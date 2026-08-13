Лучшие службы дезинфекции Санкт-Петербурга 2026: топ 8 для квартиры и дачи
В Петербурге сырость и насекомые – часть городского быта, как разводные мосты и ремонт, который у соседей идет третий год. Старый фонд с подвалами, первые этажи у каналов, влажные лестницы. Тараканы приходят по стоякам, клопы приезжают с чужим диваном, плесень проступает на откосах к ноябрю.
Вызвать дезинфектора – такая же спокойная бытовая история, как заказать клининг перед переездом или помыть окна к весне.
За созвучными названиями прячутся три разные работы. Дезинфекция – про микромир: вирусы, бактерии, плесень, запах после болезни или прежних жильцов. Дезинсекция – про насекомых: клопов, тараканов, муравьев, блох. Дератизация – про грызунов: крыс, мышей, кротов на дачном участке. Живность редко приходит поодиночке – там, где отсырел подвал, заводятся и мокрицы, и плесень, а следом мыши. Поэтому толковая служба закрывает все три фронта разом и не гоняет вас искать отдельно «по крысам» и отдельно «по грибку».
Бывают экстренные случаи. Клопы за ночь искусали ребенка. Перед заездом арендаторов на кухне обнаружились тараканы. На балконе к приезду гостей выросло осиное гнездо размером с дыню. Тогда нужен выезд в тот же день – и служба, которая возьмет трубку, а не запишет на следующую неделю. Дальше – восемь петербургских компаний, которые так работают, и разбор, чем они друг от друга отличаются.
Почему служб дезинфекции так много
Дезинфекционный бизнес долго отличался низким порогом входа: генератор тумана, объявление в сети – и вот уже «городская санэпидемстанция». Отсюда и пестрый рынок. Рядом с командами, которые работают по двадцать лет, встречаются фирмы-однодневки – с аккуратным сайтом и чужой лицензией мелким шрифтом внизу страницы.
По названию не разберешься. «Городская», «центральная», «санэпидемстанция» в имени – это оформление вывески: государственных служб в прежнем смысле давно нет, за всеми именами стоят частные компании. Настоящая разница прячется там, куда с главной страницы не заглядывают – в договоре и прайсе.
Смотреть стоит на четыре вещи. Препараты и их класс опасности – от них зависит, вернетесь вы в квартиру через два часа или через двое суток, и насколько это безопасно для кота и грудного ребенка. Скорость выезда – одни приезжают через два часа, другие записывают на послезавтра. Гарантия – слово на словах либо строчка в договоре с бесплатной повторной обработкой. И специализация: кто-то заточен под квартиры, кто-то под рестораны и склады с их проверками Роспотребнадзора, кто-то возит санпаспорта и бумаги.
Лицензия: почему это теперь всерьез
С 1 марта 2025 года дезинсекция, дезинфекция и дератизация стали лицензируемым видом деятельности – их выдает Роспотребнадзор. До этого травить клопов мог кто угодно: достаточно было купить генератор тумана. Теперь у настоящей службы есть номер в едином реестре лицензий, и этот номер проверяется за минуту.
Как проверить. Зайдите на «Госуслуги» в раздел с реестром лицензий, вбейте номер из подвала сайта или ИНН компании. Смотрите на статус – «действующая» и вид деятельности – дезинфекционный.
Про регионы стоит сказать отдельно, потому что цифры в номерах лицензий часто сбивают с толку. Лицензия привязана к юридическому адресу компании, а сама деятельность по закону действует на всей территории России. Поэтому у федеральной сети с головным офисом в Москве, Уфе или другом городе лицензия закономерно выписана на тот регион – это обычная практика, а не признак недобросовестности.
Лицензия не гарантирует, что бригада приедет вовремя и сработает чисто. Но ее отсутствие почти всегда означает, что за результат никто не отвечает и жаловаться будет некому.
Как мы составляли этот список
Отправная точка – службы, которые чаще других всплывают в питерской выдаче и профильных рейтингах. Дальше каждую проверяли руками: сверяли лицензию в реестре, брали цены с официального сайта, смотрели специализацию и оценки на независимых площадках вроде Яндекс Карт.
