Самая продаваемая недвижимость премиум-класса Москвы: подведем итоги 2024 года
На фоне ощутимого падения спроса на рынке массового жилья, недвижимость премиум-класса демонстрирует устойчивый рост, невзирая на рекордные значения ключевой ставки. По данным аналитиков Villagio Realty, объем предложения на первичном премиальном рынке Москвы за 2024 год вырос на 36% — до 6871 лота (546,9 тыс. кв. м). Застройщики жилья премиум-класса в 2024 году запустили продажи в 11 проектах, что аналогично результату, достигнутому в 2023 году. Средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке премиум-класса за 2024 год выросла на рекордные 19,8% — до 785,2 тыс. руб. Средняя стоимость лота достигла 62,5 млн руб. (+19,7% за год).
Повышение цен и появление новых предложений в данном сегменте подтверждают, что премиальные новостройки остаются надежным активом в условиях экономической нестабильности. На рынке премиальных новостроек Москвы в 2024 году совершено 6 242 сделки по ДДУ (без учета оптовых сделок и уступок), что на 33,2% больше результата 2023 года, и это рекордный показатель за всю историю рынка. Объем проданной площади достиг порядка 441 тыс. кв. м (+30,9% за год).
По мнению коммерческого директора Villagio Realty Алексея Коротких, за 2024 год рынок наглядно показал свою устойчивость к изменениям ключевой ставки. «В высокобюджетном сегменте покупатели, как правило, используют собственные средства, что минимизирует зависимость нашего рынка от высоких процентов по кредитам, а также делает премиальную недвижимость отличным инструментом для сохранения капитала», — отметил эксперт.
ТОП-10 самых продаваемых в 2024 году объектов премиум-класса в Москве
Девелопер: Optima Development (Застройщик: ООО СЗ «Прайм Парк»)
Локация: Хорошевский район; Ленинградский пр-т, 37
Средняя цена кв. м. в декабре 2024 г.: 758 тыс. руб.
Объем продаж за 2024 г.: 28 318 кв. м
О проекте: Prime Park — уникальный симбиоз атмосферы Нью-Йорка и персонализированного сервиса на уровне люксовых отелей. Архитектурная концепция включает девять жилых небоскребов до 42 этажей, на первых этажах расположены все необходимые объекты премиальной инфраструктуры. Сердце квартала — частный парк, созданный швейцарским ландшафтным архитектором Йонасом Эггером по примеру Центрального парка в Нью-Йорке. Проект становится лидером продаж в своем сегменте пятый год подряд.
Девелопер: Донстрой (Застройщик: ООО СЗ «ТПУ Терехово 28»)
Локация: район Хорошево-Мневники; ул. Нижние Мневники, 9
Средняя цена кв. м. в декабре 2024 г.: 673 тыс. руб.
Объем продаж за 2024 г.: 27 966 кв. м
О проекте: Курортные виллы Остров Х на территории Москвы в окружении воды и заповедных зон. Комплекс состоит из двух корпусов высотой до 6-7 этажей. На каждом этаже 2-3 квартиры, и каждая имеет свой приватный вход из панорамного лифта через частную террасу. На прилегающем участке разобьют мини-парк, также предусмотрены детские и спортивные площадки.
Девелопер: FORMA (Застройщик: ООО «Страна Девелопмент»)
Локация: Пресненский район; Пресненский вал, 27
Средняя цена кв. м. в декабре 2024 г.: 734 тыс. руб.
Объем продаж за 2024 г.: 25 029 кв. м
О проекте: Проект состоит из 10 домов от именитых архитекторов, интегрированных в ансамбль исторических зданий XIX века — бывших мастерских Московско-Александровской железной дороги. На закрытой территории площадью 6 га появится парк для жителей. Во дворах — безбарьерная среда, предусмотрены детские и спортивные площадки, а также места для отдыха. Жители смогут воспользоваться водно-термальным комплексом с бассейном и саунами и фитнес-клубом.
Девелопер: PIONEER (Застройщик: АО СЗ «ЛАЙФ ПАВЕЛЕЦКАЯ»)
Локация: Даниловский район;
Средняя цена кв. м. в декабре 2024 г.: 811 тыс. руб.
