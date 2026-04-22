«Европа Плюс» — радиостанция №1 в Москве
«Европа Плюс» завершила 2025 год* как самая популярная радиостанция столицы и подтвердила статус лидера в 2026-м. Согласно свежим данным компании Mediascope за первый квартал 2026 года, формат — №1 по ежедневной аудитории** и узнаваемости среди всех представленных на рынке станций***. Исследование охватывает прослушивание радио в Москве по будням с 6:00 до 00:00.
«Европа Плюс» располагается на вершине рейтинга во всех основных сегментах эфира — утреннем с 7:00 до 10:00, дневном с 10:00 до 16:00, послеобеденном с 16:00 до 20:00, а также вечернем с 19:00 до 21:00****. Слушатели просыпаются вместе с утренним шоу «Бригада У» и его ведущими Вэлом и Вики, весь день проводят под мировые хиты «Европы Плюс» и выигрывают призы в проекте PlayBox, включают эфир, возвращаясь с работы, и каждый вечер участвуют в обсуждении интересных тем и делятся историями в шоу «РАШ» с Антоном Комоловым, Артуром и Сашей.
Радиостанция удерживает лидирующие позиции и в национальных рейтингах. По итогам 2025-го «Европа Плюс» — №1 в России по доле рынка по аудитории***** и самая узнаваемая станция страны******. Кроме того, «Европа Плюс» получила награду «Радиостанция года» от VK Музыка как самый популярный формат на стриминговом сервисе и премию «Стримпик» в номинации «Лидер в голосовых ассистентах».
Директор эфира «Европы Плюс» Александр Энгельгард: «Год для “Европы Плюс” по-настоящему насыщенный! Недавно завершился розыгрыш путешествий по системе “всё включено” на концерт BTS в Бангкоке в рамках проекта “Европа Плюс LIVE TOUR”. А совсем скоро мы подарим 100 билетов на шоу, пожалуй, самого популярного артиста страны прямо сейчас. Кроме того, впереди новые розыгрыши крутых призов, кинопремьеры мировых блокбастеров. Так, в апреле в прокат вышли “Вот это драма!” с Зендеей и Робертом Паттинсоном и “Гуру” с Пьером Нине. Ещё нас ждут концерты топовых артистов при поддержке радиостанции! В мае Flo Rida устроит шоу в Москве, Краснодаре и Новосибирске, в июне — выступления K-Maro, Jason Derulo. И, конечно, осенью состоится “Живой Завтрак с Бригадой У”, который мы приготовим вместе с десятками тысяч зрителей офлайн и с миллионами слушателей — в федеральном эфире!»
*Mediascope, Radio Index — МОСКВА, ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2025 г., Охват за сутки (Daily Reach), ПН-ПТ, 06-24ч, население 12+.
**Mediascope, Radio Index — МОСКВА, ЯНВАРЬ-МАРТ 2026 г., Охват за стуки (Daily Reach), ПН-ПТ, 06-24ч, население 12+.
***Mediascope, Radio Index — МОСКВА, ЯНВАРЬ-МАРТ 2026 г., Полное знание радиостанций, % от населения 12+.
****Mediascope, Radio Index — МОСКВА, ЯНВАРЬ-МАРТ 2026 г., Охват за сутки (Daily Reach), ПН-ПТ, 07-10ч, 10-16ч, 16-20ч, 19-21ч, население 12+.
*****Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2025 г., Доля слушателей (AQH Share), население 12+.
******Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2025 г., Полное знание радиостанций, % от населения 12+.
