Когда всё под рукой: как сократить расходы на ИT-инфраструктуру и быстро масштабировать проекты
Еще недавно ИT-инфраструктура небольшой компании могла состоять из сайта, корпоративной почты и нескольких рабочих компьютеров. Сегодня бизнес использует CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами) и ERP (системы планирования ресурсов предприятия), базы данных, системы аналитики, интернет-магазины, внутренние приложения, инструменты автоматизации и искусственного интеллекта. Вместе с количеством цифровых сервисов растет и потребность в вычислительных ресурсах.
При этом покупать физический сервер под каждую новую задачу не всегда рационально. Оборудование требует первоначальных вложений, размещения, настройки и обслуживания, а необходимую мощность приходится прогнозировать заранее.
Альтернативой становится облачная инфраструктура: компания получает вычислительные ресурсы как услугу и может увеличивать или сокращать их по мере необходимости. Один из базовых инструментов такой модели – VPS.
Что такое VPS и чем он отличается от физического сервера
VPS (Virtual Private Server, виртуальный частный сервер) – это виртуальный сервер с выделенными вычислительными ресурсами. На нем можно размещать сайты и приложения, корпоративные системы и базы данных, устанавливать необходимое ПО, создавать среды разработки и запускать собственные сервисы.
Для пользователя VPS во многом работает как обычный сервер. Главное отличие заключается в том, что покупать и устанавливать физическое оборудование не требуется: виртуальный сервер создается в инфраструктуре облачного провайдера.
Нужную конфигурацию можно получить за несколько минут, а затем менять ее вместе с требованиями проекта. Если ресурсов становится недостаточно – увеличить мощность. Если сервер больше не нужен – отключить его.
Таким образом, вычислительные мощности становятся для бизнеса таким же подключаемым ресурсом, как связь или программное обеспечение.
Сегодня российский бизнес всё активнее использует облачные сервисы – спрос на вычислительные мощности и хранение данных продолжает расти.
Зачем бизнесу VPS
Аренда VPS позволяет быстро получить отдельную вычислительную среду практически под любую задачу, для которой раньше потребовался бы собственный сервер.
Виртуальные серверы используют, чтобы:
размещать сайты и интернет-магазины – от корпоративного сайта до высоконагруженного онлайн-сервиса;
запускать CRM, ERP и другие корпоративные системы с контролем над программным окружением;
работать с данными – размещать базы данных, системы аналитики и внутренние хранилища;
создавать среды разработки и тестирования, изолированные от рабочих систем;
запускать собственные приложения и онлайн-сервисы без покупки оборудования;
использовать инструменты автоматизации и интеграции между корпоративными системами;
разворачивать ИИ-сервисы и приложения, которым необходимы дополнительные вычислительные ресурсы.
Поэтому VPS – это не только хостинг для сайта. Виртуальный сервер может стать базовым элементом ИT-инфраструктуры компании и использоваться одновременно для внешних и внутренних бизнес-задач.
Почему бизнес переходит на облачные серверы
Одно из главных преимуществ VPS перед собственным оборудованием – возможность получать ресурсы тогда, когда они действительно нужны.
Представим, что компания запускает новый онлайн-сервис. При традиционной модели ей необходимо заранее определить предполагаемую нагрузку, приобрести оборудование с запасом мощности и подготовить инфраструктуру.
С VPS сценарий выглядит иначе: компания создает виртуальный сервер с минимально необходимой конфигурацией, запускает продукт и увеличивает ресурсы по мере роста нагрузки. Если гипотеза не сработала, сервер можно отключить.
Такой подход становится особенно востребованным сразу по нескольким причинам.
Бизнес продолжает цифровизироваться. Даже небольшие компании переводят в онлайн продажи, документооборот, коммуникации с клиентами, аналитику и другие процессы.
Количество ИT-систем растет. Вместе с ними увеличивается число приложений, баз данных и внутренних сервисов, которым необходима инфраструктура.