Объем продаж за 2024 г.: 24 540 кв. м
О проекте: Проект состоит из шести башен высотой от 24 до 47 этажей. В распоряжении жильцов большой внутренний двор-парк, а также клубная инфраструктура: частный кинозал, библиотека с камином, спортивные залы, спа-комплекс, бьюти-зоны.
Девелопер: АБСОЛЮТ ПРЕМИУМ (Застройщик: ООО СЗ «ГРАНДСОЮЗИНВЕСТ»)
Локация: район Хамовники; Фрунзенская наб., 54
Средняя цена кв. м. в декабре 2024 г.: 2371 тыс. руб.
Объем продаж за 2024 г.: 23 057 кв. м
О проекте: Проект состоит из 12 клубных домов на берегу Москвы-реки. На закрытой территории ЖК будут построены развлекательный центр и бизнес-центры, созданы приватный парк с прогулочными аллеями, площадь с ресторанами и кафе. Для резидентов в каждом доме спроектированы закрытое клубное пространство, детские игровые комнаты, студия записи интервью и подкастов, лаундж-гостиная для проведения праздников и частных мероприятий. Также планируется открыть тренажёрный зал и фитнес-студию.
Локация: Савеловский район; ул. 2-я Хуторская, 34
Средняя цена кв. м. в декабре 2024 г.: 626 тыс. руб.
Объем продаж за 2024 г.: 20 016 кв. м
О проекте: Высотный проект, названный в честь знаменитого произведения Моцарта, состоит из четырех монолитно-кирпичных башен с разной фактурой фасадов, от 36 до 54 этажей. Внутренняя территория включает секретный сад — лаундж в японском стиле с водоемом, цветником, павильонами для общественного отдыха. Сервисная среда позволит резидентам почти не покидать территории комплекса.
Девелопер: СЗ «Стадион Спартак» (Застройщик: ООО СЗ «Стадион Спартак»)
Локация: район Покровское-Стрешнево; Чкаловский б-р, д.6к1
Средняя цена кв. м. в декабре 2024 г.: 624 тыс. руб.
Объем продаж за 2024 г.: 18 709 кв. м
О проекте: Клубный город Primavera расположен на слиянии двух рек — Москвы и Сходни — и состоит из четырех монолитных разновысотных кварталов высотой от 2 до 22 этажей. Архитектурная концепция основана на традициях неоклассики и ар-деко. Собственная инфраструктура включает детские сады и школы, кафе и магазины, спортивные центры и другие услуги.
Девелопер: Tekta Group (Застройщик: ООО СЗ «Дербеневский»)
Локация: Даниловский район; ул. Дербеневская, вл. 20
Средняя цена кв. м. в декабре 2024 г.: 586 тыс. руб.
Объем продаж за 2024 г.: 17 769 кв. м
О проекте: Проект состоит из шести разноэтажных высотных корпусов в стиле ар-деко. На первых этажах разместятся два образовательных учреждения и коммерческие площади. На территории квартала появится двор, поделенный на разные зоны: игровые, спортивные и рекреационные.
Девелопер: MR Group (Застройщик: ООО СЗ «СЛАВА»)
Локация: Беговой район; Ленинградский пр-т., 8
Средняя цена кв. м. в декабре 2024 г.: 798 тыс. руб.
Объем продаж за 2024 г.: 17 467 кв. м
О проекте: Единое концептуальное пространство объединяет жилой квартал, деловой центр, стрит-ритейл и зоны для прогулок, предусмотрено все необходимое для работы и отдыха. Всего в проекте будет возведено 7 корпусов высотой от 8 до 37 этажей, здания находятся на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить красивый вид из каждой квартиры.
Девелопер: Aeon-Development (Застройщик: ООО СЗ «Кутузовский 16»)
Локация: район Дорогомилово; Кутузовский пр-д, 16с1
Средняя цена кв. м. в декабре 2024 г.: 911 тыс. руб.
Объем продаж за 2024 г.: 16 429 кв. м
О проекте: Квартал расположен на берегу Москвы-реки и состоит из 5 высотных башен по 45-46 этажей. Набережная входит в городскую программу благоустройства, здесь появится благоустроенный парк с велодорожками и беговыми маршрутами. Центром притяжения резидентов станет общественная гостиная в одной из башен, где расположатся караоке-залы, спа-салон, коворкинг и другие досуговые места.