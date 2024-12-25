Топ-5 ломбардов Москвы 2024-2025

Оценка изделия производится в офисе, онлайн либо на выезде: для проведения сделки эксперт сам к вам приедет по назначенному адресу. Процедура не займёт много времени, так как теперь всё автоматизировано: современный анализатор за пару секунд определит пробу изделия, без надпилов, царапин и риска испортить драгоценность. Оценщик не будет вмешиваться в структуру металла, сохранит изделие в том виде, в котором оно вам дорого. Вы видите весь процесс оценки от начала до конца — никаких лишних и сомнительных манипуляций. Просто честно, прозрачно и бережно. Философия «Сияй Ломбарда» ориентирована на уважительное отношение к клиентам и их ценностям. Здесь только профессиональные и безопасные решения.