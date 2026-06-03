Лучшие службы дезинфекции Москвы 2026: топ 8 для квартиры и дачи

Лучшие службы дезинфекции Москвы 2026: топ 8 для квартиры и дачиРедакционный обзор: проверено по ценам и независимым отзывам
Квартира выглядит чистой. Вы убираете каждую неделю, меняете фильтры в вентиляции, держите холодильник в порядке. А потом однажды утром на кухонной столешнице появляется таракан – и все ваше представление о собственном доме рушится за секунду. Или другая история: семья три недели болеет по очереди, врачи разводят руками, а вы начинаете подозревать, что дело вовсе не в иммунитете.
Есть целый класс проблем, с которыми уборка физически не справляется. Вирусы и патогенные бактерии живут на поверхностях часами и сутками. Клопы прячутся в швах матраса и стыках плинтуса – туда не дотянется ни швабра, ни пылесос. Плесень за обоями распространяет споры в воздух задолго до того, как ее замечают на стене. Грибок в ванной, который вы снова и снова оттираете, через месяц возвращается – потому что вы убираете следствие, а не причину.
Именно с такими задачами работают службы дезинфекции. Редакция изучила рынок Москвы в 2026 году – проверила лицензии в реестре Роспотребнадзора, сравнила цены с актуальных сайтов компаний, прочитала сотни отзывов на Яндекс Картах и 2ГИС. Перед вами честный результат этой работы.
Когда без профессионалов не обойтись
На московском рынке больше 150 компаний с лицензиями на дезинфекционную деятельность. Это много – и это хорошо: высокая конкуренция держит цены в разумных рамках и заставляет компании следить за качеством. Плохо другое: среди них попадаются фирмы-однодневки, которые берут деньги вперед и исчезают. Или работают без договора, с бытовой химией из магазина под видом профессиональной обработки.
Ситуации, в которых стоит вызвать специалистов, а не пробовать справиться самостоятельно:
● Тараканы, клопы, блохи, муравьи – первое обнаружение. Пока колония не разрослась, обработка проще и дешевле.
● Плесень за обоями, в санузле, в подвале – признак грибкового заражения, которое не лечится хлоркой.
● Переезд в новую квартиру, особенно со вторичного рынка – никто не знает, кто жил здесь раньше и при каких условиях.
● Инфекционная болезнь в семье – дезинфекция разрывает цепочку повторного заражения.
● Дача после зимы – в пустом доме за несколько месяцев могут обосноваться грызуны, клещи, плесень.
● Любой случай, когда нужен официальный документ об обработке – для управляющей компании, арендатора, проверяющих органов.
Профессиональная дезинфекция – это не роскошь. Однокомнатную квартиру обработают от тараканов за 2 500-4 000 рублей с гарантией на год. Это дешевле, чем купить в магазине десяток аэрозолей, потратить на них выходные и все равно не добраться до гнезда за плинтусом.
Как составлялся рейтинг
Компании в рейтинге проверялись по пяти критериям. Первый и главный – наличие действующей лицензии на дезинфекционную деятельность в реестре Роспотребнадзора. Это не формальность: без лицензии применение профессиональных инсектицидов незаконно, и никакой юридической ответственности перед вами у компании нет.
Второй критерий – договор. Компании, которые работают без письменного соглашения, из списка исключались автоматически. Договор – единственный документ, который защищает вас при некачественной обработке: именно на него ссылаются при требовании повторного выезда или возмещения ущерба.
Третий – рейтинг на независимых платформах: Яндекс Карты и Карты, 2ГИС. Смотрели не только среднюю оценку, но и характер жалоб: единичный сбой или системный брак. Четвертый – прозрачность цен: компании с расплывчатыми формулировками «от 500 рублей» без каких-либо пояснений в рейтинг не вошли. Пятый – скорость ответа поддержки в будни и выходные.
Общая таблица цен и услуг на дезинфекцию в 2026 году
Топ 8 служб дезинфекции Москвы – 2026
1. КлинОн СЭС-сервис
+7 (495) 085-24-00 | Яндекс Отзывы: 4.9 | Работает с 2018 года
CleanON вырос из клинингового сервиса в полноценную санитарную службу – у компании есть отдельное подразделение CleanON-dez, специализирующееся именно на дезинфекции. За восемь лет работы выполнено более 100 тысяч заказов. Компания входит в рейтинг «Комсомольской правды» и держит оценку 4.9 на Яндексе.
