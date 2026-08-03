Эксперты Karjewy: почему рынок бриллиантов разделился на два сегмента, и что сегодня определяет ценность драгоценного камня

Эксперты Karjewy: почему рынок бриллиантов разделился на два сегмента, и что сегодня определяет ценность драгоценного камняОснователь ювелирного дома Karjewy Мадина Абдусаламова – о том, почему происхождение камня вновь стало главным критерием выбора для покупателей
Еще несколько лет назад лабораторно выращенные бриллианты называли главным фактором будущих изменений ювелирной отрасли. Покупателям предлагали камень, который практически не отличается от природного по физическим характеристикам, но стоит значительно дешевле. Казалось, что именно за такими технологиями будущее рынка.
Однако сегодня становится очевидно, что индустрия развивается по другому сценарию. Вместо вытеснения природных бриллиантов произошло разделение двух самостоятельных сегментов. Лабораторные камни заняли свою нишу в массовом ювелирном рынке, тогда как природные все чаще рассматриваются как редкий актив с долгосрочной ценностью и украшение, которое остается значимым не только сегодня, но и спустя десятилетия.
Эту тенденцию подтверждает и мировая статистика. По данным Kept, в 2024 году мировой рынок украшений с лабораторными камнями вырос на 38% и достиг $16,3 млрд. Одновременно продажи украшений с природными бриллиантами сократились на 1,6%, до $80,7 млрд. При этом внимание профессионального сообщества все больше смещается от объемов продаж к вопросу ценности каждого сегмента.
Для ювелирного дома Karjewy, который уже более 20 лет специализируется на украшениях из итальянского золота с природными бриллиантами, тема происхождения камней была принципиальной с момента создания бренда. За Karjewy стоят супруги Мадина и Арсен Абдусаламовы: она формирует философию бренда, он – профессиональный геммолог с многолетним опытом работы с природными драгоценными камнями. Именно его экспертиза лежит в основе отбора каждого бриллианта. Для крупных природных камней ювелирный дом предоставляет международные сертификаты GIA, подтверждающие их характеристики по мировым стандартам. В Karjewy убеждены: украшение должно быть не только красивым, но и сохранять свою ценность спустя десятилетия.
«Мы никогда не противопоставляли природные и лабораторные камни исключительно с точки зрения внешнего вида. Для нас всегда было важно происхождение, редкость и возможность сохранить ценность украшения на протяжении многих лет. Ведь украшение – это не только покупка. Оно сопровождает женщину в самые важные моменты жизни, а затем может стать частью истории уже следующего поколения. Именно поэтому мы изначально работали только с природными бриллиантами», – говорит основатель ювелирного дома Karjewy Мадина Абдусаламова.
Закон закрепил то, что уже произошло на рынке
Одним из наиболее заметных событий этого года стало изменение российского законодательства, согласно которому выращенные камни больше не могут называться бриллиантами наравне с природными.
По мнению Мадины Абдусаламовой, эти изменения лишь закрепили процессы, которые уже давно происходили внутри профессионального сообщества:
«На мой взгляд, рынок просто стал взрослее. Несколько лет назад главным аргументом было то, что лабораторный камень внешне практически не отличается от природного. Сегодня покупатели гораздо чаще задают другой вопрос: что именно они приобретают и какую ценность эта покупка сохранит спустя годы».
Почему происхождение камня снова стало главным критерием
В Karjewy отмечают, что изменения особенно хорошо заметны на крупнейших международных ювелирных выставках.
«Я регулярно работаю на выставках в Гонконге и из года в год наблюдаю, как меняется рынок. Если раньше стоимость лабораторных бриллиантов была сопоставима с природными, пусть и немного ниже, то затем она начала стремительно снижаться. При этом редкие природные камни, наоборот, становилось все сложнее найти, а их стоимость росла. Именно эта динамика заставила меня задуматься о том, насколько лабораторные бриллианты способны сохранять свою ценность в долгосрочной перспективе», – рассказывает Мадина Абдусаламова.
