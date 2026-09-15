Прозрачный аутстаффинг: как эксперимент ФНС может поменять экономику рынка внештатного персонала

До сентября заказчик перечислял подрядчику полную сумму по договору, а тот самостоятельно рассчитывался с бюджетом. Теперь заказчик должен определить налоговые обязательства подрядчика и удержать эту сумму из его вознаграждения, перечисляя ее напрямую на единый налоговый счет партнера. Размер удержания для физлиц без особого статуса составляет 50% от суммы НДФЛ и 75% от НДС и страховых взносов. Разницу партнер доплачивает самостоятельно. Для ИП на УСН заказчик перечисляет 100% рассчитанной суммы налога.