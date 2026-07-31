Возможность защиты от валютной неопределенности: почему бронирование курса становится новой нормой для бизнеса

Данная коммуникация является коммерческой коммуникацией, сделанной в информационных целях. Сообщение и никакая его часть не являются и не должны рассматриваться как рекомендация или оферта совершить какую-либо сделку или инвестицию. Ни Сбербанк, ни лицо, от которого получено данное сообщение, не намеревается оказывать услуги инвестиционного советника, и предоставление информации посредством данного сообщения не должно рассматриваться как инвестиционное консультирование или гарантия того, что описанная в нем сделка, продукт, финансовый инструмент или услуга соответствуют инвестиционному профилю получателя данной коммуникации и отвечают его потребностям и целям (ожиданиям). Сбербанк не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть у получателя данной коммуникации в результате произведенных инвестиций. Вы должны сделать свою собственную оценку рисков, не полагаясь исключительно на информацию, с которой вы были ознакомлены. Сбербанк настоятельно рекомендует вам до совершения какой-либо инвестиции или сделки, в том числе со Сбербанком или его аффилированным лицом, получить ваши собственные инвестиционные, правовые, налоговые, финансовые, бухгалтерские и другие необходимые профессиональные консультации в целях обеспечения того, что упомянутые в сообщении или в документе во вложении сделка, продукт, финансовый инструмент или услуга подходят для вашей ситуации.