Жестких мест здесь нет, и вот почему. Честно ранжировать восемь служб по скорости выезда или качеству работы, не проверив каждую в деле, невозможно – любые «места» были бы придуманы. Поэтому это обзор восьми компаний с подтвержденной лицензией. Список открывает служба с самой широкой связкой услуг; дальше – без иерархии, каждая сильна в своем, и выбирать стоит под конкретную беду.
1. КлинОн СЭС-сервис
Где: Санкт-Петербург и область
Сайт: https://cleanon-dez.ru
Лицензия: Л064-00111-77/04341901
Цены: клопы от 5000 ₽, тараканы от 4000 ₽, дезинфекция помещений от 7000 ₽
Служба работает с 2018 года и держит планку в более чем 800 обработок ежемесячно, а у компании заключено свыше 120 договоров на постоянное обслуживание. Отношение к B2B-сегменту подчеркивается сервисом: за каждым объектом закрепляют персонального менеджера, предоставляют полный комплект документов для Роспотребнадзора и работают по системе постоплаты по акту выполненных работ. В работе применяются сертифицированные и безопасные препараты.
Ключевое отличие службы прячется в ее происхождении: она выросла из клининговой компании и потому закрывает не только саму обработку, но и то, что остается после нее. Химический туман оседает на поверхностях, а в текстиле остается осадок препаратов. В обычной схеме владелец после дезинсекции отдельно ищет уборщиков, но КлинОн сводит два этапа в один заказ, разделяя зоны ответственности: на обработку выезжает специализированная санитарная бригада, а на уборку – клининг. Это упрощает логистику для арендных квартир и коммерческих объектов, где помещение нужно быстро подготовить к эксплуатации.
Профиль: коммерческие объекты (рестораны, офисы, склады), жилье с необходимостью последующей уборки, арендные квартиры с быстрой оборачиваемостью. На бытовые заявки тоже выезжают и обрабатывают частные квартиры и дома.
Ограничения: разделение процесса на две разные бригады требует последовательного планирования времени выезда (сначала санобработка, затем клининг).
2. Дезслужба
Где: Санкт-Петербург и область, по районам
Сайт: spb.dez-sluzhba.com
Лицензия: Л064-00111-78/03280720
Ссылка на лицензию на сайте Роспотребнадзора: https://fp.rospotrebnadzor.ru/licen/?oper=search&numb_history=&numb=&firmget_name=&ogrn_inn_nza=111702025568
Цены: насекомые от 790 ₽ (комната), грызуны от 1100 ₽, плесень от 700 ₽/м², участки 150-350 ₽/сотка
Служба занимает нижний ценовой сегмент рынка и строит предложение вокруг двух вещей: минимальной входной цены и обещания вернуть деньги, если проблема сохранится. Возврат перекладывает часть риска с клиента на исполнителя и в теории дисциплинирует бригаду – но работает лишь при условии, что механизм прописан в договоре, а не остается баннером на сайте. Заявленный выезд в течение 30 минут и круглосуточный режим делают службу удобной для срочных бытовых ситуаций.
Слабое место – разница в заявленных сроках гарантии на разных страницах сайта: в прайсе фигурирует один год, в блоке преимуществ два, в шапке сайта «до пяти лет». Для клиента вывод один: срок и условия нужно зафиксировать письменно до оплаты. Методы обработки стандартны для рынка – холодный и горячий туман с барьерной защитой периметра.
Профиль: бюджетные бытовые заявки, срочные вызовы по квартирам.
Ограничения: разнобой в заявленных сроках гарантии – фиксируйте условия в договоре до оплаты.
3. Экоконтроль
Где: Санкт-Петербург и Ленобласть
Сайт: dez-delo.ru
Лицензия: Л064-00111-78/01552286
Ссылка на лицензию на сайте компании: https://dez-delo.ru/#gid=1&pid=1
Цены: клопы, тараканы, грызуны от 1500 ₽, клещи от 300 ₽, плесень от 1000 ₽
Медицинское образование руководителя здесь определяет всю модель работы. Служба ориентирована на объекты, где дезинфекция входит в санитарное законодательство: пищевые производства, общепит, склады с продуктовым оборотом. Для таких клиентов важна не сама обработка, а ее документальное сопровождение – акты, соответствие требованиям стандартов ХАССП, готовность объекта к плановой проверке Роспотребнадзора. Экоконтроль работает в этой логике с 2011 года и держит формат абонентского обслуживания, когда обработки идут по графику и фиксируются документально.
