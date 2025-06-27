Вместе строим страну
Форум недвижимости «Движение» (18+) стартовал в Сочи. В этом году в нем принимают участие 591 компания и более 4 тысяч человек. На 14 площадках выступят 423 спикера.
«А вы что такие грустные? Вы застройщики что ли? Не грустите. Всё будет хорошо!» – заявил человек-улыбка Николай Василенко, выходя на сцену. Так началась церемония открытия форума недвижимости «Движение», который стартовал 25 июня в Сочи.
Медиахолдинг МАЕР много лет является коммуникационным партнером форума, новости, ключевые заявления участников транслируют по всей России, всего из увидят свыше 6 млн человек.
Призыв «не грустить» подчеркнул основную черту форума в этом году: он скорее не про достижения строительной отрасли, а про ее проблемы. Со сцены одни говорили про «черных лебедей», безвозвратные изменения рынка недвижимости, отмену льготной ипотеки и высокой себестоимости квадратного метра, а другие – о долгожданном снижении ключевой ставки и мощной поддержке государства. Ведь кризис – всегда время возможностей.
Заместитель Руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин, подключившись по видеосвязи, напомнил о масштабном проекте: создании мастер-планов целых городов.
«Начало положил президент Путин, когда выступал в 2021 году на Восточном экономическом форуме, и эта работа в практической плоскости началась как раз с Дальневосточных городов. В чем смысл мастер-плана? Дать видение будущего города, населенного пункта через несколько десятков лет. Что с ним будет происходить? В чем вообще смысл города? Какие отрасли будут развиваться? Какая часть экономики будет основным драйвером? И под это посмотреть, как правильно выстроить пространственное развитие населенного пункта для того, чтобы этим целям и задачам экономического развития все это соответствовать», – сказал Максим Орешкин.
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин поделился статистикой: за первые пять месяцев 2025 года произошло снижение объема вывода новых проектов, по всей стране оно составило порядка 20%. В министерстве отметили, что наблюдают перенос сроков ввода по реализуемым проектам и предостерегли застройщиков.
«Мы это не поддерживаем. Мы прекрасно понимаем специфику, понимаем зачем вы сдвигаете сроки. Мы прекрасно понимаем, что после ввода жилья, особенно в регионах, банки неохотно оформляют семейную ипотеку, потому что там уже нет проектного финансирования и объем сделок по уже введенным в эксплуатацию домам снижается. Уважаемые коллеги, мы пользуемся этой площадкой для коммуникации, чтобы дерево не превратилось в пенек. Поэтому пожалуйста, внимательно относитесь к срокам ввода своих проектов и выполнению обязательств перед гражданами. Я вас прошу, больше просить не буду», – заявил Никита Стасишин. Но следом рассказал и о «прянике»: Минстрой готовит дополнительные неденежные меры поддержки застройщиков в части налогообложения.
Тему поддержки развил сооснователь и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Он отметил символичность того, что форум «Движение» проходит сразу после Петербургского международного экономического форума, где отрасль получила новый импульс к развитию.
«Сейчас есть прямо небывалое внимание государства именно к стройке, именно к девелопменту. Если посмотреть на динамику этого года, то в начале года, прямо в январе, нацпроект “Жилье” сменился на “Инфраструктуру для жизни”. Уже в апреле расширенный президиум Госсовета прошел, по этой части в мае месяце поручения Президента вышли. А на питерском форуме расширилась вообще повестка того, на что нам, девелоперам и строителям, делать акценты», – сказал Владимир Щекин.
Владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор поднялся на сцену, чтобы обратить внимание собравшихся на… внимание, которое сейчас так необходимо строительной отрасли. Он отметил, что у застройщиков есть множество инструментов, чтобы выделиться на рынке и привлечь покупателей.
«Внимание! От внимания сегодня зависит практически все. Как думаете, сколько по времени семья принимает решение о покупке недвижимости? Современные люди реагируют на 10-12 секунд контента, а молодежь всего на 5. После этого внимание переключается на что-то другое. Наш медиахолдинг не продает недвижимость. Мы помогаем лидерам отрасли, профессионалам, ее продавать. Для этого мы создали новое медиа с охватом в 57 миллионов человек в месяц. Это 350 городов, 84 региона, 26 средств массовой информации федеральных и региональных», – отметил Константин Майор.
Привлечение партнеров – как внутри отрасли, так и из других сфер – один из трендов ближайшего будущего, о котором рассказал основатель форума «Движение» Илья Пискулин.
«Неожиданно мы поняли, что на девелоперах свет клином не сошелся. И возможно именно в этом есть перспектива развития нашего форума. Все мы здесь аккредитованные участники, [сейчас – прим.ред.] мы допускаем только девелоперов. Но есть ли в этом выход для отрасли? Мы пришли к выводу, что нет», – отметил Илья Пискулин. По его словам, в следующем году форум станет открытым, потому что у застройщиков есть запрос на коллаборацию и общение с представителями компаний из других отраслей.
Участники пленарного заседания сошлись как минимум по одному вопросу: форум – это отличная возможность сверить часы и найти новые идеи, которые помогут строительной отрасли пережить непростые времена и снова начать процветать. «Движение» продлится до 27 июня.