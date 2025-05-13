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БЦ GEOLOG2 как событие

Потребность в офисных пространствах растет, а рыночная чаша весов неизбежно склоняется на сторону собственника и арендодателя. На фоне растущего спроса и дефицита качественного предложения ставки аренды также демонстрируют положительную динамику.
Бизнес-центр GEOLOG2
Бизнес-центр GEOLOG2

Тренды и вызовы офисного рынка Москвы

Один из главных трендов последнего времени – децентрализация офисной недвижимости.  Столичные девелоперы массово выходят за пределы ТТК и московского Сити, продвигаясь все ближе к границам МКАД. Наивысший рост строительной активности наблюдается на западном и юго-западном направлении, где по оценке NF GROUP, к 2030 г. к вводу заявлено около 30 бизнес-центров, совокупной арендуемой площадью более 1,1 млн кв. м (26% от всего заявленного проектного объема до 2030 г.).

Бизнес-центр GEOLOG2
Бизнес-центр GEOLOG2

При этом сейчас качественные предложения бизнес-центров класса А высокой стадии готовности, которые возводятся в пределах МКАД, в большом дефиците. Поэтому спрос в I кв. 2025 г. на офисные помещения в Москве продолжил расти, а вакантность снизилась во всех классах с начала года: на 0,4 п. п. в классе А, до 6,8%,  и на 0,2 п. п., до 5%, в классе B, ‒ подсчитали в NF GROUP.

Арендаторы и собственники бизнеса стали предпочитать плотному центру Москвы локации с развитой транспортной доступностью, насыщенной коммерческой и инфраструктурной составляющей. У резидентов бизнес-центров происходит своего рода эволюция восприятия рабочего пространства, которое больше не идентифицируется как место, где человек проводит время с 09.00 до 18.00. Концепция жизни горожанина нового формата сегодня ‒ это сосредоточение разных сценариев, где есть время для работы, занятий спортом, творчества, обучения, общения, профессионального и личностного роста.

Бизнес-центр GEOLOG2
Бизнес-центр GEOLOG2

По данным NF GROUP, в Юго-Западном районе в 2023-2024 гг. введены в эксплуатацию бизнес-центры Geolog (c реализацией в аренду) от девелопера HUTTON, офисный модуль В жилого и делового квартала LUNAR (c реализацией в продажу), реализуемый также девелоперской компанией HUTTON, и кластер «Ломоносов». В 2025-2026 гг. в рамках ТТК-МКАД Юго-запад ко вводу ожидается девять объектов совокупной арендуемой площадью около 366 000 кв. м. Один объект готовится к реализации в формате built-to-suit[1] (к примеру, штаб-квартира айти-гиганта), тогда как остальные будут реализованы через продажи.

Доля вакантных помещений класса А в субрынке ТТК-МКАД Юго-Запад на конец I кв. составила 6,8%, на уровне показателя класса А в целом по Москве. По сравнению с 2024 г., она незначительно снизилась: на 0,3 п. п.

[1] Built-to-suit (сокращенно BTS) «строительством под заказ», методика, при которой здания возводятся (или модернизируются) под нужды и требования конкретной фирмы.

Бизнес-центр GEOLOG2
Бизнес-центры GEOLOG и GEOLOG2

GEOLOG2. Вдохновляющая архитектура впечатлений

На офисном рынке Москвы HUTTON уже давно чувствует себя уверенно.  БЦ класса А GEOLOG, вышедший на рынок в той же локации год назад, девелопер успешно реализовал. Его резидентами стали штаб-квартиры и представительства крупных промышленных компаний. Результат стал драйвером в принятии решения о строительстве БЦ GEOLOG2.  К его созданию девелопер подходит комплексно, развивая локацию с учетом потребностей современного поколения, реализуя качественные офисные проекты.

GEOLOG2 ‒ новый 18-этажный офисный центр класса А общей площадью здания 27 112 кв. м, расположенный в одном из самых динамично развивающихся деловых районов Москвы – юго-западном направлении, с хорошей транспортной доступностью. Рядом с БЦ расположена станция метро «Калужская», станция «Воронцовская» (БКЛ), которая связывает локацию с 26 районами Москвы. Его строительство было начато в октябре 2023 г. Проект сочетает в себе актуальные архитектурные решения, высокие стандарты качества и продуманную инфраструктуру.