Для жилой заявки это тоже рабочий вариант: квартиру от тараканов обработают за полтора часа при заявленном выезде в течение двух. Но сильная сторона службы раскрывается на коммерческих объектах, где цена ошибки – приостановка деятельности предприятия.
Профиль: пищевые производства, общепит, подготовка к санитарным проверкам.
Ограничения: заявленный выезд – до двух часов, что медленнее срочных служб; расчет по жилью менее детализирован, чем у специализированных «квартирных» команд.
4. ТРИ Д
Где: Санкт-Петербург и Ленобласть, офис на Орджоникидзе, 44
Сайт: trides.ru
Лицензия: Л064-00111-78/01638403
Ссылка на лицензию на сайте компании: https://trides.ru/kontaktyu
Цены: квартиры от 2500 ₽ (комната), 1-комн. от 3000 ₽, юрлицам до 100 м² от 4000 ₽
Главный аргумент службы – фиксация цены. Сумму называют при оформлении заявки и держат неизменной до конца работ, что снимает типичный для рынка сценарий, когда бригада на месте находит «осложнения» и поднимает счет. Для клиента это предсказуемость бюджета, для добросовестного исполнителя – способ отстроиться от контор с плавающим ценником. Служба работает с 2015 года, оформляет полный пакет документов для Роспотребнадзора и держит режим конфиденциальности: сотрудники переодеваются в защитный костюм на объекте, не привлекая внимания соседей.
По ценам ТРИ Д находится в среднем сегменте – дешевле премиальных сетей, дороже бюджетных служб. Разумный баланс для стандартной квартирной заявки с договором и документами.
Профиль: квартиры и небольшие коммерческие объекты, клиенты с приоритетом на предсказуемость цены и документы.
Ограничения: гарантия ограничена одним годом, что короче, чем у части конкурентов; бюджетным вариантом служба не является.
5. ЭКОМАСТЕР
Где: Санкт-Петербург и ЛО, Среднеохтинский пр., 48
Сайт: ecomasterspb.ru
Лицензия: Л064-00111-78/01611766
Ссылка на лицензию на сайте: https://ecomasterspb.ru/wp-content/uploads/2024/12/licenzia-ekomaster.pdf
Цены: насекомые 1-комн. от 1980 ₽, клопы от 1600 ₽ (комната), грызуны 1-комн. от 1990 ₽
Отличие ЭКОМАСТЕРа – собственная экспресс-лаборатория рядом с дезинфекционной службой. На практике это значит, что обработку, лабораторные замеры воды, воздуха и почвы и оформление санитарной документации можно закрыть в одном месте, без сшивания трех подрядчиков. Для бизнеса, который готовится к запуску или к проверке, такая связка экономит недели: разработка ХАССП, санпаспорта, медкнижки и сама обработка идут через одного исполнителя. Служба работает более семи лет, среди клиентов – Auchan, DPD, ПАО Совкомбанк.
Заявленный выезд – в течение двух часов, прием заявок с 10 до 21. Для простой бытовой заявки лабораторная и документальная часть избыточна, и переплачивать за нее смысла нет – но там, где нужен именно комплекс, это одно из самых цельных предложений в подборке.
Профиль: бизнес, которому одновременно нужны обработка, лабораторные замеры и санитарные документы.
Ограничения: заточка под юрлиц делает часть услуг лишней для быта; круглосуточного режима нет.
6. ДЕЗ-Комфорт
Где: Санкт-Петербург (головная компания в Уфе, более 60 регионов)
Сайт: spb.dez-comfort.ru
Лицензия «Дез-комфорт»: № Л064-00111-02/01557241
Ссылка на лицензию на сайте Роспотребнадзора: https://fp.rospotrebnadzor.ru/licen/?oper=search&numb_history=&numb=%D0%9B064-00111-02%2F01557241&firmget_name=&ogrn_inn_nza=
Лицензия партнера ООО «ЭКОКОНТРОЛЬ», который оказывает услуги на территории СПб: Л064-00111-78/01552286
ссылка на лицензию на сайте компании: https://spb.dez-comfort.ru/o-kompanii.html
Цены: дезинсекция от 3490 ₽ (комната), 1-комн. от 3990 ₽, дезинфекция от 3500 ₽
Федеральная сеть с портфелем крупных сетевых клиентов – Озон, Перекресток, РЖД, Лента. Масштаб дает отлаженные регламенты и гарантию, сформулированную как работа до полного результата: бригада возвращается, пока проблема не будет снята. Под тем же брендом доступен клининг, что удобно для управляющих крупными объектами. За это предложение служба берет верхнюю в подборке цену.
