Новые Егоровы и Кантарии: о героях своего времени расскажут ФЗО и МАЕР в новом спецпроекте
В 1945 году Михаил Егоров и Мелитон Кантария вместе с Алексеем Берестом подняли Знамя Победы над Рейхстагом. Сегодня у России появляются новые герои – люди, которые защищали страну, а теперь возвращаются в мирную жизнь и продолжают служить ей уже в другом качестве.
Как рассказывать настоящие истории ветеранов широкой аудитории, обсудили на рабочей встрече руководитель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Стороны договорились усилить информационное сопровождение этой темы. В медиапространстве МАЕР станет больше историй ветеранов СВО – не только о боевом пути, но и о том, как человек возвращается к профессии, создает бизнес, становится наставником, занимается общественной работой, воспитывает детей и снова строит свою жизнь.
Анна Цивилева подчеркнула значимость такого информационного сопровождения:
«Возвращение с передовой – это не завершение пути, а начало нового жизненного этапа. Проект будет рассказывать о ветеранах специальной военной операции – современных героях, которые после службы продолжают быть востребованными, реализовываться в профессиональной сфере и достигать новых высот».
«Сегодня особенно важно, чтобы истории наших героев не оставались в семейных архивах или в памяти боевых товарищей. У медиа есть возможность сделать их частью общего информационного пространства страны. Мы хотим показывать, как наши защитники продолжают служить России уже в мирной жизни», – отметил Константин Майор.
МАЕР поддерживает государственный фонд «Защитники Отечества» с самого его основания. За это время медиахолдинг реализовал более 20 коммуникационных кампаний, аудитория которых составила свыше 30 млн человек. Теперь стороны намерены сделать следующий шаг и на системной основе рассказывать истории ветеранов, показывая их не только как героев военного времени, но и как людей, которые продолжают после возвращения с СВО создавать, работать и развивать Россию.
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