Возможность защиты от валютной неопределенности: почему бронирование курса становится новой нормой для бизнеса
Экспортеры теряют миллиарды из-за укрепления рубля, импортеры – из-за его ослабления. И 2026 г. не стал исключением. Валютный рынок остается непредсказуемым. Например, курс юаня к рублю продолжает колебаться в широких диапазонах, а курс рупии к рублю – заметно снижаться с начала года. И для того, чтобы сохранить маржинальность и избежать потерь от курсовых скачков, бизнес вынужден искать простые и быстрые способы защиты от валютных рисков.
Когда курс бьет по карману
С мая по июль 2026 г. официальный курс доллара вырос с 70,79 до 78,70 руб., обновив максимум за три месяца. Для китайского юаня картина аналогичная: прирост порядка 11,5% – с 10,40 до 11,59 руб. У индийской рупии аналогичный тренд на рост.
В I квартале 2025 г. валютная нестабильность вошла в тройку главных проблем для российского бизнеса – 17,4% компаний назвали ее одним из ключевых ограничений для своей деятельности, следует из данных Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Как отмечал глава РСПП Александр Шохин в интервью РИА Новости (18+) в начале 2026 г., в течение года рубль укреплялся более чем на 20% и стал лидирующей по крепости валютой мира. «Но чрезмерно крепкий рубль ведет к недополучению почти на 20% ожидаемых доходов не только экспортеров, но и бюджета страны», – заключил Шохин.
Для импортеров ситуация обратная: в период ослабления рубля (например, весной 2025 г., когда курс доллара поднимался выше 100 руб.) закупки в валюте становились заметно дороже.
Проблемы с валютой и высокой ключевой ставкой создают дополнительное давление на финансовое положение компаний. По данным Росстата, за 11 месяцев 2025 г. убытки 18,2 тыс. российских предприятий достигли рекордных 7,5 трлн руб., а доля убыточных компаний выросла до 28,8% – максимума с пандемийного 2020 г.
Отсутствие предсказуемости
За последние годы валютный риск стал гораздо сложнее с точки зрения прогнозирования, рассказал «Ведомостям» заместитель генерального директора «Маер Групп» (медиахолдинг MAER) Денис Зузик.
«Если раньше можно было в большей степени опираться на понятные макроэкономические закономерности, то в последние годы они работают значительно хуже, – поясняет он. – Рынок живет в условиях, когда привычные ожидания по курсу не реализуются, и из-за этого компаниям становится труднее заранее понимать, как именно управлять валютной позицией».
Прогнозируемость курса рубля сильно упала за последние три года, соглашается Александр Потавин, аналитик «Финама». «Ряд фундаментальных факторов, которые ранее позволяли с достаточно высокой точностью определить, где будет курс рубля в ближайшей и среднесрочной перспективе, уже не работают», – поясняет он.
Стабильность сейчас держится на двух факторах: жесткой политике ЦБ и бюджетном правиле Минфина. При этом рубль перестал реагировать на нефть, а технический анализ на длинных горизонтах работает плохо, заключил эксперт.
Юань и рупия: новые валютные ориентиры
В 2024–2026 гг. структура внешней торговли России изменилась кардинально. Доля расчетов в национальных валютах, по словам министра финансов Антона Силуанова, превысила 99%. Ключевым драйвером стал Китай: товарооборот между Россией и КНР по итогам 2025 г. достиг почти 240 млрд долларов, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров в Пекине.
Ключевыми драйверами рубля в этом году являются экспорт и юаневые ставки. В последние месяцы экспорт снижался, а юаневые ставки росли, подстегивая спрос на валюту, что играло против рубля.
«Мы ждём ослабления рубля до 85 за доллар и 12.1 за юань к концу года. Не исключаем, что это произойдет уже в августе, когда сезонно растет спрос на валюту и если однодневные юаневые ставки останутся высокими», – Юрий Попов, старший стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research.
Высокая волатильность валютных курсов заставляет бизнес искать новые инструменты хеджирования.
В таких ситуациях компании все чаще обращаются к инструментам, которые позволяют зафиксировать курс валюты заранее. Это может позволить бизнесу заранее рассчитать экономику конкретной сделки, определить маржу и быть уверенным в том, что ключевые показатели не изменятся, несмотря на внешние обстоятельства.
По данным «Сбера», российские компании стали активнее использовать инструменты управления валютными рисками – за год, с июня 2025 г. по июнь 2026 г., количество клиентов банка, заключавших сделки хеджирования валютного риска, увеличилось на 92% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Бронирование курса как «элемент» защиты
В 2025 году «Сбер» запустил на платформе «СберБизнес» инструмент «Бронирование валютного курса», который позволяет компаниям фиксировать курс покупки или продажи валюты на срок от двух дней до года.
За первый год работы продукта, по данным «Сбера», им воспользовались более тысячи компаний. Средняя сумма одной сделки составила 8,2 млн руб., а наиболее типичный срок бронирования – около 30 дней.
Инструмент доступен для четырех валют: доллара, евро, юаня и индийской рупии. Ограничений по минимальной сумме нет. В зависимости от потребностей бизнеса можно выбрать один из двух сценариев: конвертацию валюты по забронированному курсу или получение курсовой разницы в рублях без физической покупки валюты. При этом компания не обязана исполнять сделку: если рыночный курс окажется более благоприятным, можно отказаться от бронирования, при этом плата за бронирование не возвращается.
Рабочие сценарии
Бронирование валютного курса доступно в двух сценариях в зависимости от того, как устроены расчеты компании.
Первый сценарий – «Конвертация валюты по забронированному курсу». Он подходит участникам ВЭД, которым нужна валюта на счет для расчетов с поставщиками.
Фиксируются курс и сумма, плата за бронирование вносится сразу, а основная сумма сделки остается в обороте до момента исполнения. Если курс изменился в пользу компании, она может отказаться от забронированного курса.
Второй сценарий – «Получение курсовой разницы в рублях». Он подходит компаниям, которые платят в рублях, но цена поставщика привязана к валюте, или если расчеты ведутся через другой банк. Здесь валюта физически не покупается: банк выплачивает разницу в рублях между забронированным курсом и курсом ЦБ на дату расчета.
«Использование инструментов управления валютным риском должно быть элементом эффективного сопровождения импортного контракта, – заключил Зузик. – Когда мы перестаем воспринимать валютные риски как внешнюю угрозу и начинаем хеджировать их системно, это меняет всю логику работы. Мы не гадаем, что будет с курсом через полгода, мы просто фиксируем приемлемый уровень и спокойно занимаемся бизнесом. Это не сложная стратегия, а базовая финансовая гигиена».
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Подробнее про сделку бронирования валютного курса как американский поставочный валютный опцион или как американский расчетный валютный опцион можно прочитать в разделе «Документы по договору банковского счёта» в «Условиях проведения конверсионных операций», ссылка на раздел: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/rko/contract
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