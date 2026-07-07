Код добра. Как бренд Quick‑Step заложил социальные проекты в фундамент компании

«Однажды встал вопрос о долгосрочном партнёрстве в сфере благотворительности. Ведь наша компания стремится не только добавлять уют в домах с помощью продукции, но и вносить свою лепту в значимые программы, делать мир лучше, добрее. Участие в благотворительных проектах совпадает с ценностями бренда Quick-Step — дом, забота, семья и тепло. Это про долгосрочную репутацию, доверие и ощущение, что бренд «живой» и понимает свою роль в обществе. Так мы пришли к сотрудничеству с фондом «Арифметика добра» и теме адаптации подростков в приёмных семьях. Мы делаем материалы для дома — а здесь речь идёт о том, чтобы помочь детям этот дом обрести. Это очень точное смысловое совпадение. У нас сложился «код благотворительности Quick‑Step» — набор принципов, через которые компания строит свои социальные инициативы.», — подчеркнула глава компании Анна Филипчик.