Существенная деталь для петербургского клиента: местный офис в стадии открытия, а обработку в городе выполняет партнер по подряду. Модель рабочая, но она означает, что за вывеской федеральной сети на объект приедет локальная бригада – ее состав и исполнителя имеет смысл уточнить заранее.
Профиль: сетевой ретейл и крупные коммерческие объекты, клиенты с приоритетом на бренд и гарантию результата.
Ограничения: самый высокий стартовый ценник; в Петербурге работа идет через партнера – фактического исполнителя стоит уточнить до заказа.
7. ПрофСанЭксперт
Где: федеральная служба, работает по СПб и области
Сайт: profsanexpert.ru
Лицензия: Л064-00111-77/01678073
ссылка на лицензию на сайте компании: https://profsanexpert.ru/o-companii/
Цены: базовый тариф 1-комн. от 1500 ₽, 3-комн. от 1800 ₽; премиум от 3000 ₽; коттеджи от 35 ₽/м²
Самый длинный стаж в подборке – с 2000 года – и опыт госзакупок с контрактами государственных медучреждений. Для оценки службы это косвенный, но показательный маркер: работа по госконтрактам требует отлаженного документооборота и проходит через формальный отбор. Профильная специализация – санитарная документация: паспорта, аудит, заключения для Роспотребнадзора. Двухуровневая тарифная сетка разводит задачи: базовый тариф закрывает обычную квартиру, премиум с усиленными составами и гарантией до двух лет – сложные и повторные случаи.
Служба работает без опознавательных знаков на транспорте и одежде, состоит в профильных объединениях НОД и АДПК. Присутствие в Петербурге обеспечивается в рамках федеральной сети.
Профиль: клиенты с приоритетом на стаж, документы и аудит; сложные случаи через премиум-тариф.
Ограничения: петербургская работа обеспечивается через федеральную структуру, поэтому местную бригаду и реальные сроки выезда стоит уточнить отдельно.
8. Городская служба дезинфекции
Где: Санкт-Петербург и область, выезд до 100 км за КАД
Сайт: sanpin-dez.ru
Лицензия: Л064-00111-03/02104098
Ссылка на лицензиию на сайте Роспотребнадзора: https://fp.rospotrebnadzor.ru/licen/?oper=search&numb_history=&numb=&firmget_name=&ogrn_inn_nza=032355235728
ссылка на лицензию на сайте компании: https://sanpin-dez.ru/
Цены: обработка от 60 ₽/м², клопы от 80 ₽/м², плесень от 700 ₽/м², грызуны от 1500 ₽
Служба считает стоимость по площади, а не за квартиру целиком. На больших метражах – в частном доме, на коммерческом объекте, при обработке участка – расчет за квадратный метр обычно выходит выгоднее пакетных тарифов, и в этом ее ниша. Компания работает с 2013 года, по собственным данным обработала более 130 тысяч объектов, держит высокий рейтинг на Яндекс Картах и собственный склад препаратов, что сокращает срок выезда до дня обращения.
Одна оговорка касается географии. Служба позиционирует себя как городскую петербургскую, но и лицензия, и предприниматель (ИП) зарегистрированы в другом регионе. Как отмечено выше, сама по себе иногородняя лицензия законна; здесь стоит убедиться, что заявленная в реестре территория работы охватывает Петербург – это минутная проверка до заказа.
Профиль: большие площади, частные дома, коммерческие объекты и участки, где выгоден расчет за метр.
Ограничения: городское позиционирование при иногородней регистрации – сверьте территорию в реестре; гарантия от шести месяцев короче, чем у ряда конкурентов.
