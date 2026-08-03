Эксперты Karjewy: почему рынок бриллиантов разделился на два сегмента, и что сегодня определяет ценность драгоценного камня

«Я регулярно работаю на выставках в Гонконге и из года в год наблюдаю, как меняется рынок. Если раньше стоимость лабораторных бриллиантов была сопоставима с природными, пусть и немного ниже, то затем она начала стремительно снижаться. При этом редкие природные камни, наоборот, становилось все сложнее найти, а их стоимость росла. Именно эта динамика заставила меня задуматься о том, насколько лабораторные бриллианты способны сохранять свою ценность в долгосрочной перспективе», – рассказывает Мадина Абдусаламова.