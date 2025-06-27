Вместе строим страну

«Мы это не поддерживаем. Мы прекрасно понимаем специфику, понимаем зачем вы сдвигаете сроки. Мы прекрасно понимаем, что после ввода жилья, особенно в регионах, банки неохотно оформляют семейную ипотеку, потому что там уже нет проектного финансирования и объем сделок по уже введенным в эксплуатацию домам снижается. Уважаемые коллеги, мы пользуемся этой площадкой для коммуникации, чтобы дерево не превратилось в пенек. Поэтому пожалуйста, внимательно относитесь к срокам ввода своих проектов и выполнению обязательств перед гражданами. Я вас прошу, больше просить не буду», – заявил Никита Стасишин. Но следом рассказал и о «прянике»: Минстрой готовит дополнительные неденежные меры поддержки застройщиков в части налогообложения.