Сильная сторона – охват задач под одной крышей: к вам приедут и для дезинфекции от вирусов и плесени, и для уничтожения насекомых. Специалисты обрабатывают не только открытые поверхности, но и скрытые зоны: вентиляцию, полости мебели, матрасы. Используют генераторы холодного и горячего тумана, парогенераторы.
Цены (актуальны на 2026 год): дезинфекция от вирусов и микробов – выезд от 5 000 рублей, санитарная обработка помещений – от 80 рублей за м², уборка после дезинсекции – от 180 рублей за м². Минимальная стоимость заказа – 5 000 рублей. Первый заказ – скидка 15%, оплата после выполнения работ.
● Плюсы: договор с матответственностью, работает 24/7, гарантия на повторный выезд.
● Ограничения: минимальный заказ от 5 000 рублей, итоговая цена зависит от расчета.
2. Экоконтроль / dez-delo
+7 (965) 798-68-65 | Работает круглосуточно | Более 15 лет на рынке
Экоконтроль работает на санитарном рынке больше пятнадцати лет и обслужила свыше 15 тысяч объектов. Заявки принимают круглосуточно и без выходных, на объект обещают приехать в течение двух часов. На стороннем агрегаторе у московского подразделения оценка 4.5 по 57 отзывам.
Компания закрывает полный цикл: дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезодорация. Основная специализация – предприятия: рестораны, кафе, продуктовые магазины, склады, гостиницы и пищевые производства. Для них Экоконтроль готовит полный пакет документов под проверки Роспотребнадзора и заключает договоры на абонентское обслуживание. С частными квартирами и домами тоже работает.
Цены: обработки от 2 000 рублей в зависимости от задачи – от тараканов, грызунов, клопов, клещей, плесени. Действует акция со скидкой до 30% на комплексную обработку. Препараты сертифицированы и безопасны для детей и животных, по итогу работ выдается полный комплект документов.
● Плюсы: круглосуточный прием заявок и выезд за 2 часа, сильная экспертиза по бизнес-объектам, полный пакет документов для Роспотребнадзора.
● Ограничения: упор на коммерческие объекты и пакеты для юрлиц; разовая обработка квартиры рассчитывается индивидуально.
3. Дезслужба / ДезГОСТ
+7 (495) 147-59-72 | Яндекс: 4.8 | Работает с 2009 года
ДезГОСТ – это санитарно-эпидемиологическая служба в буквальном смысле. Компания состоит в Национальной организации дезинфекционистов России и внесена в реестр Роспотребнадзора, а в штате работают сертифицированные специалисты с дипломами НИИ Дезинфектологии и врачи-дезинфектологи.
Работают с полным спектром задач: тараканы, клопы, муравьи, блохи, грызуны, плесень, грибок, патогенные микроорганизмы. Применяют три метода одновременно – холодный туман, помповое орошение и барьерная защита. По статистике компании, около 90% насекомых гибнут после первой обработки. ДезГОСТ неоднократно снимался для видеосюжетов канала «Москва 24»[a1] как экспертная служба.
Цены: обработка от насекомых – от 2 400 рублей, дезинфекция квартиры – от 3 000 рублей. Гарантия по договору до 12 месяцев. Повторный выезд в гарантийный период – бесплатно. Выезд круглосуточно.
● Плюсы: врачи в штате, гарантия до года, комбинированный метод обработки.
● Ограничения: специализируется на СЭС-услугах, клинингом и уборкой не занимается.
4. Центр Дезинфекции
8 (800) 600-19-54 | Работает круглосуточно и без выходных
Центр Дезинфекции – московская санитарная служба. Офис находится на проезде Серебрякова, звонок по бесплатной горячей линии. Заявки принимают круглосуточно, без выходных.
Компания закрывает три основных направления: дезинфекцию помещений от вирусов, бактерий, плесени и грибка, дезинсекцию от насекомых-вредителей и дератизацию от грызунов. Работают и с квартирами, и с организациями – по отзывам, среди постоянных клиентов есть сети магазинов с многолетними договорами.
Стоимость рассчитывается под объект – она зависит от площади, степени заражения и подобранных препаратов. Точную цену называют после консультации или предварительного осмотра; менеджер перезванивает по заявке с сайта.
