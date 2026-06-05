Индийский экспресс: как меняются переводы между Москвой и Дели

Индийский экспресс: как меняются переводы между Москвой и ДелиРекордный товарообмен стимулирует рост платежей между странами.
В 2025 году, по данным «Сбера», количество операций, включая транзакции физических лиц, выросло более чем в 2,5 раза относительно 2024 года.
Стремительный спрос
2022 год развернул Россию в сторону рынков, с которыми прежде не было существенных контактов, и адаптироваться под эти изменения пришлось не только бизнесу, но и банкам. Кредитным организациям предстояло оперативно наладить быстрые, надежные и четкие международные операции. Одним из вновь открытых рынков для российской финансовой системы стала Индия. Основная доля импорта из этой страны приходится на фармацевтику и химические товары, оборудование, стройматериалы, сельхозпродукцию и текстиль. Так, в 2025 году Индия поставила в Россию товары на $4,47 млрд, следует из данных министерства торговли и промышленности Индии. Москва в тот же год экспортировала продукцию на $59,1 млрд – прежде всего, энергоресурсы. Общий товарооборот между странами близок к рекордным значениям и цель двух государств – довести его до $100 млрд в ближайшей перспективе. И если рост экспорта энергоносителей являлся прямым следствием санкционных ограничений в отношении западных рынков и уже поднялся на очень высокий уровень, то импорт является зоной развития и имеет для этого достаточный потенциал. Доля России в общем экспорте Индии и доля Индии в импорте России находятся на уровне 1 и 1,6% соответственно, что явно не отвечает масштабу наших экономик. Для этого крайне важными являются осведомленность о возможностях сотрудничества с Индией у российского бизнеса и понимание рынка России среди индийских предпринимателей в совокупности с наличием максимально удобной финансовой инфраструктуры, которая способна стимулировать рост интереса к закупкам из Индии.
Адаптация
Процесс автоматизации платежей из России в Индию «Сбер» запустил осенью 2023 года. Банку был важен прорыв в скорости и удобстве трансграничных операций, поэтому компания внедрила новые технологии – к 2025 году в обработке платежей уже использовался искусственный интеллект.
У «Сбера» в Индии действуют отделения в Дели и Мумбаи, а также открыт центр ИТ-разработки в Бангалоре. В 2025 году число сотрудников в индийских офисах компании выросло почти в полтора раза. Благодаря активной работе и современным технологиям в 2025 году процесс перевода из России в Индию и обратно стал практически мгновенным. Сейчас на обработку 46,5% платежей уходит менее минуты, а свыше 90% операций завершаются в течение 10 минут, отмечают в «Сбере». Прежде время обработки и проведения таких переводов исчислялось сутками. Сейчас же, например, работающие в России граждане Индии могут отправить деньги себе домой на счет в любом индийском банке буквально за пару минут.
Совершить перевод в Индию может любой клиент с расчетным счетом в «Сбербанке». Если счет открыт в рупиях, операция будет бесплатной. При переводе с рублевого счета комиссия составит 0,3% от суммы (но не менее 2,5 тыс. руб. и не более 25 тыс. руб.).
Быстрые рекорды
Параллельно с торговлей Россия и Индия наладили и укрепили деловые контакты. Российский бизнес стал охотно нанимать специалистов из республики: особенно заметен всплеск интереса к данной категории работников на фоне дефицита кадров в таких отраслях, как строительство, коммунальные сервисы и сельское хозяйство. Также многие индийцы приезжают получать образование в Россию. Все последние годы росла важность переводов между физлицами двух стран: они должны были стать максимально удобными, безопасными и быстрыми.
«Сбер» заметно ускорил и изменил динамику таких операций, и это быстро сказалось на их востребованности. С начала 2026 года объем платежей физических лиц вырос уже на 40%, а по итогам года ожидается почти двухкратный рост, поделились статистикой и прогнозами в «Сбере».
