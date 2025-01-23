Самая продаваемая недвижимость премиум-класса Москвы: подведем итоги 2024 года

На фоне ощутимого падения спроса на рынке массового жилья, недвижимость премиум-класса демонстрирует устойчивый рост, невзирая на рекордные значения ключевой ставки. По данным аналитиков Villagio Realty, объем предложения на первичном премиальном рынке Москвы за 2024 год вырос на 36% — до 6871 лота (546,9 тыс. кв. м). Застройщики жилья премиум-класса в 2024 году запустили продажи в 11 проектах, что аналогично результату, достигнутому в 2023 году. Средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке премиум-класса за 2024 год выросла на рекордные 19,8% — до 785,2 тыс. руб. Средняя стоимость лота достигла 62,5 млн руб. (+19,7% за год).