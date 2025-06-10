Борис Зиновьев: «Пилот всегда должен быть в хорошей форме»

-Бывали, конечно. Сразу вспоминается рейс Марсель ‒ Москва в 2018 году. В один момент к нам в кабину заходит бортпроводница и говорит, что одна из пассажирок, пожилая француженка, переживает из-за того, что якобы не выключила дома утюг. Ситуация казалась анекдотичной, но решение все равно нужно принять. На тот момент мы уже летели над Австрией. Мы связались с диспетчером австрийского авиаконтроля и попросили позвонить по указанному пассажиркой номеру ее соседке, чтобы та проверила утюг. Диспетчер поначалу опешил, но просьбу выполнил. И когда мы пролетали уже над Минском, с нами связался сотрудник белорусского контроля и сообщил, что все в порядке, утюг выключен. Пассажирка успокоилась, и полет закончился хорошо.