Детали
Вместе со спросом и скоростью обработки меняется и структура платежей. После 2022 года почти все переводы между Россией и Индией перешли в местные валюты, теперь они совершаются напрямую в рублях и рупиях. Это, с одной стороны, позволило сократить сроки, а с другой – дополнительно простимулировало рынок. Как пишет Reuters, только 15% платежей между Индией и Россией в прошлом году совершались в долларах и евро.
«Сейчас компании чаще всего открывают депозиты в двух основных иностранных валютах – индийских рупиях и китайских юанях», – говорит зампред правления «Сбербанка» Анатолий Попов. По его словам, это в основном клиенты, ведущие внешнеэкономическую деятельность: экспортеры и импортеры. «Валютные депозиты для них – один из способов диверсификации портфеля для получения большей доходности, например, при использовании таких продуктов, как предоплаченный форвард или бивалютный депозит», – отмечает Анатолий Попов.
Депозиты в индийских рупиях изначально набрали популярность среди компаний, которые уже сотрудничают с Индией: эта валюта им знакома. Импортеры чаще приобретают рупии под будущие расчеты, используя выгодный курс в моменте и привлекательный уровень ставок. «Также мы видим, что появляется интерес к рупии у тех игроков, которые пока не сотрудничают с Индией, но заинтересованы в хеджировании валютных рисков, поскольку рупия является хорошим дополнением к юаню или другим валютам для диверсификации портфеля», – добавил зампред правления «Сбербанка».
В 2025 году «Сбер» запустил аккредитивы в рупиях с отсрочкой платежа. Этот инструмент позволил российским импортерам получить время на оплату, а индийским продавцам – деньги сразу. Бизнес получил возможность увеличивать закупки и снижать риски при работе с поставщиками. «Сбер» может профинансировать до 100% стоимости контракта. Банк также активно работает над быстрой легализацией средств на территории Индии: валютный контроль при зачислении денег проводится за секунды, а сервис проверки документов в соответствии с FEMA (Foreign Exchange Management Act – закон в Индии, регулирующий операции с иностранной валютой) теперь доступен онлайн для индийских экспортеров, которые имеют счет в филиале «Сбербанка».
А что дальше?
Эксперты прогнозируют, что в 2026 году товарооборот между Индией и Россией продолжит рост и может достигнуть новых рекордных значений. В Кремле ждут показателя $100 млрд к 2030 году. Такими прогнозами в марте делился глава МИД РФ Сергей Лавров, напомнив, что лидеры обеих стран поставили задачу по увеличению товарооборота.
«Сбер» также намерен продолжать развитие в Индии. Как заявил президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, кредитная организация планирует расширить присутствие в стране, увеличить штат и стимулировать развитие торговли. В частности, компания намерена открыть новые офисы, расширить IT-подразделение в Бангалоре и интегрировать свои передовые разработки в совместные российско-индийские проекты. Филиал банка в Индии стал площадкой для внедрения технологий с искусственным интеллектом, говорил первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Александр Ведяхин. Он отмечал, что ИИ-агенты оперативно проверяют сведения в документах, дают обратную связь и делают процесс переводов между странами более быстрым.
В сумме – плюс
Платежные механизмы в национальных валютах между Россией и Индией в последние годы заместили традиционные расчеты в твердых валютах под влиянием стремительного увеличения товарооборота и санкционного давления. Дополнительное давление оказывали ограничения на расчеты в долларах и евро. В итоге Россия и Индия перешли на альтернативные каналы проведения расчетов, и банкам двух стран фактически пришлось выстраивать новую платежную систему. «Сбер» в этих обстоятельствах занял роль инфраструктурного провайдера: предложил бизнесу расчеты в рупиях, аккредитивы с отсрочкой платежа и комплексные решения для финансирования внешней торговли. Банк также значительно ускорил и упростил переводы для физлиц, интегрировав в процесс современные технологии и сделав многие операции автоматизированными.