Индийский экспресс: как меняются переводы между Москвой и Дели

2022 год развернул Россию в сторону рынков, с которыми прежде не было существенных контактов, и адаптироваться под эти изменения пришлось не только бизнесу, но и банкам. Кредитным организациям предстояло оперативно наладить быстрые, надежные и четкие международные операции. Одним из вновь открытых рынков для российской финансовой системы стала Индия. Основная доля импорта из этой страны приходится на фармацевтику и химические товары, оборудование, стройматериалы, сельхозпродукцию и текстиль. Так, в 2025 году Индия поставила в Россию товары на $4,47 млрд, следует из данных министерства торговли и промышленности Индии. Москва в тот же год экспортировала продукцию на $59,1 млрд – прежде всего, энергоресурсы. Общий товарооборот между странами близок к рекордным значениям и цель двух государств – довести его до $100 млрд в ближайшей перспективе. И если рост экспорта энергоносителей являлся прямым следствием санкционных ограничений в отношении западных рынков и уже поднялся на очень высокий уровень, то импорт является зоной развития и имеет для этого достаточный потенциал. Доля России в общем экспорте Индии и доля Индии в импорте России находятся на уровне 1 и 1,6% соответственно, что явно не отвечает масштабу наших экономик. Для этого крайне важными являются осведомленность о возможностях сотрудничества с Индией у российского бизнеса и понимание рынка России среди индийских предпринимателей в совокупности с наличием максимально удобной финансовой инфраструктуры, которая способна стимулировать рост интереса к закупкам из Индии.