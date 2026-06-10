«Европейская медиагруппа» на ПМЭФ: взгляд в будущее медиаиндустрии
Внимание аудитории — главная валюта для медиаиндустрии. Об этом 6 июня на ПМЭФ рассказал генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов. Руководитель радиохолдинга принял участие в сессии «Экономика внимания как новая инфраструктура рынка» в рамках «Дня будущего» на Петербургском международном экономическом форуме.
«В борьбе за внимание рынок начал проигрывать в качестве контента. Однако сегодня эксперты наблюдают новый тренд — фиксируется усталость от ИИ-контента и “цифрового шума”. Чтобы привлечь и удержать внимание, нужно быть искренним, настоящим, не бояться показать лицо. В век тотального цифрового одиночества аудитория соскучилась по ощущению общности. И радиобренды формируют вокруг себя сплочённое комьюнити. Так, только в чате “Нового Радио” в одной из соцсетей более 50 000 участников, готовых не только пассивно потреблять контент, но и принимать активное участие в жизни станции и друг друга. Об этом говорит сумма сборов благотворительной премии “Новое Радио AWARDS” в поддержку подопечных Фонда Хабенского — более 50 миллионов рублей», — отметил Роман Емельянов.
В рамках дискуссии также выступили начальник управления внешних коммуникаций Министерства экономического развития Российской Федерации Дарья Левченко, директор по связям с общественностью RWB Анна Брычева, руководитель дирекции развития коммуникаций и партнерских программ ПАО «Банк ВТБ» банка ВТБ Private Banking Ольга Дригола-Матюшина, исполнительный директор ВЭБ.РФ Александр Мачевский, директор по маркетингу ВКонтакте Никита Ничкалюк, директор Авито Реклама Яков Пейсахзон, основатель WBC Media и «Детской редакции» Ольга Трубачева и вице-президент — директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» АО «Банк ДОМ.РФ» Александр Чобан.
Кроме того, 6 июня Роман Емельянов принял участие в паблик-токе «PRO-тренды. Поколение Z: как строить коммуникацию с молодыми. Тренды. Кадры. Контент. Креатив». Эксперт ЕМГ рассказал об эффективных инструментах привлечения новой аудитории к эфиру и способах поддержания и развития интереса молодых людей к работе в индустрии.
Генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов: «Радио, хотя и является современным медиа, использующим все технологические новшества, удерживает текущую аудиторию и привлекает новую в том числе за счёт того, что представляет собой “тёплый вид искусства”: от людей и для людей. Об этом говорит успех утреннего шоу “1+1” на “Новом Радио”. Его ведущие Кирилл Калинин и Артём Райтраун не играют роли, не работают по методичке, они неидеальные, могут ошибаться, но именно из этого и рождается магия эфира, которая привлекает людей. Ребята разрушают привычные границы, активно общаются с аудиторией, и это цепляет. Именно поэтому ИИ никогда не заменить настоящих ведущих. Хотя в краткосрочной перспективе это может сэкономить бюджеты, такое решение приведёт к оттоку аудитории и потере доверия. Слушатель должен быть уверен, что по ту сторону эфира живой человек».
Участие делегации ЕМГ в ПМЭФ также включало проведение ряда рабочих встреч и подписание соглашений. Так, на стенде Министерства науки и высшего образования России было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве между РУДН и «Европейской медиагруппой».
12+, АО «Медиа Плюс»