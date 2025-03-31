Бали и Пхукет: Новые горизонты для инвесторов из России

Бали и Пхукет: Новые горизонты для инвесторов из РоссииГде жить хорошо?
Международный инвестиционный холдинг Sunny Holding о преимуществах островной жизни и инвестиционном климате в Таиланде и на Бали, обеспечивающем благоприятные условия для зарубежных покупателей недвижимости.
Европейские традиции и восточные практики: гольф, яхтинг, серфинг, международные школы, сетевые клиники, рестораны, отмеченные звездами Мишлен, впечатляющая природа, комплексы апартаментов с люксовым отельным сервисом – в курортных локациях современной юго-восточной Азии и Индонезии есть все или почти все.
Так, туризм и рынок недвижимости в последние годы стали основными драйверами развития экономики Таиланда и продолжают укреплять свои позиции. Так же, как и на Бали – острове, славящемся своими пляжами, вулканами, водопадами, с каждым годом становящимся все более буржуазным курортом. Вместе с улучшением экономического состояния и ростом популярности этих стран и регионов растут и цены на местную недвижимость.
Эксперты Sunny Holding прогнозируют увеличение спроса на покупку недвижимости в Таиланде и на Бали у российских инвесторов, доля которых в общем числе сделок компании составляет более 50%, что на фоне дефицита готовых предложений на локальных рынках выглядит перспективно и весьма заманчиво.
По словам Игоря Гросу, соучредителя Sunny Holding, эти регионы больше не просто туристические направления, а динамично развивающиеся инвестиционные хабы.
«Таиланд все активнее совершенствует инфраструктуру, благоустраивая дорожные сети, внедряя экологичные транспортные решения, что формирует необходимые условия для роста туристического потока. Остров становится передовым в Юго-восточной Азии: уровень сервиса здесь уже сегодня близок к европейскому. Все это ведет и к росту арендных ставок, которые только за прошлый год выросли в королевстве на 9%, и это при инфляции 1,3%, что в совокупности формирует просто тепличные условия для инвесторов, и предпосылок к ухудшению я не вижу», ‒ отмечает эксперт.
Так же, как и на Бали, где туризм вносит наибольший вклад в ВВП острова, а предложение индустрии гостеприимства пока не успевает за спросом. «И особенно это заметно в премиум-сегменте, ‒ добавляет Виктория Галицкая, соучредитель Sunny Holding. ‒ В 2024 г. эту страну посетило 6,4 млн человек. При том, что гостиничный фонд, включая самые дешевые гестхаусы, всего 160 тысяч номеров. При средней продолжительности пребывания 10 дней это довольно острый дефицит номерного фонда, а уж качественного и тем более современного – подавно».
Инвестиционный климат Таиланда и Бали идеально подойдет для тех, кто хотел бы получать гарантированный пассивный доход в ближайшей перспективе, ‒ сходятся во мнении эксперты Sunny Holding, в экосистему которого входят и девелоперское подразделение, и собственная управляющая гостиничным бизнесом компания.
По их наблюдениям, эксклюзивным магнитом для элитных туристов и инвесторов Пхукета вот уже несколько лет остается респектабельный район Най-Харн. Здесь компания реализует свой флагманский проект в Таиланде ‒ Sunny Moon. Как рассказывает Гросу, притягательность проекта заключается в сочетании роскошных уединенных пляжей и развитой инфраструктуры, ориентированной на премиум-сегмент. Пляж Най Харн, рядом с которым расположился комплекс, входит в топ пять лучших пляжей Азии по версии TripAdvisor Travelers'Choice. Отсутствие массового туризма и наличие высококлассной недвижимости, от вилл до современных апартаментов, формируют в этом районе острова премиальный спрос. Инвестиционная привлекательность Най-Харна обусловлена высоким потенциалом роста стоимости и стабильным доходом от аренды апартаментов, что делает его одним из самых перспективных для инвестиций в доходную недвижимость.
На Бали компания строит в нескольких районах. В частности, Чангу. «Это востребованный район среди инвесторов из России, эпицентр стиля, серфинга и космополитизма. Здесь кипит жизнь круглый год, формируя премиальный спрос на апартаменты. Отличная инфраструктура района Чангу, от модных ресторанов до коворкингов, гарантирует туристам комфорт проживания 24х7», ‒ объясняет Галицкая.
