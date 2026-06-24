РАБОТАЕМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ПРИБЫЛЬЮ. МАТЕМАТИКА ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

«Потенциал стабильного высокого заработка – у компаний, способных работать на потоке, выкашивая участки предельно быстро и с минимальными издержками. Это достижимо только с помощью применения высокопроизводительной техники. Большая ошибка – опираться при выборе лишь на цену, не принимая во внимание эффективность и не проводя хотя бы приблизительных экономических расчётов. Цифры, откровенно говоря, могут повергнуть в шок – счёт идёт на сотни тысяч рублей. За одну рабочую смену. Выросла стоимость услуги, выросла и прибыль. И даже если мы решим, что эти цифры нереальны, и снизим их в два, три, пять раз – всё равно получается очень и очень интересно», – Алексей Меснянкин, руководитель тестовой команды редакции «Потребитель».