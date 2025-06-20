На премию «ВЫЗОВ» (0+) поступило 632 заявки из 40 стран
19 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) (6+объявлены результаты заявочной кампании Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ». В 2025 году на премию «ВЫЗОВ» подано 632 заявки из 40 стран. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
«Наш Президент Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам премии "ВЫЗОВ" отмечал, что в прошлом году она вышла на международный уровень и получила признание у зарубежных друзей и партнёров. В этом сезоне мы видим рост популярности данной премии. Всего поступило 632 заявки из 40 стран. Наибольший интерес вызвала международная номинация «Открытие». Количество заявок, полученных из-за рубежа, выросло почти на 40%. Уверен, в дальнейшем премия продолжит привлекать всё больше участников, способствовать укреплению международного сотрудничества и популяризации российской науки», – подчеркнул вице-премьер.
В международной номинации Discovery («Открытие») от учёных из-за рубежа поступило 155 заявок. В числе стран, откуда пришли заявки: Китай, Казахстан, Турция, США, Швейцария, Италия, Германия, Бразилия, Индия, Индонезия, Австралия.
75% заявок на премию «ВЫЗОВ» в 2025 году подали российские учёные, представляющие 58 субъектов РФ. Регионы-лидеры по количеству заявок: Москва (137), Санкт-Петербург (51), Нижегородская область (39), Московская область (36), Новосибирская область (19), Свердловская область (14), Томская область (13), Ростовская область (12), Самарская область (11) и Краснодарский край (10).
Средний возраст участников – 47 лет. Самому молодому – 18 лет, самому взрослому – 89. Выросла доля женщин, подавших заявки на премию «ВЫЗОВ», в этом году их 26%. Для сравнения – в прошлом году было всего 20%.
«Мы видим, что интерес к премии «ВЫЗОВ» растёт каждый год. Это демонстрирует доверие – и к организаторам премии, и к её научному комитету. Уже второй год на премию могут подавать заявки учёные не только из России, но и из других стран. В этот раз международная номинация стала лидером по количеству присланных заявок. Это подтверждает авторитет премии «ВЫЗОВ» не только внутри страны, но и во всём мире», – отметила Наталья Третьяк, президент фонда развития научно-культурных связей «Вызов».
«В этом году мы получили ещё больше заявок, чем в прошлом, при этом их качество традиционно сохраняется на высоком уровне. Перед членами научного комитета премии стоит сложная и ответственная задача – выбрать из большого числа первоклассных научных работ наиболее выдающиеся. На этом этапе трудно спрогнозировать, кто станет лауреатами премии «ВЫЗОВ» 2025 года, но могу с уверенностью сказать, что это будут великие учёные», – рассказал Артём Оганов, председатель научного комитета премии «ВЫЗОВ», профессор Российской академии наук, заслуженный профессор Сколковского института науки и технологий, член Европейской академии, почетный член Королевского химического общества и Американского физического общества.
Результаты заявочной кампании 2025 года были объявлены на стенде коммуникационного партнёра премии «ВЫЗОВ» – медиахолдинга МАЕР во время подписания соглашения о сотрудничестве.
«Поддержка науки и технологий – это инвестиции в будущее. Наши экраны традиционно становятся площадкой для продвижения прорывных идей, имен и проектов, которые способны изменить наш мир. За 20 дней о премии узнали 12 миллионов человек. Рост числа заявок, особенно из-за рубежа, подтверждает, «ВЫЗОВ» – это глобальная платформа для научного диалога. Уверен, что лауреатами премии станут те, чьи открытия вскоре войдут в историю, а мы будем рады рассказать о них миллионам зрителей», – сообщил Константин Майор, владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР.
Национальная премия в области будущих технологий «ВЫЗОВ» была учреждена в 2023 году по поручению Президента Российской Федерации. Она вручается за наукоёмкие разработки, обладающие значительным потенциалом для изменения жизни людей к лучшему и имеющие горизонт практического внедрения до 10 лет.
У премии «ВЫЗОВ» 5 номинаций: «Перспектива» (вручается молодым учёным до 35 лет за научное достижение, повлиявшее на динамику развития науки и технологий), «Инженерное решение» (за важное изобретение и создание новой технологии), «Прорыв» (за исследование, позволившее решить важную научную или технологическую задачу), Discovery/«Открытие» (международная номинация для иностранных учёных и россиян, живущих за рубежом, за важное открытие, повлиявшее на развитие мировой науки и технологий), «Учёный года» (за суммарный личный вклад и изменение ландшафта науки и технологий).
Премиальный фонд в 2025 году составляет 60 миллионов рублей – по 12 миллионов в каждой из пяти номинаций.