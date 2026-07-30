NEPTUN представил систему защиты от протечек нового поколения с прямой интеграцией в экосистему «Умный дом с Алисой» (0+)

В компании отмечают, что сегодня системы защиты от протечек установлены лишь примерно в одной из десяти квартир, несмотря на высокий потенциальный ущерб от подобных аварий. Одной из стратегических задач бренда становится перевод этой категории из профессионального сегмента в массовый, сделав технологии защиты жилья максимально доступными для широкого круга пользователей. Партнерство с Яндексом должно ускорить этот процесс благодаря интеграции с одной из крупнейших российских экосистем умного дома и доступу к многомиллионной аудитории пользователей.