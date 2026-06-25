«А Зет» усиливает защиту батареек GP от подделок в онлайне и рознице
Выбирая продукцию GP, покупатель рассчитывает на качество оригинальных элементов питания и стабильную работу техники. Поэтому для компании «А Зет» защита бренда от контрафакта связана прежде всего с заботой о покупателях и их устройствах.
«А Зет», эксклюзивный лицензиат бренда GP в России, Казахстане, Кыргызстане, развивает работу с подделками сразу в двух направлениях. Совместно с BrandSecurity компания выявляет и блокирует контрафактные предложения в интернете. Вместе с Semenov&Pevzner специалисты фиксируют нарушения в розничном канале, направляют претензии и используют судебные инструменты для защиты исключительных прав.
По итоговым данным работы в двух каналах специалисты выявили 8 850 нарушений. В онлайн-среде за год сотрудничества с BrandSecurity обнаружили 5 148 случаев, а в розничном канале по итогам 2025 года вместе с Semenov&Pevzner — еще 3 702.
Почему поддельные батарейки создают риск для покупателя и бренда
Контрафактные батарейки могут выглядеть почти как оригинальные. Недобросовестные продавцы копируют оформление упаковки GP, фотографии и описание товара, поэтому покупателю бывает сложно определить происхождение продукции до покупки.
При этом качество подделки может существенно отличаться от характеристик оригинального элемента питания. По оценке специалистов, контрафактные батарейки способны быстрее разряжаться, протекать и повреждать контакты устройств. Кроме того, эксперты указывают на риск содержания в такой продукции ртути, кадмия и других тяжелых металлов.
Для покупателя это риск потери денег и повреждения техники. Для бренда последствия связаны с доверием: человек видит знакомое оформление GP и может связать отрицательный опыт с оригинальной продукцией, хотя приобрел подделку.
Именно поэтому «А Зет» последовательно работает с контрафактом в интернете и рознице. Задача компании: снизить вероятность покупки батареек сомнительного происхождения и помочь покупателям выбирать оригинальную продукцию GP.
Как изменился рынок контрафакта
Тему поддельных батареек компания «А Зет» раскрыла в интервью для партнера «Энергомикс». Своей экспертизой поделились Роман Лукьянов, генеральный директор Semenov&Pevzner, и Дмитрий Романюк, вице-президент по внешним коммуникациям компании «А Зет».
По словам Романа Лукьянова, эксперта с 20-летним опытом работы в сфере противодействия контрафакту, за последние годы рынок поддельной продукции заметно изменился. На его развитие повлияли три ключевых фактора.
Рост электронной коммерции. Маркетплейсы и интернет-магазины стремительно развиваются: все больше людей выбирают онлайн-покупки, а ассортимент на цифровых площадках постоянно расширяется. В большом объеме предложений бывает сложнее сразу определить происхождение товара. Этим пользуются недобросовестные продавцы, размещая контрафакт под видом оригинальной продукции и меняя карточки или магазины.
Развитие систем маркировки и контроля. Цифровые инструменты повышают прозрачность оборота продукции и помогают быстрее находить нарушения. Однако продавцы подделок адаптируются к новым требованиям, поэтому защита бренда требует регулярного мониторинга и оперативной реакции.
Изменение практики защиты правообладателей. Сегодня официальному поставщику важно выявлять нарушения в интернете и розничном канале, фиксировать доказательства, направлять претензии и обращаться в суд, если продавцы продолжают реализацию контрафактной продукции.
Эти изменения определили подход «А Зет». В онлайн-канале компания делает акцент на быстром поиске и блокировке подозрительных предложений. В рознице ключевую роль играют фиксация нарушений, претензионная работа и юридическая защита прав на бренд GP.
Онлайн-защита: работа с BrandSecurity
В апреле 2025 года «А Зет» начала совместную работу с BrandSecurity по мониторингу и защите батареек GP в цифровой среде. Партнер отслеживает предложения на маркетплейсах, в интернет-магазинах, социальных сетях и на досках объявлений.
Работа включает автоматизированный поиск, экспертную проверку карточек товаров и фиксацию доказательств. В сложных случаях специалисты подключают контрольные закупки и дополнительные расследования, чтобы подтвердить нарушение и добиться удаления предложения.
За год совместной работы в онлайн-канале специалисты:
● выявили 5 148 нарушений на 974 площадках;
● заблокировали 4 731 ссылку;
● добились удаления 91,9% от общего числа обнаруженных нарушений.
Наибольшую долю контрафактных предложений обнаружили:
● в интернет-магазинах: 33,9% от общего числа нарушений;
● на маркетплейсах: 25,9%;
● в социальных сетях: 24,1%.
Руслан Кривулин, основатель BrandSecurity:
«В неочевидных случаях мы подключали нашу офлайн-команду для контрольных закупок и расследований. Такая комбинация позволяла добиваться блокировки даже там, где стандартный мониторинг не срабатывал».
Благодаря такому подходу подозрительные предложения быстрее исчезают из цифровых каналов продаж. Для покупателей это означает меньший риск встретить поддельные батарейки под видом оригинальной продукции GP.
Защита в рознице: работа с Semenov&Pevzner
Контрафакт встречается и в розничных точках, где покупатель видит товар непосредственно на полке и может довериться внешнему сходству упаковки с оригиналом. В этом направлении «А Зет» сотрудничает с Semenov&Pevzner.
