Адрес как капитал
Почти половина богатых семей в мире планируют увеличить в текущем году объем инвестиций в недвижимость. Этот глобальный тренд актуален и для Москвы. Элитное жилье за пять лет выросло в цене в два раза и не останавливается на этом.
Актив на поколения
Элитное жилье все чаще рассматривается богатыми семьями как долгосрочный актив. Это подтверждает аналитика многих компаний, работающих на глобальном рынке частных инвестиций. Так, в начале текущего года международная инвестиционная компания Hamilton Lane (1) опубликовала исследование Global Private Wealth Survey (2), в котором приняли участие почти 400 фондов, управляющих частными инвестициями богатых семей. Согласно отчету, 46% опрошенных планируют увеличивать долю непубличных активов в инвестиционных портфелях клиентов, включая прямые вложения в жилую недвижимость, и в ближайшие годы эта доля будет расти.
Согласно отчету Family Office Investment Insights Report (3), опубликованному одним из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs (4) осенью 2025 года, средняя доля жилой недвижимости в портфелях семейных офисов за два года увеличилась с 9 до 11%.
Более ярко этот тренд выражен в структуре текущих сделок семейных фондов. Согласно аналитике международной аудиторской сети PwC (5), в 2025 года на операции с жильем пришлось 39% от общего объема инвестиционных сделок, тогда в 2023 году эта доля составляла 26%.
Какие объекты попадают в портфели состоятельных семей? Их интерес естественно концентрируется в элитном сегменте: виллы на первой линии озера Комо, резиденции в Сардинии, апартаменты в башнях Майами с прямым выходом к океану, а также жилье в центрах европейских столиц с видами на историческую застройку.
В компании Knight Frank (6) выделили три фактора при выборе высокобюджетной недвижимости:
ограниченность предложения: элитные рынки Токио, Манилы, Сеула, Праги объединяет дефицит предложения и приток капитала;
премиальность, отражающая определенный образ жизни;
и третий фактор – расположение в политических и финансовых центрах, как Лондон, китайские города первого уровня и другие.
География инвестиций подчиняется простому правилу: капитал концентрируется в редких локациях. Для инвестора это означает двойной эффект: недвижимость выполняет функцию защитного актива в силу ограниченного предложения, а владелец получает доступ к инфраструктуре, сервисам и культурной среде, которые обеспечивают качество жизни. И тогда сделка перестает быть чисто финансовой: капитал работает одновременно на сохранение стоимости и на уровень жизни.
Среди факторов, способствующих естественному дефициту, брокеры называют: естественные ограничения (зеленые массивы, «большую воду»), исторический статус места и законодательные нормы, лимитирующие новую застройку.
Три фактора ликвидности
На московском рынке недвижимости тенденция очень похожая. Пока массовый рынок жилья адаптируется к снижению доступности ипотеки, элитный сегмент становится для состоятельных покупателей инструментом сохранения капитала.
По данным агентства недвижимости «Intermark (7) Городская Недвижимость», за последние пять лет цены на элитные новостройки в Москве выросли более чем в два раза. Так, с марта 2021 г. средний ценник в районе Замоскворечье вырос с 932 тыс. руб. за кв. м до 1,84 млн за кв. м к марту 2026го. Динамика – 97%. Активнее других росли исторические локации: Хамовники, Арбат. «Покупка элитной квартиры в историческом районе обладает инвестиционным потенциалом на долгий срок», – считает представитель ассоциации AREA (8) Евгений Скоморовский. Наиболее ликвидный продукт, по словам гендиректора Vesco Group (9) Алексея Аверьянова, – качественные лоты с панорамным видом на Москвуреку, которые стоят дороже на 10–20% аналогичных объектов, но без панорамы на «большую воду».
Большинство набережных в центре уже занято исторической застройкой. Одна из немногих локаций, где еще можно построить жилой комплекс на первой линии, – Замоскворечье. Но и здесь предложения с видами на воду штучные. Одним из таких уникальных адресов стал элитный комплекс «Монблан» от «ГалсДевелопмент» на Шлюзовой набережной напротив Дома музыки. В основе концепции проекта – архитектурная метафора альпийской горы Монблан – 27этажная башнякристалл и пять неоклассических камерных корпусов 7–12 этажей. В «Монблан» всего 341 лот, что обеспечит камерность жизни и высокий уровень приватности. Внутренняя инфраструктура комплекса выстроена под семейный сценарий: редкий для центра по размерам закрытый двор‑парк площадью с футбольное поле – около 7000 кв. м. Его концепция выполнена в стиле альпийской долины. Внутри несколько игровых площадок для детей разных возрастов, амфитеатр для мероприятий, лекторий, зоны для отдыха и спорта. На первом этаже одного из корпусов откроется детский клуб только для резидентов. На втором уровне грандлобби расположена дизайнерская гостиная с переговорной, кофепоинтом и библиотекой. Здесь можно как работать, так и проводить мероприятия с друзьями и семьей.
Проект полностью вписывается в повестку инвесторов. Элитное жилье у воды в историческом районе Москвы было и остается понятным активом для любого владельца – будь то другой частный инвестор или следующее поколение семьи.
Реклама. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ «ГАЛС-ШЛЮЗОВАЯ». ИНН 9705211180. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Erid: 2VfnxwieBri
1 Хэмилтон Лейн. 2 Глобал Прайвит Уэлс Сервей. 3 Фэмили Оффис Инвестмент Инсайтс Репорт. 4 Голдман Сачс. 5 ПиДаблюСи. 6 Найт Фрэнк. 7 Интермарк. 8 АРЭА. 9 Веско Гроуп.
Изображения: mos.ru, «Галс-Девелопмент»