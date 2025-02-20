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Prime Park сохраняет лидерство на рынке премиальной недвижимости Москвы

По данным исследования аналитиков Villagio Realty, рынок премиального и элитного жилья Москвы в 2024 году вырос на 38,4%, достигнув 540,5 тыс. кв. м проданной площади. При этом 69% спроса в сегменте премиум-класса пришлось на 15 ключевых проектов, среди которых пятый год подряд лидирует жилой квартал Prime Park от Optima Development.

Стабильность в условиях роста

Prime Park реализовал в 2024 году 28 318 кв. м жилья (6,2% от общего объема сегмента), повторив рекордные показатели 2021 года. Проект остается единственным в Москве, который удерживает первое место в рейтингах продаж на протяжении пяти лет. По словам Давида Худояна, генерального директора Optima Development, успех обусловлен сочетанием эксклюзивных характеристик: частного парка площадью 3,5 га, цифровой экосистемы и гибких финансовых программ. Средняя цена квадратного метра в квартале к декабрю 2024 года составила 757,9 тыс. руб., оставаясь ниже сегментного показателя (785,2 тыс. руб.).

Факторы привлекательности Prime Park

Prime Park — это эталон баланса между урбанистическим комфортом и природной гармонией. Его концепция, разработанная британским архитектором Филипом Боллом, объединяет мировую архитектуру, инновационный сервис и уникальную локацию.

Идеальная локация

Всего пять минут на автомобиле — и вы в центре столицы, на Тверской улице или Патриарших прудах. Четыре станции метро («Аэропорт», «Динамо», «ЦСКА», «Петровский парк») находятся в шаговой доступности, а международный аэропорт Шереметьево — в 20 минутах езды. Рядом расположены престижные школы, спортивные объекты, рестораны и парки: Петровский и Чапаевский парки и Березовая роща. До ультрасовременного парка «Ходынское поле» и крупнейшего ТЦ «Авиапарк» — всего три минуты пешком.

Архитектура и благоустройство

Девять небоскребов высотой от 37 до 42 этажей с фасадами, спроектированными Филипом Боллом, и ландшафтом от швейцарского дизайнера Йонаса Эггера, создают уникальный облик квартала. Половина территории отведена под зоны отдыха, включая частный парк с аллеями, детскими площадками и фонтанами, вдохновленный Центральным парком Нью-Йорка.

Инфраструктура и технологии

Резиденты Prime Park получают доступ к фитнес-центру с 25-метровым бассейном и спа, а также к подземному паркингу с зарядками для электромобилей. Современные сервисы позволяют управлять услугами через приложение, пользоваться отдельными входами для курьеров и системой «приватных» лифтов. Уникальные детали, такие как комнаты для мытья лап питомцев, валет-парковка, почтовые комнаты и услуги догситтера, делают жизнь в квартале еще более комфортной.

Инвестиционная привлекательность

Аналитики отмечают, что устойчивый спрос на Prime Park  связан не только с инфраструктурой, но и с инвестиционной составляющей: рост цен в проекте опережает инфляцию, сохраняя доступность относительно рынка. Проект дважды признавался лучшим жилым небоскребом премиум-класса и удостоен более 15 наград, включая European Property Awards и Urban Awards.

«Покупатели выбирают Prime Park не только за эксклюзивные планировки и сервисы, но и за инвестиционную стабильность.», — подчеркивает Дарья Остин, директор по маркетингу и PR Optima Development.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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