● Плюсы: круглосуточный прием заявок, полный набор ДДД-услуг, работа и с частными, и с корпоративными клиентами.
● Ограничения: открытого прайс-листа нет – стоимость уточняется индивидуально по каждому объекту.
5. ПрофСанЭксперт
8 800 600-53-89 | работает с 2011 года
ПрофСанЭксперт – федеральная СЭС, которая работает более 15 лет и сертифицирована по международным стандартам HACCP и ISO. Компания исполняла государственные контракты на сумму свыше 6 миллионов рублей. 25 бригад в постоянной готовности – это означает короткое время ожидания даже в загруженные периоды.
Работают и с частными клиентами, и с бизнесом: сети ресторанов, торговые склады, пищевые производства. Для частных лиц актуален прайс с понятными позициями. Дезинсекция – от 20 рублей за м², комплексная обработка рассчитывается под объект. Принимают заявки ежедневно и круглосуточно.
Цены: дезинсекция – от 20 рублей/м², минимальный заказ уточняется. Для частных лиц – отдельный прайс на разовые обработки. Скидки постоянным клиентам.
● Плюсы: HACCP и ISO, 25 бригад, госконтракты, широкий охват – от квартиры до промышленного объекта.
● Ограничения: основная специализация – крупные коммерческие объекты; для частных квартир это иногда сказывается на скорости ответа.
6. СЭС «Чистый Город»
+7 (800) 222-42-76, +7 (499) 713-30-76 | Срочный выезд 1-3 часа
Санитарно-эпидемиологическая служба «Чистый Город», офис расположен на Ленинградском шоссе. Компания обслуживает Москву и Московскую область, а также Тулу и Тульскую область. На выезд по заявке бригада приезжает за 1-3 часа.
Спектр услуг широкий: дератизация, дезинсекция, дезинфекция, демеркуризация (удаление ртути), дезодорация, чистка и дезинфекция вентиляции, оформление документации для Роспотребнадзора. В работе используют сертифицированные препараты из открытого каталога на сайте. С юрлицами договор заключается на год, с фиксацией площади, числа обработок и стоимости.
Стоимость рассчитывается под объект после консультации. Компания делает упор на скорость, конфиденциальность и гарантию на работы – выдает документы и сертификаты, предоставляет бесплатную повторную обработку по договору.
● Плюсы: полный набор ДДД плюс демеркуризация и чистка вентиляции, быстрый выезд, открытый каталог препаратов, годовые договоры для бизнеса.
● Ограничения: единый прайс на сайте не опубликован – цену называют по объекту.
7. СЭС Profi (СЭС ГРУПП)
+7 (495) 142-24-76 | Круглосуточно, без выходных
СЭС Profi (она же Городской Центр Дезинфекции, СЭС ГРУПП). Офис – на улице Дмитрия Ульянова. Заявки принимают круглосуточно и без выходных, по Москве и области.
Частным лицам доступны дезинсекция, дезинфекция, дератизация, акарицидная и гербицидная обработка, дезодорация – дома, квартиры, коттеджа или участка. Работа ведется по договору с гарантией, для предприятий выдается полный пакет документов. Специалисты подбирают метод после осмотра и тестов, ориентируясь на СанПиН.
Цены: услуги от 900 рублей, в среднем примерно на 15% ниже рынка. На сайте есть калькулятор – пройдя короткий опрос из шести вопросов, можно рассчитать стоимость и получить скидку 15%. Для социальных категорий действуют дополнительные скидки.
● Плюсы: низкий порог цены и онлайн-расчет со скидкой, круглосуточная работа, договор с гарантией, скидки соцкатегориям.
● Ограничения: название почти совпадает с другими городскими службами – при заказе сверяйте сайт и реквизиты лицензии.
8. Dez-Comfort
8 (499) 11-33-181, 8 (800) 551-64-50 | Работает 12 лет, 60+ регионо
ДЕЗ-Комфорт – одна из крупных российских санитарных служб: работает 12 лет более чем в 60 регионах. Компания состоит в Ассоциации специалистов и организаций в сфере дезинфекции и пест-контроля (АДПК) и является официальным представителем производителя дезсредств НПО «Гарант».
