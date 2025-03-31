Бали и Пхукет: Новые горизонты для инвесторов из России

Их, как и другие объекты, после ввода в эксплуатацию и завершения всех отделочных работ Sunny Holding передает в управление собственной управляющей компании, у которой есть большой опыт запуска проектов с нуля, что снимает любые операционные проблемы с инвесторов, в том числе связанные со сдачей в аренду недвижимости, и гарантирует сервис уровня пятизвездочного отеля. УК является официальным представителем Marriott на Бали и Пхукете. Она берет на себя абсолютно все процессы: маркетинг и сдачу объектов в аренду, в том числе на международных агрегаторах, обеспечивает сервис, закупку и эксплуатацию здания комплекса, чтобы инвестор постоянно и в полном объеме получал свой гарантированный пассивный доход. Средняя годовая доходность от инвестиций на Пхукете составляет от 10% до 12%.