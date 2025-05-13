БЦ GEOLOG2 как событие

По данным NF GROUP, в Юго-Западном районе в 2023-2024 гг. введены в эксплуатацию бизнес-центры Geolog (c реализацией в аренду) от девелопера HUTTON, офисный модуль В жилого и делового квартала LUNAR (c реализацией в продажу), реализуемый также девелоперской компанией HUTTON, и кластер «Ломоносов». В 2025-2026 гг. в рамках ТТК-МКАД Юго-запад ко вводу ожидается девять объектов совокупной арендуемой площадью около 366 000 кв. м. Один объект готовится к реализации в формате built-to-suit(к примеру, штаб-квартира айти-гиганта), тогда как остальные будут реализованы через продажи.

Доля вакантных помещений класса А в субрынке ТТК-МКАД Юго-Запад на конец I кв. составила 6,8%, на уровне показателя класса А в целом по Москве. По сравнению с 2024 г., она незначительно снизилась: на 0,3 п. п.

[1] Built-to-suit (сокращенно BTS) «строительством под заказ», методика, при которой здания возводятся (или модернизируются) под нужды и требования конкретной фирмы.