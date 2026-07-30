NEPTUN представил систему защиты от протечек нового поколения с прямой интеграцией в экосистему «Умный дом с Алисой» (0+)
Российский бренд NEPTUN компании «Теплолюкс» представил систему защиты от протечек нового поколения с прямой интеграцией в экосистему «Умный дом с Алисой». Новое решение автоматически обнаруживает протечку, мгновенно перекрывает подачу воды, уведомляет владельца об аварии и становится частью единых сценариев управления умным домом. При этом система продолжает выполнять свои ключевые функции даже при отсутствии интернета, а резервное питание обеспечивает ее работу при отключении электроснабжения.
Развитие подобных технологий становится особенно актуальным на фоне стремительного роста рынка умного дома. Согласно исследованию ВЦИОМ, 85% россиян, недавно купивших жилье или планирующих покупку, хотели бы видеть в квартире устройства умного дома, а 89% ожидают наличие таких решений в самом доме и на придомовой территории. При этом рынок постепенно смещается от отдельных устройств к комплексным экосистемам, объединяющим управление всеми инженерными системами жилья.
Интеграция с платформой «Дом с Алисой» (0+) позволяет включать систему защиты от протечек в единые сценарии домашней автоматизации. Пользователь может управлять устройством в одном приложении, контролировать состояние датчиков, получать информацию о расходе воды и объединять систему с освещением, умными розетками и другими устройствами. Например, команда «Алиса, мы в отпуск» одновременно перекрывает воду, отключает электроприборы и выключает освещение, помогая минимизировать риски бытовых аварий.
«Мы видим, что рынок инженерных систем стремительно меняется. Пользователям уже недостаточно отдельных умных устройств – они ожидают единую экосистему, которая обеспечивает комфорт, безопасность и простое управление домом. Именно поэтому мы сделали ставку на глубокую интеграцию с платформой «Умный Дом с Алисой». Наша цель – сделать современные технологии защиты от протечек максимально доступными для массового пользователя», – отметил генеральный директор Группы «Теплолюкс» Сергей Лебедев.
В компании отмечают, что сегодня системы защиты от протечек установлены лишь примерно в одной из десяти квартир, несмотря на высокий потенциальный ущерб от подобных аварий. Одной из стратегических задач бренда становится перевод этой категории из профессионального сегмента в массовый, сделав технологии защиты жилья максимально доступными для широкого круга пользователей. Партнерство с Яндексом должно ускорить этот процесс благодаря интеграции с одной из крупнейших российских экосистем умного дома и доступу к многомиллионной аудитории пользователей.
Выпуск новой системы NEPTUN организован на новом высокотехнологичном заводе Группы «Теплолюкс» в Московской области. Производственная площадка стоимостью более 2 млрд рублей оснащена современным оборудованием и рассчитана на дальнейшую автоматизацию производственных процессов. Запуск нового предприятия позволит компании нарастить выпуск инновационных инженерных решений и ускорить вывод новых продуктов на рынок.
Сегодня Группа «Теплолюкс» занимает лидирующие позиции на российском рынке инженерных решений для дома. Бренд NEPTUN является №1 на рынке систем защиты от протечек, а Teploluxe – лидером по доле пользователей в сегменте электрических теплых полов. Наряду с решениями для жилых объектов компания активно развивает направление архитектурно-промышленного обогрева, реализуя проекты для транспортной, промышленной и городской инфраструктуры.