Онлайн-бизнес сталкивается с неравномерной нагрузкой. Интернет-магазины, образовательные платформы, туристические сервисы и другие проекты могут испытывать резкие сезонные или ситуативные пики трафика.
Компании стремятся сокращать капитальные затраты. Вместо покупки оборудования бизнес может использовать аренду облачных серверов и постепенно наращивать инфраструктуру.
Развиваются ИИ и автоматизация. Новые инструменты создают дополнительные сценарии использования вычислительных ресурсов, потребность в которых сложно прогнозировать на годы вперед.
В результате компаниям становится всё менее выгодно покупать инфраструктуру на вырост. Гибкая облачная модель позволяет начинать с необходимых ресурсов и масштабироваться вместе с проектом.
Пять сценариев использования VPS в бизнесе
Преимущества виртуальных серверов проще всего увидеть на конкретных задачах.
1. Небольшая компания переносит сайт, CRM или другой корпоративный сервис на VPS. Ей не требуется покупать и обслуживать собственный физический сервер, при этом она получает отдельное окружение для своих приложений.
2. Интернет-магазин готовится к сезонному росту трафика. Вместо приобретения оборудования под максимальную нагрузку компания увеличивает вычислительные ресурсы на период пика.
3. Бизнес проверяет новую гипотезу. Для пилотного проекта можно быстро создать отдельный облачный сервер, протестировать продукт и не инвестировать заранее в постоянную инфраструктуру.
4. ИT-команда создает отдельные среды для разработки и тестирования. VPS позволяют изолировать проекты друг от друга и подбирать конфигурацию под каждую задачу.
5. Проект быстро растет. Компания начинает с одного виртуального сервера, а затем подключает дополнительные вычислительные ресурсы, базы данных, объектное хранилище, CDN (сеть доставки контента) и другие облачные сервисы.
Последний сценарий особенно важен: современная облачная инфраструктура позволяет бизнесу не проектировать систему сразу под возможную нагрузку через несколько лет, а развивать ее постепенно.
VPS или физический сервер: что выбрать бизнесу
У физической инфраструктуры остаются свои сценарии применения. Она может быть оправдана при специфических требованиях к оборудованию, постоянно высокой предсказуемой нагрузке или необходимости полностью контролировать аппаратную конфигурацию.
Однако для многих бизнес-задач VPS оказывается более гибким вариантом.
Физический сервер необходимо купить, установить и обслуживать. Его конфигурация ограничена приобретенным оборудованием, а часть мощности может долго оставаться невостребованной.
Виртуальный сервер позволяет начать с небольшой конфигурации, быстро изменить ее при росте проекта и отказаться от ресурсов, когда они перестают быть нужны.
Именно поэтому выбор между физической и облачной инфраструктурой всё чаще определяется не только производительностью, но и экономикой: насколько быстро компания может получить необходимые ресурсы и насколько эффективно она их использует.
Как выбрать VPS для бизнеса
Стоимость аренды – далеко не единственный критерий выбора виртуального сервера. Для бизнес-проектов важна вся инфраструктура облачного провайдера.
В первую очередь стоит обратить внимание на несколько параметров.
Надежность. Стабильность серверов и сети напрямую влияет на доступность приложений и корпоративных систем.
Производительность. Современные процессоры и быстрые NVMe-накопители (от англ. Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification, интерфейс доступа к твердотельным накопителям) позволяют обеспечить необходимую скорость работы приложений.
Масштабирование. Хорошая облачная платформа позволяет увеличивать ресурсы и подключать дополнительные сервисы без полной перестройки инфраструктуры.
Понятная тарификация. Компания должна понимать, за какие ресурсы она платит и как изменится стоимость при масштабировании.
Расположение инфраструктуры. География дата-центров важна с точки зрения задержек, требований к размещению данных и особенностей конкретного проекта. При работе с персональными данными необходимо отдельно учитывать требования российского законодательства к их локализации и защите.
Управление. Создание серверов, изменение конфигурации, мониторинг и другие операции не должны превращаться в отдельный инфраструктурный проект.
