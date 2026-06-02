Адрес как капитал

Большинство набережных в центре уже занято исторической застройкой. Одна из немногих локаций, где еще можно построить жилой комплекс на первой линии, – Замоскворечье. Но и здесь предложения с видами на воду штучные. Одним из таких уникальных адресов стал элитный комплекс «Монблан» от «Галс­Девелопмент» на Шлюзовой набережной напротив Дома музыки. В основе концепции проекта – архитектурная метафора альпийской горы Монблан – 27­этажная башня­кристалл и пять неоклассических камерных корпусов 7–12 этажей. В «Монблан» всего 341 лот, что обеспечит камерность жизни и высокий уровень приватности. Внутренняя инфраструктура комплекса выстроена под семейный сценарий: редкий для центра по размерам закрытый двор‑парк площадью с футбольное поле – около 7000 кв. м. Его концепция выполнена в стиле альпийской долины. Внутри несколько игровых площадок для детей разных возрастов, амфитеатр для мероприятий, лекторий, зоны для отдыха и спорта. На первом этаже одного из корпусов откроется детский клуб только для резидентов. На втором уровне гранд­лобби расположена дизайнерская гостиная с переговорной, кофе­поинтом и библиотекой. Здесь можно как работать, так и проводить мероприятия с друзьями и семьей.