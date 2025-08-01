Модный тренд или спасательный круг? Как стратегические сессии помогают бизнесу не утонуть в условиях кризиса и вернуть контроль

«В условиях высокой динамики рынка стратегические сессии — это инвестиция в будущее вашего бизнеса. – отметила Инна Марченко – Они позволяют не только понять, куда движется рынок, но и подготовить команду к новым вызовам и возможностям. Вкладывайте в то, что даст результат именно вам. А если сомневаетесь — приходите на стратегическую сессию. Найдём, что будет работать именно в вашем случае и поможем вывести ваш бизнес на новый уровень, чтобы завтра быть на шаг впереди конкурентов.