Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,473-0,93%KAZT324,6+0,06%CHKZ15 700-3,68%IMOEX2 262,4+0,36%RTSI844,36+0,36%RGBI111,14-0,49%RGBITR762,16-0,45%
Реклама / ООО «ТН ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА». 16+Erid:2VfnxxavMAt
Главная /

Как быстро внедрить электронные документы в логистике

И экономить 9–21% на каждой отгрузке

С 1 сентября 2026 г. бизнес должен оформлять документы для грузоперевозок в электронном виде. Но далеко не все компании успели вовремя перейти на новый формат: недостаточно просто подключиться к оператору, который передает электронные перевозочные документы (ЭПД) государству. ЭПД нужно встроить в существующие процессы управления перевозками.

Простой путь – он самый сложный

На словах все просто: подключиться к оператору, настроить электронные подписи и начать оформлять документы. На практике компании, которые ограничились этим, столкнулись с трудностями. Они фактически получили новый электронный документооборот, почти не связанный с самим процессом перевозки.

Заявки, данные о грузе, перевозчике, машине и водителе могут находиться в разных учетных системах, таблицах, почте и мессенджерах. Для оформления ЭПД, в том числе электронных транспортных накладных (ЭТрН), эту информацию приходится повторно переносить в интерфейс оператора для передачи в государственную информационную систему.

Если в рейсе что-то меняется – например, водитель или точка выгрузки, – сведения нужно синхронизировать и в документах. Сотрудники работают в нескольких системах, вручную сопоставляют ЭПД с рейсами, следят за статусами и подписями. Электронный заказ или заявка, ЭТрН и экспедиторские документы у оператора существуют как отдельные потоки и сами не объединяются вокруг конкретной перевозки. Сопоставлять их приходится вручную.

С ростом числа перевозок увеличиваются трудозатраты и вероятность ошибок. ЭПД формально внедрили, но у логистов прибавилось рутинной работы, а у бизнеса – выросла неэффективность.

Комплексный подход: не только документы

Многие предприятия не ограничились подключением к оператору ЭПД и созданием документов вручную. Они подошли к вопросу системно и запустили ЭПД вместе с платформой MasterTMS. Такой подход позволяет выполнить нормативные требования и получить экономический эффект.

В MasterTMS создают заявки, проводят торги, назначают перевозчика, машину и водителя, контролируют рейс, а на основе заявки автоматически формируют ЭТрН и другие электронные документы. Затем TMS передает их оператору ЭПД. Так управление перевозками и обязательный электронный документооборот объединяются в одном процессе.

Логисту не нужно дублировать информацию: данные по конкретной отгрузке вводятся один раз и используются на следующих этапах. MasterTMS может работать с разными операторами ЭПД, а если контрагенты подключены к другим операторам, обмениваться с ними через роуминг.

В результате компания получает единый цифровой контур отгрузки: перевозка и документы связаны между собой, роли сотрудников определены, а статусы контролируются в одном процессе. Связка TMS + ЭПД сокращает ручные операции и превращает обязательный документооборот из дополнительной нагрузки в инструмент повышения эффективности.

С MasterTMS можно одновременно автоматизировать процессы, влияющие на стоимость перевозок: проводить торги, планировать маршруты, контролировать сроки и отклонения, отслеживать рейсы и анализировать работу партнеров-перевозчиков. По данным корпоративных пользователей MasterTMS, внедрение системы позволяет экономить от 9 до 21% на каждой отгрузке.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь