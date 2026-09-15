Прозрачный аутстаффинг: как эксперимент ФНС может поменять экономику рынка внештатного персонала
С 1 сентября 2026 года в России действует эксперимент по обелению рынка предоставления персонала в соответствии с Приказом ФНС от 18.06.2026 № ЕД-1-22/404@. Тридцать четыре крупнейших компании ритейла и электронной коммерции первыми тестируют новую модель расчетов с подрядчиками. В ноябре к ним присоединятся производственные компании. Следующие на очереди — строительство, логистика и общепит.
Эксперимент меняет экономику аутстаффинга и для заказчиков, и для подрядчиков. Далее разбираемся в деталях.
Как изменилась модель расчетов
До сентября заказчик перечислял подрядчику полную сумму по договору, а тот самостоятельно рассчитывался с бюджетом. Теперь заказчик должен определить налоговые обязательства подрядчика и удержать эту сумму из его вознаграждения, перечисляя ее напрямую на единый налоговый счет партнера. Размер удержания для физлиц без особого статуса составляет 50% от суммы НДФЛ и 75% от НДС и страховых взносов. Разницу партнер доплачивает самостоятельно. Для ИП на УСН заказчик перечисляет 100% рассчитанной суммы налога.
Для самозанятых, привлеченных через аккредитованную цифровую платформу, порядок отдельный: НПД рассчитывает и перечисляет сама платформа, заказчик в расчетах не участвует.
Срок перечисления — не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
Почему прогнозируется рост затрат
Новый порядок сам по себе не увеличивает налоговую нагрузку — ставки не изменились. Но он делает эту составляющую видимой и неизбежной для всей цепочки.
ФНС разработала модель «идеального партнера» по предоставлению персонала. Ее ключевой параметром является средняя налоговая нагрузка по НДС, НДФЛ и страховым взносам на уровне 45,8%. Именно с этим ориентиром налоговые органы будут сопоставлять реальных подрядчиков при мониторинге. Существенное отклонение в меньшую сторону не означает автоматического нарушения, но влечет более детальный анализ.
Часть рынка аутстаффинга исторически работала с налоговой нагрузкой ниже этого уровня — за счет различных схем оптимизации. Для таких партнеров переход к прозрачной модели означает рост реальных затрат, который неизбежно отразится в цене услуг для заказчика.
Компании, которые и прежде работали в рамках установленных требований, окажутся в более выгодном положении: их ценообразование уже учитывало реальную налоговую нагрузку, и резких изменений не последует.
Новая ответственность заказчика
Помимо изменения расчетов, эксперимент вводит механизм, который прежде отсутствовал: заказчик становится участником налогового контроля в отношении своего подрядчика.
ФНС ведет мониторинг партнеров. При выявлении признаков налоговых нарушений налоговый орган уведомляет заказчика и дает время на реакцию. Если заказчик соблюдает порядок расчетов и своевременно реагирует на уведомления — это свидетельствует о должной коммерческой осмотрительности. Если продолжает работу с проблемным партнером после повторного уведомления — налоговые риски могут быть предъявлены уже ему.
Это принципиально меняет логику выбора подрядчика. Раньше заказчик оценивал партнера по цене и качеству услуг. Теперь добавляется третий критерий: налоговая прозрачность. Партнер с низкой ценой, достигнутой за счет занижения налоговой базы, становится источником риска для заказчика.
Что это означает для бизнеса в горизонте 2–3 лет
Эксперимент рассчитан на год — до 1 сентября 2027 года. При его успешном проведении ФНС, возможно, сформирует предложения по корректировке законодательства. Опыт предыдущих налоговых инициатив — введение режима НПД, обязательная онлайн-касса — показывает, что механизмы, отработанные в пилотном режиме, как правило, получают законодательное закрепление и распространяются на весь рынок.
Для бизнеса это означает несколько среднесрочных последствий.
Консолидация рынка подрядчиков. Новые требования повышают операционную сложность для небольших агентств: им необходимо обеспечить ежемесячную детализированную отчетность по каждому исполнителю, интеграцию с аккредитованными платформами и прозрачную налоговую структуру. Компании, готовые к этим требованиям, получат конкурентное преимущество в глазах заказчиков.
Рост значимости цифровых платформ. Аккредитация ФНС становится фактическим стандартом для платформ, привлекающих внештатный персонал. Сервисы без аккредитации не смогут обеспечить уплату НПД за самозанятых в рамках новой модели — это ограничивает их применимость для участников эксперимента и их подрядчиков.
Пересмотр договорной базы. Большинство действующих договоров между заказчиками и подрядчиками не предусматривают механизма удержания налогов. Компаниям, которые войдут в эксперимент или окажутся в периметре его расширения, потребуется привести документы в соответствие, включив условия о передаче данных об исполнителях, порядке расчетов и согласии партнера на раскрытие налоговой тайны.
Изменение структуры затрат на персонал. Для отраслей с высокой долей внештатного персонала — ритейл, логистика, производство, строительство — новая модель означает более предсказуемую и более прозрачную структуру затрат. Скрытая налоговая оптимизация на уровне подрядчика перестает быть инструментом снижения издержек.
Кто выигрывает от новых условий
Переход к прозрачной модели создает преимущества для тех участников рынка, которые и прежде работали добросовестно. Их затраты существенно не вырастут — они уже учитывали реальную налоговую нагрузку. При этом конкуренция с партнерами, занижавшими налоговую базу, становится более честной.
Для заказчиков новая модель дает инструмент проверки добросовестности подрядчика через налоговый мониторинг ФНС, но вместе с ним и погружение в налоговые обязательства подрядчика.
Для исполнителей эксперимент не создает новых условий. Но самозанятые, которые хотят работать с крупными заказчиками из перечня участников, теперь смогут делать это только через аккредитованные платформы. Одной из таких аккредитованных компаний является Наймикс.