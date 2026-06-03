Лучшие службы дезинфекции Москвы 2026: топ 8 для квартиры и дачи

Есть целый класс проблем, с которыми уборка физически не справляется. Вирусы и патогенные бактерии живут на поверхностях часами и сутками. Клопы прячутся в швах матраса и стыках плинтуса – туда не дотянется ни швабра, ни пылесос. Плесень за обоями распространяет споры в воздух задолго до того, как ее замечают на стене. Грибок в ванной, который вы снова и снова оттираете, через месяц возвращается – потому что вы убираете следствие, а не причину.