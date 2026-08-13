Лучшие службы дезинфекции Санкт-Петербурга 2026: топ 8 для квартиры и дачи

Ключевое отличие службы прячется в ее происхождении: она выросла из клининговой компании и потому закрывает не только саму обработку, но и то, что остается после нее. Химический туман оседает на поверхностях, а в текстиле остается осадок препаратов. В обычной схеме владелец после дезинсекции отдельно ищет уборщиков, но КлинОн сводит два этапа в один заказ, разделяя зоны ответственности: на обработку выезжает специализированная санитарная бригада, а на уборку – клининг. Это упрощает логистику для арендных квартир и коммерческих объектов, где помещение нужно быстро подготовить к эксплуатации.