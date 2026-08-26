Новые Егоровы и Кантарии: о героях своего времени расскажут ФЗО и МАЕР в новом спецпроекте

МАЕР поддерживает государственный фонд «Защитники Отечества» с самого его основания. За это время медиахолдинг реализовал более 20 коммуникационных кампаний, аудитория которых составила свыше 30 млн человек. Теперь стороны намерены сделать следующий шаг и на системной основе рассказывать истории ветеранов, показывая их не только как героев военного времени, но и как людей, которые продолжают после возвращения с СВО создавать, работать и развивать Россию.