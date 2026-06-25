«А Зет» усиливает защиту батареек GP от подделок в онлайне и рознице

«Результаты показывают, что системная работа приносит плоды. Но мы понимаем, что контрафакт не исчезнет раз и навсегда. Нужен постоянный мониторинг и готовность быстро реагировать на новые угрозы. Поэтому мы продолжаем усиливать защиту бренда с BrandSecurity и Semenov&Pevzner, мониторить рынок и находить новые методы для поиска и выявления нарушений».