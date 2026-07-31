Первая в России хип-хоп радиостанция STUDIO 21 объявляет о перезапуске формата
STUDIO 21 (входит в состав холдинга «Европейская медиагруппа») объявляет о новом этапе в истории формата. 27 июля к работе над первой российской хип-хоп радиостанцией вернулись её основатели — генеральный продюсер Виктор Худошин и креативный продюсер Василий Конад. А концепция проекта претерпела значительные изменения.
Всё началось с громкого прощания. «9 лет назад в нашей стране родился уникальный проект, который мы назвали STUDIO 21. 9 лет мы поднимали музыкальную культуру на новый уровень. 9 лет — это большой срок для любого бренда. И вы уже должны понимать, к чему мы ведём. В ближайшее время STUDIO 21 прекратит своё вещание. Спасибо вам за всё!», — такое сообщение было опубликовано 20 июля в социальных сетях STUDIO 21.
Изменился и эфир: с 21 по 23 июля в FM-диапазоне круглосуточно звучал только инструментальный трек с ещё на тот момент не вышедшего альбома SALUKI — одного из трендсеттеров индустрии. Композицию до релиза на стриминговых сервисах можно было услышать только на STUDIO 21. На это время из эфира пропали ведущие и привычный плейлист.
Яркими моментами и эмоциями, связанными со STUDIO 21, в соцсетях делились слушатели, блогеры и артисты: SALUKI, MARKUL, Thomas Mraz, FEDUK, Mnogoznaal, Boulevard Depo, КУОК и другие. О грядущем прекращении вещания и бесконечном повторе трека в эфире писали крупные федеральные СМИ и информационные агентства, а редакция получила тысячи обращений с просьбой не закрывать радиостанцию. И команда STUDIO 21 не могла не прислушаться к аудитории.
Эксперты рассказали, какие перемены ждут слушателей и как обратная связь от аудитории помогла открыть новую страницу в истории радиостанции.
Генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов: «Уверен, команда сможет вывести проект на новый уровень, сохранив уникальную философию станции, ставшей открытием не только для радио-, но и для музыкальной и медиаиндустрии в целом и навсегда вписавшей себя в современную культуру страны. Это не имеющий аналогов формат, выходящий далеко за рамки традиционного эфира, и Виктор как никто другой знает всю его специфику».
Генеральный продюсер STUDIO 21 Виктор Худошин: «STUDIO 21 — больше, чем радиостанция. С самого начала мы создавали мультимедийный проект, который был не просто источником качественного контента, а точкой, где индустрия встречалась с аудиторией, местом для смелых экспериментов и творческой реализации. Драйвером, который выведет хип-хоп в культурный мейнстрим страны.
Вокруг STUDIO 21 сформировалось сплоченное комьюнити таких же как мы неравнодушных к современной музыкальной культуре. И мы рады вернуться к первоначальной концепции. Это очень особенный формат, требующий соответствующего отношения: динамично меняющийся и комплексный, под стать миру вокруг. Здесь не работают традиционные подходы и классические приемы, ведь мы имеем дело с пассионарной аудиторией, которая моментально отличит правду и искреннее мнение от маркетинговых ходов и медийных клише.
Перед тем, как строить новое, мы решили вернуться к базовым установкам — слушателей встретит классическое оформление эфира, фирменный ироничный “тон оф войс” в соцсетях и плейлист, в котором грамотно сочетаются главные хиты момента, классика жанра и свежие треки артистов, чей звездный час еще впереди. Быть на острие инфополя, не следовать трендам, а формировать повестку, вовлекать, а не продавать — это STUDIO 21 делала девять лет назад, и это мы готовы сделать снова!»
Креативный продюсер STUDIO 21 Василий Конад: «Мы знали, что проект любят. Но не представляли, насколько. Для кого-то радиостанция стала саундтреком молодости. Для кого-то — местом, где впервые услышали любимых артистов. Для кого-то — частью собственной жизни.
И именно поэтому мы решились на этот шаг. Нам было важно не просто объявить о переменах. Мы решили поставить точку. Закончить одну историю, чтобы начать другую. Если этот эксперимент заставил кого-то переживать сильнее, чем мы рассчитывали, — простите. Мы правда не ожидали, что отклик будет настолько личным. Но теперь мы точно знаем главное. Слушатели скучали по той STUDIO 21. И мы тоже!
В эфире звучала неизданная работа нашего друга Сени SALUKI — человека, который был рядом со STUDIO 21 с самого начала. 24 июля вышел его альбом EUPHORIA. И именно с него начинается новая глава STUDIO 21».