Модный тренд или спасательный круг? Как стратегические сессии помогают бизнесу не утонуть в условиях кризиса и вернуть контроль
В условиях быстроменяющегося рынка, конкуренция ощущается острее, а потребности клиентов меняются с невероятной скоростью, бизнесам необходимо не просто реагировать на изменения, а предвидеть их. Именно в этих условиях стратегические сессии набирают оборот, как модное направление. А на деле – мощный инструмент для формирования четкого видения, определения приоритетов и разработки плана действий.
По данным исследований 2024 года, компании, регулярно проводящие стратегические сессии, на 30% превосходят своих конкурентов по темпам роста и прибыльности. Почему так происходит? Потому что стратегические сессии позволяют не только анализировать текущую ситуацию, но и строить прогнозы, опираясь на актуальные данные и тренды.
Что такое стратегическая сессия и зачем она нужна?
Это интенсивная рабочая встреча руководства и топ менеджмента, направленная на формирование плана, выявление новых возможностей и минимизацию рисков. В условиях неопределенности, когда рынок подвержен влиянию глобальных факторов — от геополитических изменений до технологических прорывов — такой формат становится неотъемлемой частью успешного бизнеса.
Яркий пример, как стратегия и момент сходятся в точке роста, на собственном примере, показала Инна Марченко, ведущая стратегических сессий, руководитель маркетингового центра «Вся реклама»: «На сцене «Альфа Конфы» (16+) мне дали всего 15 секунд для презентации — и этого оказалось достаточно, чтобы выиграть 1 миллион рублей на рекламную кампанию. Благодаря проработанной стратегии я чётко знала – что сказать и как сказать. Это был стратегический выстрел, и я благодарна «Фонду Немалого бизнеса» за эту возможность»
Аналитика и прогнозы: что говорит рынок?
По данным статистики маркетингового центра «Вся реклама», за 2024 год 65% российских компаний отметили необходимость пересмотра своих стратегий в связи с изменениями в экономической ситуации. Более того, 78% руководителей считают, что регулярные стратегические сессии помогают им лучше ориентироваться в новых условиях, сверять видение с командой и принимать более обоснованные решения.
Прогнозы на ближайшие годы показывают, что бизнес, инвестирующий в стратегические сессии, сможет быстрее адаптироваться к новым реалиям и использовать тренды и возникающие возможности себе в прибыль. Например, в сфере цифровых технологий ожидается рост инвестиций в автоматизацию и ИИ-решения на уровне 20-25% ежегодно. Компании, которые не внедрят ИИ-решения уже через 5 лет будут на грани, конкурируя за малую долю рынка.
Почему именно сейчас?
Мировая экономика демонстрирует признаки нестабильности: колебания валютных курсов, изменения в законодательстве, новые вызовы в сфере логистики и поставок. В таких условиях стратегические сессии позволяют не только понять текущие риски, но и спрогнозировать возможные сценарии развития.
«В условиях высокой динамики рынка стратегические сессии — это инвестиция в будущее вашего бизнеса. – отметила Инна Марченко – Они позволяют не только понять, куда движется рынок, но и подготовить команду к новым вызовам и возможностям. Вкладывайте в то, что даст результат именно вам. А если сомневаетесь — приходите на стратегическую сессию. Найдём, что будет работать именно в вашем случае и поможем вывести ваш бизнес на новый уровень, чтобы завтра быть на шаг впереди конкурентов.
Сайт: vashmarketolog.online