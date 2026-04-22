«Европа Плюс» — радиостанция №1 в Москве

Директор эфира «Европы Плюс» Александр Энгельгард: «Год для “Европы Плюс” по-настоящему насыщенный! Недавно завершился розыгрыш путешествий по системе “всё включено” на концерт BTS в Бангкоке в рамках проекта “Европа Плюс LIVE TOUR”. А совсем скоро мы подарим 100 билетов на шоу, пожалуй, самого популярного артиста страны прямо сейчас. Кроме того, впереди новые розыгрыши крутых призов, кинопремьеры мировых блокбастеров. Так, в апреле в прокат вышли “Вот это драма!” с Зендеей и Робертом Паттинсоном и “Гуру” с Пьером Нине. Ещё нас ждут концерты топовых артистов при поддержке радиостанции! В мае Flo Rida устроит шоу в Москве, Краснодаре и Новосибирске, в июне — выступления K-Maro, Jason Derulo. И, конечно, осенью состоится “Живой Завтрак с Бригадой У”, который мы приготовим вместе с десятками тысяч зрителей офлайн и с миллионами слушателей — в федеральном эфире!»