Бизнес-центр GEOLOG2
В бизнес-центре завершены все монолитные работы

«Строительство объекта идет полным ходом. Менее чем за полтора года с начала строительства полностью сформирована геометрия здания со сложным архитектурным сдвигом. Сейчас в активной фазе находятся фасадные и внутренние работы, что все больше приближает нас к сдаче проекта в следующем году», ‒ отмечает Илья Давыдик, партнер и генеральный директор компании HUTTON.

Архитектурную концепцию бизнес-центра разработало бюро BLANK. Проектируя оригинальный фасад, архитекторы вдохновлялись работами геолога и писателя Афанасия Обручева. Основой архитектурной концепции стали тектонические сдвиги. Части здания смещены относительно друг друга, что добавляет ему экспрессии и подчеркивает строгость линий. В дизайне фасадов используются панели белого и серого цветов.

Бизнес-центр GEOLOG2
Бизнес-центр GEOLOG2

Среди ключевых характеристик объекта ‒ разнообразные планировочные решения, высокие потолки (от 3,4 до 5,6 м), четырехуровневый подземный паркинг на 162 машино-места – это высокий парковочный коэффициент, а также отдельный сервисный маршрут с зоной разгрузки, что позволит разграничить потоки резидентов бизнес-центра с сервисным персоналом.

Бизнес-центр GEOLOG2
Интерьеры общественных пространств GEOLOG2

За интерьеры отвечает бюро Above. Они вдохновились произведением Обручева «Плутония», сюжет которой заключается в том, что группа ученых отправляется в путешествие во внутреннюю полость Земли, где они находят подземный затерянный мир. Главный источник света в открытом исследователями мире вовсе не солнце, а красное ядро земного шара, которое участники экспедиции назвали Плутоном в честь древнеримского бога подземного мира, а всю подземную полость ‒ Плутонией.

Использование образов массивных камней и красных оттенков стало прямой отсылкой к роману Обручева: нависающие над головой или выходящие прямо из стен объекты, стилизованные под куски горной породы, олицетворяют замкнутую внутреннюю полость Земли, а яркие цвета ‒ освещение раскаленным подземным ядром.

Бизнес-центр GEOLOG2
Визуализация мультиформатных офисов

Общая площадь офисных помещений  17 718 кв.м. Всего в GEOLOG2 представлено 80 офисных пространств, в том числе с отделкой shell&core, площадью от 50 до 1150 кв. м с возможностью объединения площадей. Комфортное пребывание в офисных и общественных пространствах обеспечат эффективные планировочные решения: оптимальная глубина этажа, высота потолков в офисах, девятиметровый шаг колонн, а также фасад с высокой площадью остекления и системой проветривания. Такая эргономика подойдет для работы представителей разных индустрий. Разместиться здесь может как head office компании, штаб-квартира, масштабный open space для больших коллективов, так и небольшой home office, если, к примеру, собственник живет рядом и ему давно необходим офис для оперативных встреч.

Бизнес-центр GEOLOG2
Бизнес-центр GEOLOG2

Первые этажи здания займут зона ресепшен, просторное лобби с бизнес-гостиной, ресторан, кафе, ретейл-зона и фитнес-центр, тем самым дополнительно насыщая коммерческую инфраструктуру и открывая доступ к ней не только резидентам GEOLOG2, но и всем жителям соседствующих жилых комплексов и района в целом. Так что можно будет выстраивать весь свой день, не выходя с территории офисного комплекса.

Темпы строительства на объекте высокие. На данный момент полностью завершены монолитные работы 18-этажного здания с четырехуровневой подземной парковкой. Начался монтаж внутренних инженерных систем. Активными темпами идет монтаж фасадов здания, а также внутренние инженерные работы. Завершение строительства нового проекта HUTTON и инвестиционной компании MADE запланировано на третий квартал 2026 г. Эти основные тенденции рынка нашли отражение и в проекте GEOLOG2, где на общей площади в 27 тыс. кв. м разместятся 80 офисов и удобная инфраструктура для резидентов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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