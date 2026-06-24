РАБОТАЕМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ПРИБЫЛЬЮ. МАТЕМАТИКА ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Бренд CAIMAN, созданный в 2004 году и принадлежащий российской компании Unisaw Group, работает на рынке профессиональной садово-парковой техники премиального качества. Сегодня компания предлагает современные комплексные решения для ухода за зелёными городскими территориями, парками, спортивными объектами, фермерскими хозяйствами и частными участками. В ассортименте – более 20 категорий и 300 моделей, отличающихся высоким качеством и производительностью, надежностью и эргономичностью. Здесь всё нацелено на облегчение человеческого труда и увеличение интенсивности процесса – выполнение большего объема работы за меньшее количество времени с минимальными затратами.
Высокая производительность имеет огромное преимущество – она позволяет снизить расходы в единицу времени, достичь большей прибыльности и нарастить объемы производства. Фокус на эффективность дает возможность получить не только значительную экономическую выгоду, но и высвободить ресурс для развития.
«За интенсификацией процессов в категории применения профессиональной садово-парковой техники стоят такие значимые факторы, как использование новейших и надежных технологий, эргономичность, снижение затрат на оплату труда, избегание простоев и делегирование полноценной сервисной поддержки поставщику. Наша компания сделала все, чтобы дать максимальные гарантии по этим пунктам своим клиентам. С момента основания мы нацелены на достижение максимального качества», – Александр Маркин, основатель CAIMAN, генеральный директор Unisaw Group.
Ниже будут приведены примеры, которые напрямую связаны с деятельностью компании и работой техники CAIMAN. Данный материал полезен частным владельцам и тем, кто обслуживает зеленые территории, а также арендным организациям.
Но сначала – ряд принципиальных тезисов.
Если цель — максимальная производительность, то действуем без компромиссов.
Выбирайте исключительно высококачественное профессиональное оборудование.
Оно надежное, современное и долговечное. У него длительные сроки службы и гарантия. А самое главное – подобные машины позволяют решать задачи, которые слабо реализуемы с помощью более простой техники хобби-класса.
К сожалению, мы уже привыкли к короткому времени работы сегодняшнего оборудования. Нас не удивляет, что, к примеру, триммер может проработать всего лишь десятки часов до первого выхода из строя, газонокосилки на сложных участках долго «не вывозят». Итог – простои, ремонты, приобретение очередной модели. В сезон это чревато затягиванием сроков выполнения работ и постоянными непредвиденными расходами. По этой причине компании, занимающиеся работой на земле, часто вынуждены приобретать изделия «прозапас».
Что делать, чтобы не платить дважды?
Безусловно, качественная профессиональная техника стоит дорого и требует первоначальных вложений. Действительно, надежность и долговечность имеют свою себестоимость, в нее включены особые инженерные решения, новые прочные материалы, конструкции основных элементов — двигателей, трансмиссий, корпусов…
CAIMAN важно было предложить людям продукт, ресурс которого имеет огромный запас надежности, так, например, у бензокос серии WX – он минимум 2000 моточасов, у газонокосильной машины Comodo 4WD – 3000 моточасов, подобными показателями отличаются все модели бренда.
«Приобретая качественную технику, вы избегаете простоев, не теряете время и деньги на постоянные ремонты, у вас нет необходимости иметь запас оборудования. Надежность крайне важна, ведь если из строя выходят ключевые узлы, то стоимость их замены составляет существенную долю от цены изделия. И если двигатель профессионального класса еще можно приобрести с ресурсом 2500–5000 моточасов, то аналогичную трансмиссию и прочный корпус найти на рынке крайне сложно. Для решения сложных задач важен уровень исполнения каждой части. Так, передняя подвеска на садовых тракторах CAIMAN изготовлена из чугуна, обеспечивающего максимальную жёсткость. Этот элемент служит в сотни раз дольше штампованного, повреждающегося при столкновении с бордюрами и другими препятствиями», – Николай Мотявин, директор по продуктам CAIMAN.
Не действуйте по привычке. Работайте на других скоростях.
Очень часто мы видим, что окашивание городских и загородных территорий по-прежнему производится бензокосами. Представители CAIMAN рекомендуют обратить внимание на современные профессиональные машины, отличающиеся низким уровнем шума и высокой производительностью, выполняющими многократно больший объем работы в единицу времени, по сравнению с обычными моделями.
Два года назад в компании приняли стратегическое решение – предложить корпоративным заказчикам не просто оборудование, а оптимальные комплексные решения под каждую конкретную территорию. Для этого было проведено тестирование, сравнивающее различные подходы к уходу за зелеными зонами. Полученные данные показывают: используя разные виды техники на одинаковых работах, можно добиться значительных различий в показателях эффективности, что позволяет заранее рассчитать наиболее экономически оправданную стратегию на ближайшие годы. Скажем, одна профессиональная газонокосильная машина Zero обрабатывает луга с той же производительностью, с какой это делает целая бригада с 15 бензокосами WX50. Подобные расчеты демонстрируют существенный экономический эффект.
Управление газонокосильной машиной осуществляется одним оператором, тогда как для окашивания аналогичных территорий бензокосами потребуется значительное число работников. Соответственно, оплата трудовых часов обойдётся в разы дороже.
Для разных работ – разные машины.
Отличие профессиональных машин – специализация. Ассортимент профессионального бренда предполагает десятки моделей оборудования только для кошения, среди которых техника для газонной и густой луговой травы, в том числе, запущенных территорий с подлеском, ровных участков и выраженных склонов, для парковых зон и спортивных газонов, с травосборниками, в том числе с функцией мульчирования и без них, а также используемых для заготовки сена. На участках от 5 соток до гектаров работают аккумуляторные, бензиновые, дизельные машины, полностью автономные роботы и управляемые на расстоянии, садовые тракторы и газонокосилки…
Широкий специализированный ассортимент представлен и в других категориях CAIMAN.