По ее словам, именно в этот момент рынок окончательно разделил понятия красивого украшения и ценного актива.
Главное отличие природного бриллианта заключается не только в происхождении, но и в ограниченности самого ресурса. Если лабораторный камень можно воспроизвести практически в любом количестве, то природные алмазы формировались миллионы лет, а их добыча остается ограниченной.
«Невозможно сравнивать ценность того, что природа создавала миллионы лет, с продуктом, который производится серийно за считанные часы. Именно ограниченность природного ресурса делает такие камни по-настоящему редкими», – уверены эксперты Karjewy.
Цена и ценность – не одно и то же
В Karjewy считают, что сегодня многие покупатели начинают различать понятия цены и ценности. Стоимость природного бриллианта определяется сразу несколькими характеристиками: каратностью, цветом, чистотой и качеством огранки. Именно поэтому в ювелирном доме уделяют особое внимание происхождению каждого камня, его характеристикам и документальному подтверждению качества.
«Когда мы говорим об инвестиционном уровне, речь обычно идет о природных бриллиантах от двух карат и выше с высокими показателями цвета и чистоты. Например, категория D по цвету и VVS1 по чистоте считается одной из самых редких. Именно такие камни исторически лучше сохраняют стоимость. Для таких бриллиантов особенно важно независимое подтверждение характеристик, поэтому мы предоставляем международные сертификаты GIA», – объясняет Мадина Абдусаламова.
По ее словам, значение имеет не только сам бриллиант, но и то, как он используется в украшении.
«Я всегда отдаю предпочтение цельным камням. Один крупный природный бриллиант со временем сохраняет и зачастую увеличивает свою ценность. Именно поэтому многие рассматривают такие украшения как семейный актив, который можно передавать следующим поколениям. Но не менее важно и другое: такие украшения становятся свидетелями жизни семьи – помолвки, свадьбы, рождения детей, важных юбилеев. Именно эти воспоминания делают их по-настоящему бесценными».
Почему лабораторные камни теряют стоимость
Популярность выращенных камней во многом объяснялась возможностью приобрести крупный камень за значительно меньшие деньги. Однако, по мнению экспертов Karjewy, многие покупатели не учитывали принципиальную разницу между ценой покупки и долгосрочной стоимостью.
«Главное заблуждение заключается в том, что лабораторный камень обладает той же ценностью, что и природный. Но это не так. Чем доступнее становится технология производства, тем больше предложение на рынке и тем ниже стоимость таких камней. Мы уже видели, насколько быстро менялась их рыночная цена буквально за последние несколько лет».
При этом в Karjewy подчеркивают, что лабораторные камни сохранят свою аудиторию и останутся частью ювелирного рынка. Однако они не смогут заменить природные бриллианты в сегменте украшений, которые рассматриваются как долгосрочная ценность.
Украшение как семейная история
Философия Karjewy строится вокруг идеи украшений вне времени. В компании убеждены, что настоящее ювелирное изделие должно сочетать не только дизайн, но и высокое качество исполнения, редкость природного камня и актуальность спустя десятилетия. Именно поэтому бренд уже более двух десятилетий работает исключительно с природными бриллиантами, сочетая геммологическую экспертизу, международные стандарты оценки и классический дизайн, неподвластный времени.
«Для нас украшение – это история, которую человек передает детям, внукам и следующим поколениям. Мы хотим, чтобы спустя десятилетия оно оставалось таким же дорогим сердцу владелицы. Поэтому уделяем внимание каждой детали: происхождению камня, качеству огранки, чистоте, пропорциям и самому дизайну. Красота важна, но именно ценность делает украшение по-настоящему вечным».
По мнению Мадины Абдусаламовой, в ближайшие годы рынок продолжит движение именно в этом направлении.
«Я не думаю, что лабораторные камни вытеснят природные. Скорее, мы увидим окончательное разделение двух сегментов. Одни покупатели будут выбирать доступное украшение, другие – редкий природный камень, который сохранит свою ценность спустя десятилетия. И именно этот второй сегмент, на мой взгляд, будет становиться все более осознанным».