Услуг много: дезинсекция, дератизация, дезинфекция, дезодорация, фумигация и газация от короеда, акарицидная и гербицидная обработка, обработка и лечение деревьев (в том числе препаратом XILIX® Gel), борьба с птицами и змеями, демеркуризация, чистка вентиляции и даже клининг. У компании есть собственный интернет-магазин дезсредств. Работают и с физлицами, и с организациями по договору с гарантией.
Стоимость рассчитывается под объект – по площади, виду вредителя и методу обработки. Компания заключает официальный договор и предоставляет документы для проверок.
● Плюсы: членство в АДПК и статус представителя производителя, очень широкий набор услуг, собственный магазин дезсредств, работа по договору с гарантией.
● Ограничения: единого прайса по разовым обработкам на сайте нет – цену называют после уточнения параметров объекта.
Четыре вещи, которые нужно проверить до того, как платить
Рынок услуг дезинфекции в Москве устроен так, что внешне все компании похожи: везде написано «профессионально», «с гарантией», «безопасно для детей и животных». Разница – в документах и конкретных условиях договора.
1. Договор. В нем должны быть: перечень услуг, фиксированная стоимость, гарантийный срок, порядок повторного выезда и ответственность за ущерб. Устные договоренности не работают – только письменно.
2. Препараты. Попросите назвать конкретные средства и убедитесь, что они входят в список разрешенных Министерством здравоохранения. Честная компания ответит без колебаний.
3. Отзывы за пределами сайта. Яндекс Карты и 2ГИС, Zoon, Отзовик – там отзывы модерируются независимо от самой компании. Смотрите не только оценку, но и характер жалоб.
Если что-то пошло не так:
Зафиксируйте проблему на фото или видео. Обратитесь в отдел качества компании с письменной претензией – в мессенджере или по электронной почте, чтобы сохранилась переписка. Сошлитесь на договор и гарантийные условия. Если компания не реагирует – жалоба в Роспотребнадзор или иск в суд по защите прав потребителей. При наличии договора шансы получить повторную обработку или компенсацию – высокие.
Вопросы, которые задают чаще всего
Нужно ли уходить из квартиры на время обработки?
Да, на время работы и еще 2-3 часа после – для проветривания. Берите с собой домашних животных и, если есть, аквариумных рыб (компрессор нужно выключить, крышку плотно закрыть). Растения лучше вынести в другое помещение или на лестничную клетку.
Почему тараканы появились снова через месяц после обработки?
Чаще всего – потому что соседи не обрабатывали свои квартиры одновременно. Насекомые мигрировали к соседям во время обработки, а потом вернулись. Хорошие СЭС объясняют это заранее и предлагают барьерную защиту по периметру. Второй вариант – не была уничтожена кладка яиц. Именно поэтому гарантийный период важен: повторный выезд в этом случае должен быть бесплатным по договору.
Дезинфекция навредит детям или домашним животным?
Профессиональные препараты, допущенные Министерством здравоохранения, безопасны после проветривания. Во время работы и 2-3 часа после – помещение недоступно. Все компании из рейтинга работают именно с такой химией. Бытовые аэрозоли из магазина в этом смысле нередко опаснее – потому что не регулируются теми же требованиями.
Что делать на даче после зимы?
Пустой дом за зиму – идеальные условия для мышей, крыс и клещей. Профилактическая обработка перед открытием сезона занимает один визит и защищает от неприятных сюрпризов. Стоимость для небольшого дома – сопоставима с обработкой двухкомнатной квартиры. Компании ДезГОСТ, Экоконтроль и Dez-Comfort работают с загородными объектами.
Как правильно принять работу после обработки?
Попросите акт выполненных работ с указанием примененных препаратов и методов. Осмотрите помещение до подписания акта – при обнаружении недочетов зафиксируйте на фото. Уточните гарантийный срок и как связаться для повторного выезда. Первую влажную уборку после дезинсекции от насекомых проводите через 10-14 дней, чтобы препарат успел сработать на всей колонии.
Итог
Рынок дезинфекции в Москве большой, и это хорошо: выбор есть, цены конкурентные, нечестным компаниям здесь тяжело удержаться. Все восемь компаний из рейтинга работают с договорами – то есть несут юридическую ответственность за результат.
Главное правило остается неизменным: договор и конкретные препараты – без этих вещей заходить в квартиру незнакомой бригаде не стоит.
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