Техническая поддержка. Для бизнеса особенно важна возможность быстро получить помощь при возникновении проблем.
Экосистема облачных сервисов. По мере развития проекта одного VPS может оказаться недостаточно. Базы данных, объектное хранилище, CDN, Kubernetes (ПО для оркестровки приложений), приватные сети и другие инструменты позволяют развивать инфраструктуру внутри одной платформы.
Beget Cloud: от одного VPS до облачной инфраструктуры бизнеса
Один из примеров такого подхода – Beget Cloud (ООО «Бегет», зарегистрированный товарный знак №530993, лицензия Роскомнадзор №171835). Платформа позволяет начать с одного виртуального сервера, а затем постепенно подключать дополнительные облачные сервисы по мере роста проекта.
VPS в Beget Cloud создается примерно за 10 секунд. Пользователь может выбрать необходимую конфигурацию сервера, а затем управлять инфраструктурой через единую панель или API (от англ. Application Programming Interface – интерфейс программирования приложения).
В основе облачных серверов – мощные процессоры и NVMe-накопители (от англ. Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification, интерфейс доступа к твердотельным накопителям). Заявленный uptime (время непрерывной доступности сайта) платформы составляет 99,98%, а инфраструктура размещается в дата-центрах уровня Tier III. Доступны серверные локации в России и Казахстане.
Вместе с сервером пользователи получают ряд дополнительных возможностей без отдельной платы: автоматические резервные копии, DNS-хостинг (от англ. Domain Name System – система доменных имен), почту, мониторинг и приватные сети.
Серверы защищены от атак посредством фильтрации пакетов, мониторинга и проксирования трафика, сетевой фильтрации и т. д., а также в Beget действует DDoS-защита (от англ. Distributed Denial of Service – распределенный отказ в обслуживании) пользователей на хостинге.
Но VPS – только базовый уровень платформы.
Что еще можно подключить в Beget Cloud
По мере роста проекта вокруг виртуальных серверов можно собрать более сложную облачную инфраструктуру.
Облачные базы данных позволяют использовать готовую инфраструктуру для СУБД и не тратить время на ее первоначальное развертывание.
S3-совместимое объектное хранилище подходит для хранения файлов, резервных копий, медиаконтента и больших объемов неструктурированных данных.
CDN распределяет контент через сеть серверов и помогает быстрее доставлять его пользователям, одновременно снижая нагрузку на основную инфраструктуру.
Managed Kubernetes позволяет запускать и масштабировать контейнеризированные приложения в управляемых кластерах.
Terraform дает возможность описывать облачную инфраструктуру в виде кода и автоматизировать ее создание и изменение.
Кроме того, в маркетплейсе Beget Cloud (ООО «Бегет», ОГРН: 1077847645590, юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8Б, офис 726А) доступны готовые приложения и программные окружения, которые можно развернуть на VPS без длительной ручной настройки.
В результате компания может начать с простой задачи – например, размещения сайта или корпоративного сервиса, – а затем постепенно построить внутри одной платформы инфраструктуру для более сложного ИT-проекта.
Облачная инфраструктура становится рабочим ресурсом бизнеса
Сегодня бизнесу требуется больше вычислительных ресурсов, но потребность в них становится сложнее прогнозировать заранее.
Поэтому меняется и сама модель потребления ИT-инфраструктуры.
Компании всё реже требуется сервер как физический объект. Ей нужны процессорные мощности, память, дисковое пространство, базы данных и другие ресурсы – в необходимом объеме и в тот момент, когда они понадобились.
VPS позволяет начать с базовой инфраструктуры без крупных первоначальных вложений, а облачная платформа – развивать ее вместе с бизнесом.
Beget Cloud построен именно вокруг этой модели: от одного виртуального сервера для сайта или корпоративного приложения до инфраструктуры с базами данных, S3, CDN, Kubernetes, приватными сетями и другими сервисами.
Для новых пользователей Beget Cloud также действует кешбэк 10% за первое пополнение баланса, с полными правилами акции вы можете ознакомиться здесь.