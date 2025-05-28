Dreame Z20 AquaCycle™ Station. Когда уборка перестает быть рутиной (и становится инвестицией)

Станция Dreame Z20 AquaCycle™ Station – это нечто большее, чем просто место для парковки и зарядки пылесоса. Ее основная задача – автоматически извлекать собранный мусор из контейнера пылесоса в специальный запечатанный 3-литровый мешок. Производитель утверждает, что такого объема хватает в среднем на 100 дней использования (при уборке три раза в неделю). На практике это означает, что о контакте с пылью и необходимости очищать контейнер вручную можно забыть на несколько месяцев. Для занятого человека, ценящего свое время и комфорт, это существенный плюс. Теперь «вынести мусор» из пылесоса можно будет, условно говоря, раз в квартал – почти как сдать очередной отчет.