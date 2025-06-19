Эксклюзив и престиж: почему растет спрос на редкие форматы дорогого жилья

Ярким примером наличия сразу нескольких редких форматов лотов является проект «Рождественка 8», который возводит «Галс-Девелопмент» на пересечении улиц Кузнецкий Мост и Рождественка. Это комплекс клубных домов класса «делюкс». Здесь, согласно замыслу девелопера, помимо «обычных» делюксовых квартир, появятся четыре вида «трофейной недвижимости». Это 6 пентхаусов с панорамными видами на четыре стороны света или с камином, 3 трехуровневых таунхауса с личным входом, лифтом и потолками до 5 м, 11 квартир с террасами, а также 2 мезонета. Последние представляют собой двухуровневые квартиры, которые отсылают к лондонским особнякам XVII века. Именно в таких объектах аристократы ранее приобретали 2-х или 3-х-уровневые апартаменты для городского проживания. Высота потолков в таких резиденциях варьируется от 3,8 до 4,5 м. Что касается пентхаусов, то здесь этот показатель составит 4,85 м.