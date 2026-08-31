Не столицей единой: города-миллионники начинают борьбу за инвесторов

Развитие Казани характеризуют инфраструктурные циклы, предыдущий из которых был в 2010-е. В процессе подготовки к Универсиаде-2013 и чемпионату мира по футболу 2018 г. произошла масштабная модернизация транспорта, аэропорта, метро, гостиничной и городской инфраструктуры. Однако сегодня задел десятилетней давности себя исчерпал. Например, при реконструкции аэропорта в 2013 г. его расчетную пропускную способность определили на уровне 2,5 млн пассажиров в год. Однако уже в 2025 г. аэропорт обслужил 5,38 млн пассажиров — более чем вдвое больше этого показателя. Сейчас здесь строится новый терминал, рассчитанный на 5,7 млн пассажиров в год, который планируется ввести в эксплуатацию в 2026 г.