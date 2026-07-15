Старт «Союза МС-29»: трансляция на уличных экранах по всей стране и экскурсия в Музей РКК «Энергия»

«Мы уже более двух лет вместе с Роскосмосом показываем всей стране запуски российских ракет в режиме реального времени. За это время космос стал ближе для миллионов людей – исторические старты можно увидеть не только на космодроме или по телевизору, но и просто гуляя по улице. Такие события вдохновляют людей. Поэтому в преддверии запуска мы организовали экскурсию в музей для семей ветеранов СВО. Когда ребенок своими глазами видит настоящие космические корабли, узнает историю великих конструкторов и космонавтов, мечта становится реальнее. Возможно, именно такие встречи однажды приведут кого-то из сегодняшних школьников в космическую отрасль. Мы хотим, чтобы как можно больше детей поверили: большие открытия начинаются с большой мечты», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.