Эксклюзив и престиж: почему растет спрос на редкие форматы дорогого жилья

Эксклюзив и престиж: почему растет спрос на редкие форматы дорогого жильяПредложение по таким объектам в Москве за год выросло на 50%
С января по март 2025 г. на столичном рынке жилья класса «делюкс» было заключено 100 сделок. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании NF Group, с которым ознакомились «Ведомости.Город». Там же сказано, что этот показатель на 88% превышает цифры аналогичного периода прошлого года. Тенденцию к увеличению числа продаж подтверждают и в Nikoliers. По информации агентства, за I квартал 2025 г. спрос на элитный сегмент жилья в Москве год к году вырос более чем в два раза. Количество проданных лотов достигло 160 штук, подчеркивают в компании.
Надежный сегмент
Обычно начало года считается спокойным периодом с точки зрения продаж, рассказывает партнер и региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев. Но, по его словам, в I квартале 2025 г. наблюдался высокий интерес со стороны покупателей к наиболее ликвидным проектам, которые в том числе могут предложить эксклюзивные форматы недвижимости. Он объясняет это рядом факторов, среди которых ‒ ограничение возможностей по инвестированию за рубежом, увеличение числа состоятельных покупателей, включая выходцев из регионов, а также разнообразие предложений на рынке. В январе ‒ марте на первичном рынке жилья класса «делюкс» Москвы экспонировалось 950 лотов (+3% год к году), по данным NF Group.
Дополнительным стимулом для увеличения спроса традиционно выступил и сезон выплат годовых бонусов и дивидендов, напоминает Соловьев. В этот период инвесторы стремятся направить средства в максимально надежные активы, подчеркивает он. Элитная недвижимость традиционно пользуется спросом среди высокодоходной аудитории покупателей как наименее подверженный изменениям ключевой ставки сегмент, указывает директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис. Она также добавляет, что здесь действует и программа рассрочки. Впрочем, по ее словам, зачастую платеж за такую квартиру делится равными частями и оплачивается в несколько траншей.
Со стороны девелоперов продолжится вывод новых проектов, говорит Мурмуридис. Особенно это затронет те места, где ощущается нехватка предложения и присутствует отложенный спрос. Кроме того, сейчас значительное число застройщиков переориентировалось на элитный сегмент, отмечает Соловьев. Девелоперы, как и прежде, формируют широкий пул финансовых инструментов и обеспечивают комфортные условия для сделок.
Застройщики стараются учитывать запросы клиентов таких лотов при возведении проектов, указывают консультанты. Обычно покупатели недвижимости экстра-класса обращают внимание на 4 составляющих, добавляет Соловьев. Среди них – наличие спортивной и спа-инфраструктуры (тренажерных залов, саун, залов для йоги), детской инфраструктуры (детских игровых комнат, репетиторских и др.), бизнес-инфраструктуры (переговорных комнат, коворкингов и мини-офисов) и возможностей для досуга (лаунж-зон, общественных гостиных, библиотек, медиазон). Соловьев отмечает, что наполнение жилого комплекса класса «делюкс» зависит в первую очередь от его целевой аудитории, а вот объем и качественные параметры инфраструктуры определяются, как правило, масштабом проекта.
«Трофеи» на любой вкус
Сейчас покупатели проявляют интерес к редким дорогим лотам, говорят опрошенные «Ведомости.Город» консультанты. Спрос на такую недвижимость остается на высоком уровне среди клиентов, которые ищут эксклюзивное и престижное жилье, в том числе среди ценителей «трофейной недвижимости», объясняет Соловьев. Девелоперы стараются учитывать подобные запросы, говорит он. Так, по его словам, на конец марта в структуре предложения было представлено более 200 эксклюзивных лотов, что более чем на 50% превышает уровень начала 2024 г.
Особенные форматы жилья в Москве представлены преимущественно пентхаусами, рассказывает Соловьев. Их отличают большая площадь, увеличенная высота потолка, видовые характеристики, собственная терраса или выход на крышу, личный лифт, камины, спа-зоны и проч. Эксперт также добавляет, что на рынке присутствуют и редкие, буквально штучные форматы таунхаусов, вилл и особняков. А генеральный директор и управляющий партнер «Intermark Городская Недвижимость» Дмитрий Халин указывает, что сегодня к такому типу можно также относить квартиры неординарных площадей. По его словам, сейчас на рынке дорогого жилья фиксируется много запросов со стороны клиентов на лоты от 500 кв. м и выше. При этом их предложение в новых строящихся домах очень незначительное, поэтому покупателям приходится рассматривать объединение нескольких квартир и даже целого этажа.
