Karjewy: как философия бренда помогает создавать украшения вне времени

Есть украшения, которые покупают под настроение. А есть те, что становятся частью семейной истории. Их надевают в самые важные дни жизни, бережно хранят долгие годы, а потом передают детям. На этих принципах уже более 20 лет строит свою работу семейный ювелирный дом Karjewy. Почему в компании считают, что настоящая роскошь измеряется не стоимостью, а временем, рассказала основатель бренда Мадина Абдусаламова.