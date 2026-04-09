Как создаются мужские костюмы, которые передаются по наследству? Ронни Раджпал о подходе бренда Damerino
Ронни Раджпал, предприниматель и основатель бренда премиальной мужской одежды и аксессуаров из Италии Damerino, выстраивает бизнес на принципах, которые в современной индустрии выглядят почти контринтуитивно: вдумчивый, индивидуальный подход к пошиву, ручная работа и сотрудничество с итальянскими семейными фабриками. Его костюмы создаются с расчетом на долгий срок службы, вне быстрых трендов и смены коллекций, при этом учитывают сезонность через выбор тканей и конструкций. В ряде случаев такие изделия действительно переходят от одного поколения к другому. В интервью он рассказал, почему классика остается вне времени и как формируется ценность продукта в премиальном сегменте.
– С самого начала мы делали ставку на качество и классический подход. Это не массовый продукт и не история про частую смену коллекций. Мы работаем с итальянскими фабриками, которые десятилетиями, а иногда и веками специализируются на мужской одежде.
Для нас важно сохранить именно эту логику: когда вещь создается не ради объема производства, а ради конечного результата. Поэтому мы сознательно отказались от индустриального пошива и полностью сосредоточились на Италии.
– Потому что это не просто производство, а сформировавшаяся культура. В Италии к одежде относятся иначе: это не поток, а ремесло. Многие фабрики – семейные предприятия, где знания передаются из поколения в поколение.
Наша основная фабрика, например, существует более 200 лет. И когда ты работаешь с таким партнером, ты получаешь не только качество, но и накопленную экспертизу. Это отражается во всем: в конструкции изделия, в посадке, в ощущении легкости, которое сложно воспроизвести в индустриальном производстве.
– В первую очередь нужно принять их ритм. В Италии нет категории «срочно» в том понимании, к которому привык рынок. Средний срок пошива костюма – от двух до трех месяцев. И это осознанное решение. За это время проходит несколько этапов: подбор ткани, работа с конструкцией, финальная доработка.
Мы не работаем с запросом «нужно завтра». Наш клиент понимает ценность времени, вложенного в продукт, и планирует гардероб заранее.
– Мы используем классическую технологию с применением конского волоса, который прокладывается между тканью и канвой пиджака. Сегодня даже в Италии от нее часто отказываются, потому что это более сложный и затратный процесс. Но именно он позволяет изделию держать форму и сохранять внешний вид на протяжении многих лет.
Поэтому наши костюмы служат десятилетиями. У меня есть изделия, которым больше 10–12 лет, и они по-прежнему актуальны, как с точки зрения посадки, так и визуально.
– Это совершенно противоположная философия. Быстрая мода предполагает короткий жизненный цикл вещи. Мы, наоборот, создаем продукт, который не теряет своей ценности со временем.
Классический костюм не привязан к трендам. Он остается актуальным вне зависимости от сезона или модных колебаний. И в этом его основная ценность.
– Да, и довольно частая. У нас есть клиенты, где костюмы переходят от отца к сыну. Мы корректируем посадку, адаптируем изделие, и оно продолжает использоваться. Такое возможно только при сочетании двух факторов: правильной конструкции и качественных материалов. В противном случае вещь просто не выдержит времени.
– Персональный пошив – это основа. Речь идет не только о размере, а о точной настройке изделия под человека: его фигуру, образ жизни, привычки. Мы снимаем мерки, обсуждаем предпочтения, подбираем ткань. Дальше клиент участвует в деталях: подкладка, пуговицы, строчки, вышивка инициалов.
При этом важно, что вся индивидуализация остается внутри. Снаружи это всегда классика. Это наша принципиальная позиция: вещь должна быть актуальной и через 10, и через 15 лет.
– Потому что наш клиент не ищет экспериментов. Он ищет надежность, качество и предсказуемый результат. Мы работаем с базовым гардеробом: костюмы, пиджаки, сорочки. И именно в рамках этой базы можно выстраивать индивидуальность через детали, не разрушая саму концепцию классики.
– Да, и это заметный сдвиг. Люди меньше ориентируются на логотипы и больше – на внутренние характеристики вещи: комфорт, качество, долговечность.
Формируется запрос на одежду «для себя», а не для демонстрации. И в этом контексте персональный пошив и классический подход к одежде снова становятся актуальными.
Я бы сказал, что это не новый тренд, а возвращение к базовым ценностям, на которых изначально и строилась мужская классика.
ОГРН 5177746306711
Москва, Галерея Времена Года, Кутузовский проспект 48, 2 этаж
ООО «ДАМЕРИНО»