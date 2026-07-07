Код добра. Как бренд Quick‑Step заложил социальные проекты в фундамент компании
Дом — это пространство, где формируется атмосфера уюта, семья обретает чувство стабильности и надёжную опору. Для российского бренда напольных покрытий Quick‑Step эта идея заложена не только в основе продуктов, но и в целях социальных проектов компании. Сотрудничество Quick‑Step с благотворительным фондом «Арифметика добра» — пример того, как ценности бренда (дом, уют, семья) реализуются в конкретной помощи и социальном партнёрстве.
Команда Quick-Step рассказала о результатах совместных программ с фондом «Арифметика добра», направленных на помощь подросткам, оставшимся без родителей, и на поддержку приёмных семей.
Попали в точку
Благотворительность — не инструмент, а фундамент бренда, часть стратегии устойчивого развития, элемент репутации и способ наполнить работу компании смыслом, считает Анна Филипчик, генеральный менеджер России и СНГ Quick‑Step.
Бренд присутствует на российском рынке более 35 лет. И на протяжении своей истории команда поддерживала социальные инициативы — экологические и культурные акции, помощь музеям и другие проекты в Нижегородской области, где работает завод. С 2025 года Quick-Step сотрудничает с благотворительным фондом «Арифметика добра», который более 10 лет помогает детям-сиротам.
«Однажды встал вопрос о долгосрочном партнёрстве в сфере благотворительности. Ведь наша компания стремится не только добавлять уют в домах с помощью продукции, но и вносить свою лепту в значимые программы, делать мир лучше, добрее. Участие в благотворительных проектах совпадает с ценностями бренда Quick-Step — дом, забота, семья и тепло. Это про долгосрочную репутацию, доверие и ощущение, что бренд «живой» и понимает свою роль в обществе. Так мы пришли к сотрудничеству с фондом «Арифметика добра» и теме адаптации подростков в приёмных семьях. Мы делаем материалы для дома — а здесь речь идёт о том, чтобы помочь детям этот дом обрести. Это очень точное смысловое совпадение. У нас сложился «код благотворительности Quick‑Step» — набор принципов, через которые компания строит свои социальные инициативы.», — подчеркнула глава компании Анна Филипчик.
Первой «ласточкой» долгосрочного партнёрства фонда с Quick-Step стали съёмки социального ролика «Большой шаг», посвящённого проблеме устройства в семью сирот подросткового возраста. По официальным данным, почти 30 тысяч воспитанников детских домов ждут родителей, и 70% из них — ребята с 11 до 17 лет. Эксперты называют этот возраст «сложным», так как шансов найти семью у взрослеющих детей крайне мало — многие хотят взять малышей, опасаются, что подросток не впишется в семью, будет бунтовать.
Чтобы развеять мифы и опасения перед возрастными ограничениями при усыновлении, бренд Quick-Step и фонд «Арифметика добра» сняли просветительский ролик о пути девочки-подростка из детдома в новую, счастливую жизнь в приёмной семье. В нём переданы страхи ребёнка и будущих мамы и папы, стереотипы о сиротах «сложного» возраста, показано, как на пути домой детей и приёмных родителей поддерживают специалисты. Ролик объединил ценности бренда Quick-Step и миссию благотворительного фонда. Такие видео призваны изменить судьбы сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, облегчить поиск семьи.
Совместный проект Quick-Step и «Арифметики добра» попал в точку и получил высокую оценку жюри всероссийского конкурса «Медиапремии для НКО – 2025» (0+), на котором выбирают лучшие практики некоммерческих организаций в сфере коммуникаций, пиара и СМИ. Ролик отметили за лучший сценарий — «за историю, которая заставляет не просто смотреть, а чувствовать и действовать».
Подарить шанс на счастливое детство — вместе
Ролик — только часть большой работы, которую проводит «Арифметика добра», теперь с поддержкой бренда Quick-Step. Реализуются разные форматы помощи детям: наставничество формирует устойчивую связь ребёнка со взрослым вне формальной системы, замещающие семьи помогают пережить кризисные периоды без помещения в учреждение, а программы сопровождения поддерживают кровные семьи и позволяют сохранить отношения.
Одно из направлений, в которых Quick-Step оказывает помощь фонду, — реализация программы «Содействие семейному устройству». Этот проект помогает подросткам найти родителей и поддерживает приёмные семьи. Программа включает школу приёмных родителей для тех, кто хочет взять из детского дома именно подростка, поиск семьи с учётом потребностей детей, сопровождение мам и пап, пока ребёнок адаптируется в новом доме. Кроме того, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помогают во временном размещении детей, пока кровные родители не преодолеют кризис.
