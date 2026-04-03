Государственному фонду «Защитники Отечества» 3 года со дня основания
2 млн 660 тыс. запросов на оказание помощи поступило в Государственный фонд «Защитники Отечества» с 2023 года. Об инициативах по совершенствованию комплексной системы поддержки и реабилитации ветеранов специальной военной операции, о лучших региональных практиках рассказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.
«За 3 года фонд “Защитники Отечества” проделал огромную работу, благодаря которой в стране создана принципиально новая система социального сопровождения ветеранов боевых действий. В основе этой системы лежит индивидуальный подход к каждому герою, персональное сопровождение каждой семьи, которое обеспечивают 4500 социальных координаторов фонда по всей стране. Благодаря тесному взаимодействию ответственных министерств и ведомств, организаций и учреждений, работе региональных команд и тысяч неравнодушных граждан помощь ветеранам становится еще более доступной», – отметила Анна Цивилева.
Ровно 3 года назад, 3 апреля 2023 года, указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества» подписал Президент РФ Владимир Путин. И уже с 1 июня во всех 89 регионах страны начали работу его филиалы.
«Для нас важно, чтобы такие центры были как можно приближены к месту проживания наших героев. Мы приняли решение, что будем открывать отделения наших филиалов в крупных муниципалитетах. Они уже работают в трех регионах – это Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика и Московская область. Мы уже получили положительные отзывы, и в ближайшее время такие отделения, дополнительные центры в муниципалитетах будут открыты в других регионах России», – рассказала Анна Цивилева.
При содействии фонда 235 тыс. ветеранов и их близких получили медицинскую помощь, 22,5 тыс. прошли санаторно-курортное лечение, 27 тыс. направлено на медицинскую реабилитацию. В филиалах фонда работают 250 медицинских психологов, и 400 педагогов-психологов фонд привлекает для работы с семьями и детьми.
Трудоустройство ветеранов СВО – еще одно из значимых направлений работы фонда. 8,8 тыс. ветеранов СВО и членов их семей оказано содействие в обучении и повышении квалификации.
«Наш медиахолдинг с первых дней существования фонда поддерживает его работу и рассказывает о тех возможностях, которые он предоставляет ветеранам и их семьям. Мы гордимся возможностью системно сопровождать проекты ФЗО в СМИ и в уличном медиа.
Наибольший резонанс вызвал наш совместный проект ”Герои СВО в бизнесе” – успешные истории ветеранов, которые смогли найти себя, несмотря на ранения и инвалидность, – это пример и мотивация для других. Поздравляю всех сотрудников фонда – сил, терпения, ваша работа значима для миллионов людей!» – сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Сегодня 700 ветеранов спецоперации вошли в сборные команды субъектов Российской Федерации, а 70 героев представляют национальные сборные команды России на международном уровне. И около 3 тыс. человек систематически занимаются различными видами спорта.
Заслуженный мастер спорта, четырехкратный паралимпийский чемпион, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан Ирек Зарипов подчеркнул, что спорт – один из самых эффективных методов реабилитации и ресоциализации ветеранов СВО.
«Как профессиональный спортсмен, паралимпийский чемпион, я понимаю, что ограничения – всего лишь вызов. Спорт открыл для меня безграничные возможности, принес признание. Теперь хочу делиться своим опытом с другими», – сказал Ирек Зарипов.
Также спортсмен предложил учредить Всероссийскую премию «Возвращение» для награждения ветеранов СВО, которые добились выдающихся успехов в различных сферах.
16+