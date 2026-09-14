Аллею культурного кода открыли участники Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге

«Я очень рад, что то событие, которого мы ждали, наконец-то происходит, и мы все собрались в Екатеринбурге. Все события фестиваля проходят в стороне от города, чтобы не мешать жителям вести нормальную жизнь. С другой стороны, очень хочется, чтобы на память о фестивале в Екатеринбурге что-то осталось. И вот эта аллея, которую мы с вами сегодня посадим, она будет расти, цвести. Студенты, приезжающие в УрФУ со всей страны, будут по ней гулять. И вспоминать, что здесь были вы – молодёжь со всего мира, приехавшая на фестиваль в 2026 году», – рассказал начальник Управления Администрации Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.