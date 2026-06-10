«Европейская медиагруппа» на ПМЭФ: взгляд в будущее медиаиндустрии

Генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов: «Радио, хотя и является современным медиа, использующим все технологические новшества, удерживает текущую аудиторию и привлекает новую в том числе за счёт того, что представляет собой “тёплый вид искусства”: от людей и для людей. Об этом говорит успех утреннего шоу “1+1” на “Новом Радио”. Его ведущие Кирилл Калинин и Артём Райтраун не играют роли, не работают по методичке, они неидеальные, могут ошибаться, но именно из этого и рождается магия эфира, которая привлекает людей. Ребята разрушают привычные границы, активно общаются с аудиторией, и это цепляет. Именно поэтому ИИ никогда не заменить настоящих ведущих. Хотя в краткосрочной перспективе это может сэкономить бюджеты, такое решение приведёт к оттоку аудитории и потере доверия. Слушатель должен быть уверен, что по ту сторону эфира живой человек».