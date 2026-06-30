Российское историческое общество в год 160-летия договорилось о партнерстве с МАЕР и «Яндексом»
Российское историческое общество (РИО) подписало соглашения о сотрудничестве с медиахолдингом МАЕР и «Яндексом» на полях собрания Общества, приуроченного к 160-летию организации. Также в рамках собрания состоялась церемония подписания Меморандума о взаимодействии между Министерством культуры РФ и Общественным советом федерального партийного проекта «Историческая память» Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Известные ученые, педагоги, общественные деятели, представители музеев, фондов и высших эшелонов власти, а также члены РИО из разных регионов России собрались в Президентской академии – РАНХиГС. На ежегодном общем собрании обсуждались ключевые цели, задачи и стратегия развития Российского исторического общества. Приветствие участникам передал Президент РФ Владимир Путин.
«Деятельность членов Российского исторического общества всегда была направлена на укрепление единства народов России через формирование общероссийской исторической культуры. Сейчас, когда наша страна ведет бескомпромиссную борьбу с врагом, эта задача приобретает особую актуальность», – отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
РИО и МАЕР договорились о реализации совместных проектов в области исторической грамотности, просвещения и продвижения историко-культурного стандарта. Соглашение о партнерстве подписали Сергей Нарышкин и генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.
МАЕР много лет поддерживает и продвигает проекты по сохранению исторической памяти. В честь 160-летия РИО запущена масштабная информационная кампания – об историческом просвещении и научных исследованиях, о верности традициям и преемственности, любви к истории и жажде открытий узнают в десятках российских городов.
«Великая история России всегда была нашей опорой. Сегодня мы объединяем экспертизу и знания Российского исторического общества с высокими технологиями МАЕР. Исторические факты, неизвестные страницы истории – вместе с РИО мы будем транслировать их прямо на улицах, делая их частью национального информационного поля крупнейших российских городов!» – подчеркнул на подписании соглашения Константин Майор.
Подписание соглашения о партнерстве между РИО и МАЕР высоко оценили представители музейного и культурного сообщества, в том числе генеральный директор Государственного исторического музея, кандидат исторических наук Алексей Левыкин и специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой.
«МАЕР – одна из самых важных компаний, которая занимается публичным просвещением. Это не просто площади, где распространяется реклама тех или иных продуктов или художественных явлений. Это место, где люди могут встретить некие смыслы, о которых они забывают в реальной жизни. И я думаю, что трансляция этих смыслов очень важна», – рассказал Михаил Швыдкой.
Также в рамках собрания состоялась церемония подписания Меморандума о взаимодействии между Общественным советом федерального партийного проекта «Историческая память» Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Министерством культуры РФ. Его представляла лично глава ведомства Ольга Любимова.
«162 тыс. объектов культурного наследия сейчас в реестре нашего министерства. И надо быть откровенными – 14 тыс. объектов находится в неудовлетворительном состоянии. [...] Благодаря подписанному ранее меморандуму 2020 года вы вернули к жизни 90 объектов. Это невероятные совершенно пространства, это храмы и мечети, монастыри, это потрясающие усадебные комплексы. Это совершенно невероятные объекты культурного наследия, без которых мы не можем представить облик нашей удивительной, многообразной, яркой страны», – рассказала Ольга Любимова.
В рядах РИО насчитывается уже без малого тысяча физических лиц и 175 организаций. Среди них ведущие высшие учебные заведения, академические институты, архивы, музеи и библиотеки. Их деятельность строится на неизменных принципах патриотизма, научной объективности и безусловного уважения к прошлому нашей страны.
Существовавшее с 1866 по 1920 год Императорское Русское историческое общество объединяло ведущих ученых и мыслителей своего времени. 20 июня 2012 года Российское историческое общество было воссоздано по инициативе 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, среди которых – Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО, Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж и многие другие. На сегодняшний день в рядах Общества состоят около тысячи человек и свыше 170 профильных организаций: музеев и университетов, библиотек и архивов. Отделения РИО созданы уже в 78 регионах страны, зарубежные представительства Общества действуют в Абхазии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина), Сербии и Южной Осетии.
Главная цель РИО – объединение усилий общества, государства, ученых и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры, популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти.
ООО «Маер Групп» 16+