Как выбрать под свою задачу
Обычная квартира, горит сегодня. Когда клопы или тараканы уже искусали и ждать нельзя, решают два параметра: скорость выезда и цена. Ищите службу с заявленным приездом за 30-60 минут и круглосуточным режимом, а в прайсе смотрите нижнюю границу – для одной комнаты или однушки разброс между компаниями доходит до нескольких раз.
Съемное жилье перед заездом. Если после обработки квартиру нужно сдавать или заселять на следующий день, отдельная уборка съедает и время, и деньги: химический туман оседает на поверхностях, в текстиле остается налет. Выигрывает вариант, где обработку и восстановительную уборку берет одна бригада, – это убирает целый этап из графика.
Для кафе, магазинов и складов обработка без актов и договоров не имеет смысла – при первой же проверке Роспотребнадзор затребует документы. Выбирайте службу, которая профильно работает с общепитом и пищевым оборотом, оформляет заключения для Роспотребнадзора и понимает требования стандартов ХАССП. Плюсом идет собственная лаборатория или опыт госконтрактов – это признак отлаженного документооборота.
Крупный или сетевой объект. На большом метраже важнее не цена за квадрат, а отлаженный регламент и гарантия результата. Здесь работает логика федеральной сети с готовыми протоколами и обязательством возвращаться, пока проблема не снята. Для среднего объекта, где важна предсказуемость бюджета, ищите фиксацию суммы в договоре до начала работ.
Перед оплатой стоит задать пять вопросов, независимо от выбранной службы: действует ли лицензия и покрывает ли ваш вид работ; будет ли договор и акт; на какой срок гарантия и что в нее входит; какие препараты и их класс опасности; кто платит за повторный выезд, если проблема останется. Ответы на них отсеивают случайных исполнителей быстрее любого рейтинга.
Частые вопросы
Это безопасно для детей и животных?
Современные препараты III-IV класса относятся к малоопасным и умеренно опасным веществам и безопасны при соблюдении регламента – точной дозировки и времени проветривания. На время обработки и указанный бригадой срок после нее из квартиры уходят все, включая животных; аквариум накрывают и отключают компрессор.
Надолго ли хватает и что если вредители вернутся?
Барьерная защита периметра держится несколько месяцев, поэтому добросовестная служба дает гарантию и бесплатный повторный выезд в ее пределах. Ключевое – прописать срок и условия повтора в договоре, а не полагаться на устное обещание.
Нужно ли выносить вещи и готовить квартиру?
Продукты, посуду и предметы гигиены убирают в закрытые шкафы или выносят, мебель отодвигают от стен для доступа к плинтусам. Подробный список бригада присылает заранее – от подготовки заметно зависит результат.
Через сколько можно вернуться домой?
Обычно помещение проветривают в течение нескольких часов после обработки, влажную уборку откладывают на сутки, чтобы не смыть остаточный слой препарата с плинтусов и стыков. Точное время зависит от метода и называется бригадой на месте.
Чем грозит бизнесу работа без обработки и документов?
Для общепита, торговли и производства санитарная обработка и ее документальное подтверждение – условие легальной работы. Их отсутствие оборачивается предписаниями, штрафами и в тяжелых случаях приостановкой деятельности по решению Роспотребнадзора.
Почему цену не называют точно по телефону?
Итог зависит от площади, степени заражения, метода и числа обработок, поэтому по телефону дают вилку, а точную сумму – после осмотра. Честный признак – готовность зафиксировать эту сумму в договоре и не менять ее на месте.
И в заключении
Если из подвала тянет сыростью и стены не просыхают – плесень вернется, сколько ее ни обрабатывай. Сначала устраняют источник влаги, потом травят споры. Если клопы идут от соседей через розетки и вентиляцию – обработка одной квартиры заглушит проблему, но полностью ее снимет только работа по всему стояку. Срочный выезд закрывает острый эпизод – тот самый, из-за которого сегодня невозможно спать. Дальше начинается профилактика, и это уже другой, неспешный разговор.
И последнее, практическое. Любой номер лицензии из восьми карточек выше можно за минуту проверить в реестре: ввести его или ИНН компании, убедиться, что статус действующий, а территория и вид деятельности совпадают с заявленными. Тридцать секунд внимания до оплаты экономят недели разбирательств после.