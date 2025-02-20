Prime Park сохраняет лидерство на рынке премиальной недвижимости Москвы

Всего пять минут на автомобиле — и вы в центре столицы, на Тверской улице или Патриарших прудах. Четыре станции метро («Аэропорт», «Динамо», «ЦСКА», «Петровский парк») находятся в шаговой доступности, а международный аэропорт Шереметьево — в 20 минутах езды. Рядом расположены престижные школы, спортивные объекты, рестораны и парки: Петровский и Чапаевский парки и Березовая роща. До ультрасовременного парка «Ходынское поле» и крупнейшего ТЦ «Авиапарк» — всего три минуты пешком.