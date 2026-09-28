Как быстро внедрить электронные документы в логистике

Если в рейсе что-то меняется – например, водитель или точка выгрузки, – сведения нужно синхронизировать и в документах. Сотрудники работают в нескольких системах, вручную сопоставляют ЭПД с рейсами, следят за статусами и подписями. Электронный заказ или заявка, ЭТрН и экспедиторские документы у оператора существуют как отдельные потоки и сами не объединяются вокруг конкретной перевозки. Сопоставлять их приходится вручную.