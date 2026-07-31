Первая в России хип-хоп радиостанция STUDIO 21 объявляет о перезапуске формата

Всё началось с громкого прощания. «9 лет назад в нашей стране родился уникальный проект, который мы назвали STUDIO 21. 9 лет мы поднимали музыкальную культуру на новый уровень. 9 лет — это большой срок для любого бренда. И вы уже должны понимать, к чему мы ведём. В ближайшее время STUDIO 21 прекратит своё вещание. Спасибо вам за всё!», — такое сообщение было опубликовано 20 июля в социальных сетях STUDIO 21.