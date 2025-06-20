На премию «ВЫЗОВ» (0+) поступило 632 заявки из 40 стран

«Мы видим, что интерес к премии «ВЫЗОВ» растёт каждый год. Это демонстрирует доверие – и к организаторам премии, и к её научному комитету. Уже второй год на премию могут подавать заявки учёные не только из России, но и из других стран. В этот раз международная номинация стала лидером по количеству присланных заявок. Это подтверждает авторитет премии «ВЫЗОВ» не только внутри страны, но и во всём мире», – отметила Наталья Третьяк, президент фонда развития научно-культурных связей «Вызов».