За 2025 год специалисты выявили 3 702 нарушения в регионах России. География результатов показывает, что проблема затрагивает разные территории страны:
● Санкт-Петербург, Нижегородская область, Республики Карелия, Марий Эл, Мордовия и Чувашия, Тверская область: 1 992 нарушения;
● Алтайский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Кемеровская область, Красноярский край, Приморский край, Республики Бурятия, Тыва и Хакасия, Свердловская область, Хабаровский край: 641 нарушение;
● Москва и Московская область: 395 нарушений;
● Воронежская и Тульская области: 308 нарушений;
● Челябинская, Самарская, Оренбургская и Пензенская области, Краснодарский край, Волгоградская область, Республика Башкортостан: 230 нарушений;
● Ростовская область и Чеченская Республика: 136 нарушений.
После выявления случаев реализации продукции с признаками нарушения исключительных прав специалисты перешли к претензионной и судебной работе:
● направили нарушителям 2 985 претензий;
● подали 672 иска в отношении продавцов, которые проигнорировали требования о прекращении нарушений.
Такой порядок работы помогает последовательно защищать бренд GP в рознице. Сначала специалисты фиксируют факт нарушения, затем требуют прекратить реализацию поддельной продукции, а при отсутствии реакции используют судебные инструменты.
«Мы как представители производителей и правообладателей убеждены, что самым эффективным борцом с подделками является сам изготовитель товара. К сожалению, масштаб проблемы в маркетплейсах остается критическим: по данным наших внутренних исследований, доля контрафакта в онлайн-каналах может достигать от 20% до 50% объема продаж в зависимости от категории, а в отдельных сегментах — составляет до 49%.
Крупные маркетплейсы делают много для очистки рынка, однако исключительно инструментов саморегулирования недостаточно. При обсуждении законопроекта "О платформенной экономике" мы предлагали закрепить обязательный механизм "личного кабинета правообладателя". И хотя эта норма пока не получила поддержку, мы настаиваем на ее необходимости.
Наш механизм предусматривает единую для всех площадок процедуру сквозного мониторинга и быстрых реакций. Вместо затяжного обмена претензиями, который сегодня занимает в среднем 30 дней, карточка с потенциальным контрафактом должна временно блокироваться всего за 3 рабочих дня на период 15-дневной проверки документов селлера. Это защитит потребителей от покупки некачественного товара, а легальный бизнес — от убытков», — комментирует представитель Ассоциации РАТЭК Антон Гуськов.
Как розничному магазину снизить риск появления подделок в продаже
Защита покупателей требует внимательного подхода к закупкам. Появление контрафактных батареек на полке может привести к претензиям правообладателя, финансовым потерям, судебным разбирательствам и снижению доверия покупателей.
Чтобы снизить такие риски, торговым организациям важно:
1. Покупать батарейки у официальных поставщиков.
Работа с подтвержденным дистрибьютором помогает контролировать происхождение продукции и снижает вероятность появления подделок в ассортименте.
2. Проверять контрагентов перед началом сотрудничества.
Следует уточнять статус поставщика, изучать регистрационные сведения и запрашивать документы, подтверждающие легальность происхождения товара.
3. Сохранять документы по каждой поставке.
Договоры, накладные, акты приема-передачи и точное описание продукции помогают подтвердить происхождение батареек при возникновении вопросов.
4. Обращать внимание на признаки сомнительной продукции.
Существенно сниженная закупочная цена, отличия в оформлении упаковки, несоответствие маркировки или качества печати требуют дополнительной проверки партии.
5. Оперативно реагировать при обнаружении подозрительного товара.
В таком случае важно приостановить реализацию продукции, зафиксировать информацию о поставке и обратиться к поставщику или официальному представителю бренда для дальнейшей проверки.
Два канала защиты, одна цель
Защита батареек GP от контрафакта требует постоянной работы в разных каналах. Онлайн-мониторинг помогает быстро находить и удалять подозрительные предложения, юридическое сопровождение в рознице позволяет добиваться прекращения реализации подделок, а информирование партнеров способствует более ответственному выбору поставщиков.
По результатам двух направлений работы за представленные отчетные периоды:
● выявлено 8 850 нарушений;
● в онлайне обнаружено 5 148 нарушений за год сотрудничества с BrandSecurity;
● заблокирована 4 731 ссылка на цифровых площадках;
● в розничном канале выявлено 3 702 нарушения за 2025 год вместе с Semenov&Pevzner;
● нарушителям направили 2 985 претензий;
● в отношении нарушителей, проигнорировавших требования, подали 672 иска.
Дмитрий Романюк, вице-президент по внешним коммуникациям компании «А Зет»:
«Результаты показывают, что системная работа приносит плоды. Но мы понимаем, что контрафакт не исчезнет раз и навсегда. Нужен постоянный мониторинг и готовность быстро реагировать на новые угрозы. Поэтому мы продолжаем усиливать защиту бренда с BrandSecurity и Semenov&Pevzner, мониторить рынок и находить новые методы для поиска и выявления нарушений».
Более 30 лет команда GP заботится о том, чтобы ваши устройства были обеспечены энергией и приносили комфорт и радость. Защита от контрафакта помогает поддерживать эту задачу: покупатели получают больше уверенности в выборе оригинальной продукции с понятным происхождением и подтвержденным качеством.
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