Ярким примером наличия сразу нескольких редких форматов лотов является проект «Рождественка 8», который возводит «Галс-Девелопмент» на пересечении улиц Кузнецкий Мост и Рождественка. Это комплекс клубных домов класса «делюкс». Здесь, согласно замыслу девелопера, помимо «обычных» делюксовых квартир, появятся четыре вида «трофейной недвижимости». Это 6 пентхаусов с панорамными видами на четыре стороны света или с камином, 3 трехуровневых таунхауса с личным входом, лифтом и потолками до 5 м, 11 квартир с террасами, а также 2 мезонета. Последние представляют собой двухуровневые квартиры, которые отсылают к лондонским особнякам XVII века. Именно в таких объектах аристократы ранее приобретали 2-х или 3-х-уровневые апартаменты для городского проживания. Высота потолков в таких резиденциях варьируется от 3,8 до 4,5 м. Что касается пентхаусов, то здесь этот показатель составит 4,85 м.
Всего же в проекте «Рождественка 8» появится 115 квартир площадью от 61 до 426 кв. м. Они будут расположены в 7 клубных домах высотой от 2 до 10 этажей. На каждом этаже будет находиться по 2-4 квартиры. Их отделка (кроме пентхаусов, таунхаусов и мезонетов) будет выполнена по проекту, разработанному дизайнерским бюро Олега Клодта. Резидентам предлагается на выбор два стилевых решения – неоклассический и современный, каждый в светлой и темной палитре. Во всех вариантах отделки используются материалы высочайшего качества: натуральный дуб с традиционной укладкой паркета «елочкой», венецианский мрамор и травертин.
Бюро Олега Клодта также занималось созданием дизайна для гранд-лобби комплекса, которое будет находиться в корпусе со стороны Рождественки. Центральная входная группа будет включать в себя ресепшн и пространства для отдыха и деловых встреч резидентов. Дизайн лобби в темных сдержанных тонах передает атмосферу тихой роскоши, вдохновленную традициями Скандинавии, Японии и Франции. В оформлении лобби будут использоваться натуральный камень, тонированные зеркала, латунные элементы и черный сланец. Здесь же установят и декоративное панно, дизайн которого напоминает о сетке Фаберже. Его магазин когда-то был по соседству с участком, где расположится «Рождественка 8».
В продолжение истории бутиковой улицы Кузнецкий мост на первых этажах комплекса откроются ресторан, кофейни, спа и магазины люксовых брендов. Концепция благоустройства развивает клубную тему проекта и одновременно подчеркивает непрерывность хода истории в этом знаковом месте. Архитектурное бюро Scape разработало для проекта «Рождественка 8» особые терапевтические ландшафты, где можно отдохнуть, восстановиться, послушать пение птиц и журчание воды – и все это в самом центре города. Зона ментального здоровья с сенсорным садом, секретный сад с фонтаном, камерный амфитеатр – все располагает к замедлению и заземлению. А для маленьких резидентов будет открыта специальная детская зона, напоминающая белокаменный терем.
В соседстве с историей
Клубные дома «Рождественка 8», сдача которых запланирована на 2031 год, появятся в окружении исторической застройки, напоминают консультанты. К примеру, 7-этажные корпуса на Рождественке и Кузнецком мосту примыкают к зданию Московского международного торгового банка, которое было построено еще в конце XIX века по проекту Семена Эйбушитца. Во дворе комплекса расположены красивейшие палаты Тверского подворья XVII века. При разработке архитектурной концепции комплекса основатели бюро ««Цимайло Ляшенко и Партнеры», авторы проекта, опирались на исторический контекст места, но не имитируя старину, а заимствуя характерные черты из окружения. Фасады клубных домов, выполненные из натурального камня, архитектурного бетона и белого ригельного кирпича, – как дань прекрасным палатам XVII века, получились сдержанными и величественными одновременно.
В районе Рождественки и Кузнецкого моста когда-то жили исключительно представители знати: Гагарины, Голицыны, Воронцовы, Салтыковы и др., говорит историк и москвовед Александр Васькин. А со второй половины XVIII века на Кузнецком мосту находилось больше всего французских магазинов и ресторанов, книжных магазинов, лавок и ателье. Он издавна имел славу «французской» улицы в Москве. Как результат, здесь находится большое количество достопримечательностей. В качестве примеров он называет усадьбу Мясоедова, Пассаж Попова, усадьбу Орлова-Денисова, гостиницу «Савой» и торговый дом Третьяковых. По его словам, каждый дом в этом месте уникален, мимо него тяжело пройти, не заметив.
В данной локации находится эпицентр исторической Москвы с ее самыми известными местами, улицами, архитектурными объектами, рассуждает Халин из Intermark. Если клиент хочет подчеркнуть свой статус и иметь дорогую квартиру, то это место максимально подходит для таких целей, считает он. К тому же предложение здесь крайне ограничено из-за наличия достаточно плотной застройки, говорит Соловьев. Именно поэтому любой новый объект на Рождественке и Кузнецком мосту привлекает повышенное внимание, полагает эксперт. А уж лотов с полной отделкой в этом районе нет в принципе. С ним согласна и Мурмуридис. Дефицит участков под новое строительство делает каждое новое предложение редким активом с высокой капитализацией и инвестиционной привлекательностью, резюмирует Анна Мурмуридис.