В этом году компания поддержала практику «Ресурсные родители», уникальную технологию фонда, которая реализуется внутри программы «Содействие семейному устройству». С января по май 2026 года при финансовой поддержке Quick-Step было проведено 557 психологических консультаций и бесед, 57 воскресных занятий с детьми и родителями, 22 социально-психологических обследований семей и др. За этот период 5 детей обрели новый дом. 104 ребёнка, которых курирует фонд, воспитываются в семьях. 24 семьи на активном сопровождении — специалисты «Арифметики добра» помогают родителям и детям преодолеть сложности в общении.
«Мы благодарим бренд Quick-Step за помощь в реализации программы «Содействие семейному устройству» и за возможность громче и ярче говорить о проблеме сирот-подростков. Неравнодушное отношение наших партнёров к судьбам людей, мудрость, профессионализм заслуживают глубокого уважения! Вместе мы можем изменить чью-то жизнь к лучшему и подарить шанс на счастливое детство», — подчеркнули представители фонда «Арифметика добра».
История, которая идёт от сердца
За сухими цифрами отчётов — реальные судьбы детей, примеры отзывчивости и искреннего желания помочь. В социальные проекты бренда вовлечены сотрудники Quick-Step. К примеру, в этом году в жизни продакт-менеджера Людмилы Терской произошло важное событие — она приняла участие в благотворительной кампании Quick-Step и стала наставником для воспитанницы детского дома.
Фонд «Арифметика добра» провёл для сотрудников Quick-Step ознакомительный вебинар, где рассказывали, в том числе, о программе наставничества. У Людмилы уже был опыт волонтёрства в организации мероприятий для особенных детей, и возможность помочь её заинтересовала. Она прошла обучающий курс наставника со специалистами фонда.
«Конечно, поначалу были сомнения — получится или нет, но обучение сняло многие вопросы. Психологи оценивали участников, способен ли человек вовлекаться и поддерживать других. Они помогли понять себя, свои возможности, оценить, хватит ли личного ресурса. Наставничество — это не готовые советы подростку на все случаи жизни, не способ за короткий срок изменить чью-то жизнь. Это про искренний интерес к человеку, доверие, уважение, готовность быть рядом, про долгий процесс выстраивания отношений и про важную роль значимого взрослого. После обучения я осознала, что действительно хочу быть частью этой программы», — поделилась Людмила.
Чтобы общение проходило легко и продуктивно, специалисты фонда учитывают психотипы, темпераменты, интересы наставника и его будущего подопечного. И вот в июне 2026 года Людмила Терская стала наставницей для 17-летней девушки, оставшейся без попечения родителей. Воспитанница живёт в другом регионе, для Людмилы поездка и момент знакомства были очень волнительными. Общий язык удалось найти с первой встречи.
«Для нее я как старший товарищ или старшая сестра. Мы созваниваемся и списываемся, разбираем разные жизненные ситуации и даже бытовые вопросы, которые обычно ребёнку объясняют в семье. Обязательно будем встречаться. Я не ставлю себя в позицию родителя или воспитателя. Я значимый взрослый, который искренне интересуется жизнью подростка, выслушает, поймёт и поддержит, поможет расширить кругозор, поверить в свои силы. Я даю ей почувствовать, что есть человек, на которого можно рассчитывать. Если возникнет проблема, я рядом!» — объяснила наша героиня.
Людмила призналась, что общение меняет жизнь не только подопечного, но и наставника — помогает посмотреть на привычные вещи под другим углом, лучше понимать людей, учиться терпимости, быть более чуткой. На работе её желание стать наставником поддержали, и теперь коллеги постоянно интересуются, как дела, нужна ли Людмиле помощь. Кстати, она рассказывает о программе на работе, близким и знакомым, стремится, чтобы о такой доброй практике знало как можно больше людей.
«Наша компания занимается благотворительностью и сотрудничает с фондом «Арифметика добра», потому что считает это действительно важным, а не ради пиар-поводов. Благотворительность — это часть философии и стратегии нашего бренда. Хорошо, что сотрудникам предоставляется возможность помогать, быть нужным, делать добрые дела, не ради материальных поощрений. Это история, которая идёт от сердца и вдохновляет!» — уверена сотрудница Quick-Step.
Интересный факт
Продолжение темы наставничества — для подопечных фонда «Арифметика добра» Quick-Step провел экскурсию на завод напольных покрытий в Дзержинске Нижегородской области. Ребята, которым в ближайшее время предстоит выбрать будущее, познакомились с профессиями, востребованными на современном предприятии, изучили все этапы производства. В фонде отметили, что для подростков из детских домов профориентация — это не просто выбор «кем быть», а возможность впервые увидеть профессию живьём и понять, что взрослые специальности реальны, а карьерные цели достижимы.
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