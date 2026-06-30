Российское историческое общество в год 160-летия договорилось о партнерстве с МАЕР и «Яндексом»

Существовавшее с 1866 по 1920 год Императорское Русское историческое общество объединяло ведущих ученых и мыслителей своего времени. 20 июня 2012 года Российское историческое общество было воссоздано по инициативе 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, среди которых – Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО, Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж и многие другие. На сегодняшний день в рядах Общества состоят около тысячи человек и свыше 170 профильных организаций: музеев и университетов, библиотек и архивов. Отделения РИО созданы уже в 78 регионах страны, зарубежные представительства Общества действуют в Абхазии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина), Сербии и Южной Осетии.