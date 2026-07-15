Старт «Союза МС-29»: трансляция на уличных экранах по всей стране и экскурсия в Музей РКК «Энергия»
С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-29». Медиахолдинг МАЕР традиционно провел прямую трансляцию пуска на медиафасадах по всей России. Благодаря этому миллионы жителей страны смогли увидеть старт в режиме реального времени прямо на улицах городов.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с Байконура в 17:47 мск. В состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. По данным Роскосмоса, выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты-носителя, а также раскрытие антенн и солнечных батарей прошли в штатном режиме.
Накануне запуска медиахолдинг МАЕР совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» и Комитетом семей воинов Отечества организовал экскурсию в музей Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва для семей ветеранов специальной военной операции. Именно «Энергия» делает космические корабли «Союз», которые доставляют космонавтов на МКС.
«Для нас особенно ценно принимать семьи ветеранов СВО. Мы благодарны этим людям за их мужество и рады, что можем подарить детям возможность прикоснуться к истории отечественной космонавтики. В нашем музее собраны уникальные экспонаты – космические корабли, которые действительно побывали на орбите. Когда ребенок видит корабль Гагарина или аппарат, из которого Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос, история становится живой. Именно такие впечатления рождают мечты, а мечты нередко становятся профессией и делом всей жизни», – поделилась директор музея РКК «Энергия» имени С. П. Королёва Елена Черных.
Более 40 детей и взрослых познакомились с историей отечественной космонавтики, увидели легендарные космические аппараты – от корабля Белки и Стрелки до современных «Союзов», макет орбитальной станции «Салют», а также другие уникальные экспонаты, рассказывающие о достижениях российской ракетно-космической отрасли.
«Для наших семей это очень важно: это разгрузиться взрослым, это что-то новое для наших детей, это почувствовать заботу со стороны. Потому что когда ты живешь в своем маленьком мире, связанном со специальной военной операцией, тебе кажется, что ты никому не нужен, и вокруг тебя больше ничего не происходит. На самом деле мир огромен, он прекрасен. И такая поддержка в виде таких вот экскурсий занимательных очень помогает нашим детям, нашим семьям, самими бойцам. Это очень важно и очень нужно!» – рассказала заместитель руководителя Комитета семей воинов Отечества городского округа Подольск Виктория Романишина.
«Мы уже более двух лет вместе с Роскосмосом показываем всей стране запуски российских ракет в режиме реального времени. За это время космос стал ближе для миллионов людей – исторические старты можно увидеть не только на космодроме или по телевизору, но и просто гуляя по улице. Такие события вдохновляют людей. Поэтому в преддверии запуска мы организовали экскурсию в музей для семей ветеранов СВО. Когда ребенок своими глазами видит настоящие космические корабли, узнает историю великих конструкторов и космонавтов, мечта становится реальнее. Возможно, именно такие встречи однажды приведут кого-то из сегодняшних школьников в космическую отрасль. Мы хотим, чтобы как можно больше детей поверили: большие открытия начинаются с большой мечты», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
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