Раскинуть сети
В короне роскошных отелей и резиденций на Пхукете есть редкая жемчужина – комплекс апартаментов Sunny Moon. Его архитектура стала воплощением экостиля и элегантности.
Концепция этого, как и других проектов компании Sunny Holding, учитывает долгосрочные тренды и запросы аудитории, чтобы сохранять востребованность на годы вперед. В них реализуются самые модные тренды, которые обеспечивают постоянную высокую загрузку. Здание с панорамным видом на океан, баром, кинотеатром и бассейном на крыше, аюрведическим центром, тренажерным залом, SPA, коворкингом, арт-лобби, детской игровой комнатой и VR пространством для «взрослых детей» ‒ на территории.
Резиденции на Бали: Sunny Wellness, Sunny Muse и Sunny Cuddles от Sunny Holding ‒ реализуются «под ключ». В них представлены как небольшие юниты, так и просторные, полностью меблированные апартаменты, функциональные таунхаусы и роскошные виллы.
Их, как и другие объекты, после ввода в эксплуатацию и завершения всех отделочных работ Sunny Holding передает в управление собственной управляющей компании, у которой есть большой опыт запуска проектов с нуля, что снимает любые операционные проблемы с инвесторов, в том числе связанные со сдачей в аренду недвижимости, и гарантирует сервис уровня пятизвездочного отеля. УК является официальным представителем Marriott на Бали и Пхукете. Она берет на себя абсолютно все процессы: маркетинг и сдачу объектов в аренду, в том числе на международных агрегаторах, обеспечивает сервис, закупку и эксплуатацию здания комплекса, чтобы инвестор постоянно и в полном объеме получал свой гарантированный пассивный доход. Средняя годовая доходность от инвестиций на Пхукете составляет от 10% до 12%.
«Наш подход к инвестициям строится на принципах прозрачности и социальной ответственности, ‒ комментирует Гросу. – Чтобы обеспечить чистоту сделки, мы предварительно проводим тщательный due diligence (* процедура составления объективного представления об объекте инвестирования). И мы настоятельно рекомендуем это делать всем потенциальным инвесторам, даже тем, кто приходит за покупкой по рекомендации знакомых и уже априори доверяет нам. Проверяйте всегда право собственности, разрешение на строительство, статус и назначение земельного участка, проверяйте финансовые модели, репутацию и опыт девелопера», ‒ рекомендует эксперт.
Срок окупаемости недвижимости на Бали составляет 5-6 лет, принося доход от сдачи в аренду впечатляющих 12% годовых. Этот срок может варьироваться в зависимости от конкретных факторов, таких как спрос на рынке арендной недвижимости, экономическая ситуация в регионе, качество управления активами.
«Самое главное ‒ считать не валовую, а чистую доходность, то есть прибыль после вычета всех расходов: управление, налоги, обслуживание. В среднем чистая доходность от сдачи в аренду недвижимости на Бали и Пхукете может составлять 10-11% в год. Разделив стоимость апартаментов на годовую чистую прибыль, можно вычислить срок окупаемости. А кроме того, инвестору важно учитывать стадию строительства объекта: вход в проект на раннем этапе обеспечивает более высокую доходность. То есть чем раньше, тем лучше», ‒ объясняет Гросу.
В любые турбулентные времена инвестиции в недвижимость – надежный способ сохранения денежных средств и фундамент благосостояния, не сомневаются в Sunny Holding, открывая для себя новую географию девелопмента в Коста-Рике. Эта политически стабильная страна с развитой демократией и растущей экономикой, по мнению соучредителей компании, обладает целым рядом преимуществ для инвесторов.
«Апартаменты или виллу на одном из самых посещаемых курортов в мире покупатели из России рассматривают сегодня не только как место для отдыха или переезда, но в первую очередь как инструмент выгодных инвестиций. Этот инструмент ‒ серьезная альтернатива банковскому депозиту, и к тому же при грамотном управлении он будет приносить стабильный доход круглый год», ‒ отмечают эксперты Sunny Holding.
Стимулируют спрос на островную недвижимость у россиян, в частности, стабильная экономика и национальная валюта этих стран, различные госпрограммы, направленные на поддержку зарубежных инвесторов, и прозрачность осуществления сделок. А дефицитные метры под застройку в локациях, где более половины территории занимают горы, национальные парки и океан, подстегивают спрос, а вслед за ним цены на недвижимость.