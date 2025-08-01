Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Реклама / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»Erid:2VfnxwbR1hJ
Главная /

Модный тренд или спасательный круг? Как стратегические сессии помогают бизнесу не утонуть в условиях кризиса и вернуть контроль

В условиях быстроменяющегося рынка, конкуренция ощущается острее, а потребности клиентов меняются с невероятной скоростью, бизнесам необходимо не просто реагировать на изменения, а предвидеть их. Именно в этих условиях стратегические сессии набирают оборот, как модное направление. А на деле – мощный инструмент для формирования четкого видения, определения приоритетов и разработки плана действий.

По данным исследований 2024 года, компании, регулярно проводящие стратегические сессии, на 30% превосходят своих конкурентов по темпам роста и прибыльности. Почему так происходит? Потому что стратегические сессии позволяют не только анализировать текущую ситуацию, но и строить прогнозы, опираясь на актуальные данные и тренды.

Что такое стратегическая сессия и зачем она нужна?

Это интенсивная рабочая встреча руководства и топ менеджмента, направленная на формирование плана, выявление новых возможностей и минимизацию рисков. В условиях неопределенности, когда рынок подвержен влиянию глобальных факторов — от геополитических изменений до технологических прорывов — такой формат становится неотъемлемой частью успешного бизнеса.

Яркий пример, как стратегия и момент сходятся в точке роста, на собственном примере, показала Инна Марченко, ведущая стратегических сессий, руководитель маркетингового центра «Вся реклама»: «На сцене «Альфа Конфы» (16+) мне дали всего 15 секунд для презентации — и этого оказалось достаточно, чтобы выиграть 1 миллион рублей на рекламную кампанию. Благодаря проработанной стратегии я чётко знала – что сказать и как сказать. Это был стратегический выстрел, и я благодарна «Фонду Немалого бизнеса» за эту возможность»

Аналитика и прогнозы: что говорит рынок?

По данным статистики маркетингового центра «Вся реклама», за 2024 год 65% российских компаний отметили необходимость пересмотра своих стратегий в связи с изменениями в экономической ситуации. Более того, 78% руководителей считают, что регулярные стратегические сессии помогают им лучше ориентироваться в новых условиях, сверять видение с командой и принимать более обоснованные решения.

Прогнозы на ближайшие годы показывают, что бизнес, инвестирующий в стратегические сессии, сможет быстрее адаптироваться к новым реалиям и использовать тренды и возникающие возможности себе в прибыль. Например, в сфере цифровых технологий ожидается рост инвестиций в автоматизацию и ИИ-решения на уровне 20-25% ежегодно. Компании, которые не внедрят ИИ-решения уже через 5 лет будут на грани, конкурируя за малую долю рынка.

Почему именно сейчас?

Мировая экономика демонстрирует признаки нестабильности: колебания валютных курсов, изменения в законодательстве, новые вызовы в сфере логистики и поставок. В таких условиях стратегические сессии позволяют не только понять текущие риски, но и спрогнозировать возможные сценарии развития.

«В условиях высокой динамики рынка стратегические сессии — это инвестиция в будущее вашего бизнеса. – отметила Инна Марченко – Они позволяют не только понять, куда движется рынок, но и подготовить команду к новым вызовам и возможностям. Вкладывайте в то, что даст результат именно вам. А если сомневаетесь — приходите на стратегическую сессию. Найдём, что будет работать именно в вашем случае и поможем вывести ваш бизнес на новый уровень, чтобы завтра быть на шаг впереди конкурентов.

Сайт: vashmarketolog.online

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных