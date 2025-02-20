Prime Park сохраняет лидерство на рынке премиальной недвижимости Москвы
По данным исследования аналитиков Villagio Realty, рынок премиального и элитного жилья Москвы в 2024 году вырос на 38,4%, достигнув 540,5 тыс. кв. м проданной площади. При этом 69% спроса в сегменте премиум-класса пришлось на 15 ключевых проектов, среди которых пятый год подряд лидирует жилой квартал Prime Park от Optima Development.
Стабильность в условиях роста
Prime Park реализовал в 2024 году 28 318 кв. м жилья (6,2% от общего объема сегмента), повторив рекордные показатели 2021 года. Проект остается единственным в Москве, который удерживает первое место в рейтингах продаж на протяжении пяти лет. По словам Давида Худояна, генерального директора Optima Development, успех обусловлен сочетанием эксклюзивных характеристик: частного парка площадью 3,5 га, цифровой экосистемы и гибких финансовых программ. Средняя цена квадратного метра в квартале к декабрю 2024 года составила 757,9 тыс. руб., оставаясь ниже сегментного показателя (785,2 тыс. руб.).
Факторы привлекательности Prime Park
Prime Park — это эталон баланса между урбанистическим комфортом и природной гармонией. Его концепция, разработанная британским архитектором Филипом Боллом, объединяет мировую архитектуру, инновационный сервис и уникальную локацию.
Идеальная локация
Всего пять минут на автомобиле — и вы в центре столицы, на Тверской улице или Патриарших прудах. Четыре станции метро («Аэропорт», «Динамо», «ЦСКА», «Петровский парк») находятся в шаговой доступности, а международный аэропорт Шереметьево — в 20 минутах езды. Рядом расположены престижные школы, спортивные объекты, рестораны и парки: Петровский и Чапаевский парки и Березовая роща. До ультрасовременного парка «Ходынское поле» и крупнейшего ТЦ «Авиапарк» — всего три минуты пешком.
Архитектура и благоустройство
Девять небоскребов высотой от 37 до 42 этажей с фасадами, спроектированными Филипом Боллом, и ландшафтом от швейцарского дизайнера Йонаса Эггера, создают уникальный облик квартала. Половина территории отведена под зоны отдыха, включая частный парк с аллеями, детскими площадками и фонтанами, вдохновленный Центральным парком Нью-Йорка.
Инфраструктура и технологии
Резиденты Prime Park получают доступ к фитнес-центру с 25-метровым бассейном и спа, а также к подземному паркингу с зарядками для электромобилей. Современные сервисы позволяют управлять услугами через приложение, пользоваться отдельными входами для курьеров и системой «приватных» лифтов. Уникальные детали, такие как комнаты для мытья лап питомцев, валет-парковка, почтовые комнаты и услуги догситтера, делают жизнь в квартале еще более комфортной.
Инвестиционная привлекательность
Аналитики отмечают, что устойчивый спрос на Prime Park связан не только с инфраструктурой, но и с инвестиционной составляющей: рост цен в проекте опережает инфляцию, сохраняя доступность относительно рынка. Проект дважды признавался лучшим жилым небоскребом премиум-класса и удостоен более 15 наград, включая European Property Awards и Urban Awards.
«Покупатели выбирают Prime Park не только за эксклюзивные планировки и сервисы, но и за инвестиционную стабильность.», — подчеркивает Дарья Остин, директор по маркетингу и PR Optima Development.