Ломбард»

«Вип Ломбард» специализируется на займах под залог эксклюзивных часов от известных домов. А также работает с ювелирными изделиями, драгоценными камнями и авто. Если сумма залога значительная, компания предоставляет своим клиентам услугу сопровождения с охраной.

На сайте есть обширный каталог премиальных ювелирных изделий, брендовых часов, элитных ручек и сумок, которые не были выкуплены предыдущими владельцами. Все предметы проходят оценку и проверку на подлинность, а их стоимость определяется исходя из текущего курса доллара.

В «Вип Ломбард» можно не только заложить ценные вещи, но и продать их. Компания занимается скупкой часов, ювелирных изделий с драгоценными камнями, а также брендовых аксессуаров. Клиенты могут воспользоваться услугой комиссионной продажи: если изделие не продано по истечении срока договора, вы имеете право забрать его без дополнительной оплаты. Оценка вещей доступна как в офисе, так и онлайн.

4. ООО «Ломбард на Пражской»

Основные направления "Ломбарда на Пражской" — выдача займов под залог, скупка и продажа. Принимают ювелирные изделия, часы, монеты, золотые слитки, лом золота, столовое серебро и различные виды техники.

  • Смартфоны, технику Apple, планшеты, электронные книги, наушники, смарт часы;

  • Ноутбуки, компьютеры, системные блоки, моноблоки, мониторы, телевизоры, портативные колонки;

  • Фотоаппараты, объективы, видеокамеры, экшен-камеры;

  • Строительные инструменты, бытовую технику;

  • Приставки Nintendo, геймпады, игры для приставок.

Можно сдать технику по программе Трейд-ин и получить скидку при покупке другого устройства из каталога. Также ломбард продаёт невыкупленные ювелирные изделия и технику. Купить их можно в интернет-магазине на сайте.

5. ООО «Ломбард Платинум»

В «Ломбарде Платинум» вы можете получить заём под залог столового серебра, драгоценных камней, украшений из драгоценных металлов, часов. Принимаются разнообразные изделия из золота и серебра: не только кольца и цепочки, но и запонки, перья от ручек, кресты, портсигары, зажимы, шкатулки.

За пять минут специалисты ломбарда проводят геммологическую экспертизу, чтобы точно оценить стоимость изделия, соответствие проб металлов и подлинность камней. В том числе оцениваются бриллианты, сапфиры, изумруды и рубины.

Оплатить проценты можно онлайн в своём личном кабинете на сайте.

Ломбард располагает надёжными, специализированными хранилищами, которые оборудованы охранной и пожарной сигнализацией.

Выбор надёжного ломбарда — это важный шаг к финансовой стабильности. Все представленные ломбарды предлагают уникальные услуги, которые помогут вам в трудной ситуации. Обратите внимание на их предложения и выбирайте то, что подходит именно вам.

18+

Общество с ограниченной ответственностью «Сияй «Ломбард», ИНН 9726055670, ОГРН 1237700687740

Адрес: 117556, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 74, к. 3, помещ. 2/1/1

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Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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