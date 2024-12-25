Топ-5 ломбардов Москвы 2024-2025
Когда срочно нужны деньги, а заниматься долгим оформлением кредита в банке не хочется, самый простой и надёжный вариант — обратиться в ломбард. Ведь современные ломбарды предлагают гораздо больше, чем просто заём под залог. Они делают процесс удобным, быстрым и безопасным для клиентов.
В нашем обзоре лучших ломбардов Москвы расскажем о местах, где вы получите выгодные условия, профессиональную оценку и уникальные дополнительные услуги.
Критерии, указывающие на то, что ломбарду точно можно доверять
Официальные лицензии и положительные отзывы клиентов;
Прозрачные условия и отсутствие скрытых комиссий;
Современные системы охраны и защиты заложенных ценностей;
Профессиональные эксперты по оценке драгоценных изделий;
Поддержка клиентов, онлайн-оценка, возможность продления займов без штрафов.
1. ООО «Сияй Ломбард»
Это современная сеть ломбардов, которая открыто демонстрирует свою работу и задаёт тенденции на рынке, используя инновационные технологии и системы защиты. «Сияй Ломбард» ломает типичные стереотипы о ломбардах. Здесь вы не увидите мрачных полуподвальных помещений с интерьером советских времён. Вместо этого вас ждут светлые, современные филиалы в центре Москвы и приятная домашняя атмосфера — клиентов угощают чаем, кофе и шоколадом.
Заложить в «Сияй Ломбард» можно не только ювелирные изделия и украшения с драгоценными камнями, но и часы, столовое серебро, автомобили и даже мотоциклы. Деньги выдаются клиенту удобным для него способом.
Другие особенности:
Уникальная услуга — круглосуточное видеонаблюдение за изделиями в ячейках. При оформлении залога вы (при желании) установите на свой смартфон специальное приложение (18+) и сможете следить там за драгоценностями в режиме реального времени. Сервисом удобно пользоваться и для обычного хранения: например, если вы собираетесь уехать, но не хотите оставлять ценные вещи дома без присмотра, помещайте их в ячейки «Сияй». Автомобили и мотоциклы тоже содержатся здесь в хороших условиях — на тёплых и охраняемых паркингах.
Оценка изделия производится в офисе, онлайн либо на выезде: для проведения сделки эксперт сам к вам приедет по назначенному адресу. Процедура не займёт много времени, так как теперь всё автоматизировано: современный анализатор за пару секунд определит пробу изделия, без надпилов, царапин и риска испортить драгоценность. Оценщик не будет вмешиваться в структуру металла, сохранит изделие в том виде, в котором оно вам дорого. Вы видите весь процесс оценки от начала до конца — никаких лишних и сомнительных манипуляций. Просто честно, прозрачно и бережно. Философия «Сияй Ломбарда» ориентирована на уважительное отношение к клиентам и их ценностям. Здесь только профессиональные и безопасные решения.
Через личный кабинет на сайте можно оплачивать проценты по займу. Лояльным клиентам предлагаются специальные тарифы со сниженными процентными ставками.
Оплатить понравившуюся вещь из большого каталога «Сияй» можно любым удобным способом. Если сейчас у вас нет полной суммы, ломбард предлагает своим клиентам рассрочку.
При онлайн покупке ювелирных изделий вы можете забрать свой заказ в любом из отделений компании, а также оформить доставку курьером или в пункт выдачи.
Телефон: +74994448645 Режим Работы: 9:00 — 21:00, без выходных ООО «Сияй Ломбард» Сайт: https://syai.ru/
2. ООО «Ломбард Золотая Точка»
ООО «Ломбард Золотая Точка» принимает в залог ювелирные украшения, швейцарские часы, иконы, шубы, айпады и айфоны. Для оценки не обязательно посещать отделение компании, можно сделать это онлайн, прислав фотографию изделия, бирку с характеристиками или сертификат.
Если вы не хотите сразу продавать ценное изделие, можно воспользоваться услугой комиссионной продажи. «Валантис» принимает ювелирные украшения, золотые изделия, часы, столовое серебро, монеты и другие ценные брендовые вещи для продажи через свои магазины.
Дополнительные услуги:
Хранение в «несезон» шуб, дублёнок, пальто и меховых аксессуаров в специальном меховом холодильнике.
Ремонт и реставрация ювелирных изделий: лазерная гравировка, увеличение или уменьшение размера колец, полировка.
Изготовление ювелирных изделий на заказ по эскизу или фотографии от клиента.
Каталог на сайте с ювелирными изделиями, антиквариатом и столовым серебром, которые можно приобрести.
3. ООО «Вип Ломбард»
«Вип Ломбард» специализируется на займах под залог эксклюзивных часов от известных домов. А также работает с ювелирными изделиями, драгоценными камнями и авто. Если сумма залога значительная, компания предоставляет своим клиентам услугу сопровождения с охраной.
На сайте есть обширный каталог премиальных ювелирных изделий, брендовых часов, элитных ручек и сумок, которые не были выкуплены предыдущими владельцами. Все предметы проходят оценку и проверку на подлинность, а их стоимость определяется исходя из текущего курса доллара.
В «Вип Ломбард» можно не только заложить ценные вещи, но и продать их. Компания занимается скупкой часов, ювелирных изделий с драгоценными камнями, а также брендовых аксессуаров. Клиенты могут воспользоваться услугой комиссионной продажи: если изделие не продано по истечении срока договора, вы имеете право забрать его без дополнительной оплаты. Оценка вещей доступна как в офисе, так и онлайн.
4. ООО «Ломбард на Пражской»
Основные направления "Ломбарда на Пражской" — выдача займов под залог, скупка и продажа. Принимают ювелирные изделия, часы, монеты, золотые слитки, лом золота, столовое серебро и различные виды техники.
Смартфоны, технику Apple, планшеты, электронные книги, наушники, смарт часы;
Ноутбуки, компьютеры, системные блоки, моноблоки, мониторы, телевизоры, портативные колонки;
Фотоаппараты, объективы, видеокамеры, экшен-камеры;
Строительные инструменты, бытовую технику;
Приставки Nintendo, геймпады, игры для приставок.
Можно сдать технику по программе Трейд-ин и получить скидку при покупке другого устройства из каталога. Также ломбард продаёт невыкупленные ювелирные изделия и технику. Купить их можно в интернет-магазине на сайте.
5. ООО «Ломбард Платинум»
В «Ломбарде Платинум» вы можете получить заём под залог столового серебра, драгоценных камней, украшений из драгоценных металлов, часов. Принимаются разнообразные изделия из золота и серебра: не только кольца и цепочки, но и запонки, перья от ручек, кресты, портсигары, зажимы, шкатулки.
За пять минут специалисты ломбарда проводят геммологическую экспертизу, чтобы точно оценить стоимость изделия, соответствие проб металлов и подлинность камней. В том числе оцениваются бриллианты, сапфиры, изумруды и рубины.
Оплатить проценты можно онлайн в своём личном кабинете на сайте.
Ломбард располагает надёжными, специализированными хранилищами, которые оборудованы охранной и пожарной сигнализацией.
Выбор надёжного ломбарда — это важный шаг к финансовой стабильности. Все представленные ломбарды предлагают уникальные услуги, которые помогут вам в трудной ситуации. Обратите внимание на их предложения и выбирайте то, что подходит именно вам.
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