Основная рекомендация – подбирайте решение под ваши задачи, обращаясь напрямую в компанию.
Требования к охране труда.
Ещё один важный фактор, на который следует обратить внимание, — эргономика. Задача CAIMAN — существенное снижение физической нагрузки на человека. Такие характеристики, как низкий уровень шума и вибрации, правильное распределение веса инструмента, гидравлика, простота управления, лёгкий старт и другие опции сводят к минимуму усталость оператора и уменьшают потребность в частых перерывах. Так, вынос батареи аккумуляторной техники за пределы контура инструментов снижает нагрузку на руки, а простота управления и маневренность дает возможность управлять большой снегоуборочной машиной даже женщине.
Инновационные технологии позволяют увеличить время непрерывной работы при соблюдении норм трудового законодательства. Например, с высокопроизводительными ножницами CAIMAN 239D человек может работать 50 минут каждый час, с базовыми моделями он вынужден отдыхать после 10-минутной работы. Разница между 10 и 50 минутами активной деятельности в каждом часе впечатляет. К сожалению, до недавнего времени не все уделяли должное внимание фактору охраны труда, но в настоящий момент этот вопрос все более актуален.
Окупается ли дорогая профессиональная техника и как получить прибыль?
Наблюдения за стремительным ростом затрат на ручной труд и повышением общей стоимости работы на земле мотивировали на проведения расчетов, которые достоверно показывают коммерческую выгоду от оптимально подобранных высокопроизводительных решений.
Данные независимого исследования (2026 г) детально показали на примере окашивания заросшего участка 9 га, насколько быстро окупается техника и как образуется прибыль.
Его авторы подчеркивают, что сегодня государство буквально создает рынок, оказывая давление на владельцев земель, не использующих их по назначению. При тестировании сравнивалась работа бензокосами, цеповыми косилками для высокой травы, газонокосильными машинами с функцией мульчирования и без. Детальные математические расчеты доказали, что прибыль не просто есть – существует прямая зависимость ее величины от стоимости и производительности машины.
График получаемой прибыли за день работы разного оборудования.
«Потенциал стабильного высокого заработка – у компаний, способных работать на потоке, выкашивая участки предельно быстро и с минимальными издержками. Это достижимо только с помощью применения высокопроизводительной техники. Большая ошибка – опираться при выборе лишь на цену, не принимая во внимание эффективность и не проводя хотя бы приблизительных экономических расчётов. Цифры, откровенно говоря, могут повергнуть в шок – счёт идёт на сотни тысяч рублей. За одну рабочую смену. Выросла стоимость услуги, выросла и прибыль. И даже если мы решим, что эти цифры нереальны, и снизим их в два, три, пять раз – всё равно получается очень и очень интересно», – Алексей Меснянкин, руководитель тестовой команды редакции «Потребитель».
Довольно быстрый выход на окупаемость и способность оперативно генерировать прибыль возможны за счет высокой надежности, интенсивности работы, формирования цены на сложные задачи, снижения количества привлекаемых операторов. Последнее, в условиях жёсткой нехватки квалифицированных кадров, – огромное преимущество.
«Потенциал продаж – у компаний, не просто предлагающих профессиональную высокопроизводительную технику, но и способных обеспечить максимально эффективную и бесперебойную работу: предельно быстрое ТО, сервисное обслуживание, ремонт, доставка. В противном случае потери из-за простоев могут очень сильно снизить экономическую эффективность деятельности ее владельца», – Алексей Меснянкин, руководитель тестовой команды редакции «Потребитель».
Критический фактор – сервис.
На ассортимент бренда распространен 5-летний гарантийный срок при частном и 3-летний при корпоративном использовании. При создании, в 2004 году, бренд изначально задумывался, как сервисно-ориентированный и сегодня его клиентам предоставляется полноценная поддержка, часть из которой – тест-драйв, предпродажная подготовка, проведение ТО, поставка расходных материалов, консультации 7 дней в неделю, обучение операторов, аренда... Особое внимание уделяется мобильному сервису, действующему на протяжении всего гарантийного периода, – выезду на место работы техники для быстрого проведения мелкого ремонта и обслуживания. Если же ремонт у заказчика невозможен, ему срочно, в течение 1-3 дней предоставляется подменная техника. Все делается для того, чтобы простои были сведены к минимуму.
Ключевое правило компании – поставщик обязан обеспечивать качественное сопровождение своего оборудования, поскольку его бесперебойная работа непосредственно влияет на производительность, особенно в сезон.
Техника CAIMAN рассчитана на длительный срок службы – более 10 лет при интенсивном использовании. Модели бренда обладают одной из самых низких стоимостей владения в мире – 10% в год в соответствии с высочайшими мировыми стандартами.
Сегодня CAIMAN представлен на многих известных объектах, среди которых Александровский сад, Парк Зарядье, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», музей-заповедник «Царицыно», мемориал Мамаев курган, музей-заповедник Петергоф, Парк Галицкого в Краснодаре и другие. Техника также работает на ведущих спортивных объектах страны.
Под брендом CAIMAN выпускаются высококачественные расходные материалы (масла, цепи, леска, насадки, диски), оборудование и станки для сервисных центров.
Компания расширяет ассортимент, активно развивает дилерскую сеть, открывает фирменные салоны в регионах России и уделяет большое внимание качественному обслуживанию.
18+ ООО «КАЙМАН РУС»
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