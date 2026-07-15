«Садовническая 69» – жемчужина острова Балчуг

Первый корпус состоит из трёх секций, каждая из них имеет свой индивидуальный облик, создавая при этом цельную архитектурную линию, обращенную к воде. Здесь представлены квартиры с высокими потолками и видами на воду, а также лоты с патио и просторными террасами на уровне пятого этажа — для отдыха, занятий йогой или семейных праздников на открытом воздухе.