Владимир Мединский переизбран председателем Российского военно-исторического общества
В Москве состоялся внеочередной съезд Российского военно-исторического общества. Делегатами форума стали представители 89 регионов России: председатели региональных отделений РВИО, представители органов власти и бизнеса, руководители крупных общественных организаций.
На съезде Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский был переизбран на новый срок. Он сохранит свои полномочия еще на шесть лет.
«Созданное в 2012 году Общество продолжает расширять свои границы, растет число его членов, открываются новые Региональные отделения. За последние годы Общество показало себя надежной опорой государства. Огромное количество наших проектов связано с увековечением историей подвигов и героев специальной военной операции. Отмечаю также роль Общества, отдельных его членов в работе над подготовкой единой линейки учебников истории», – отметил Владимир Мединский в своем приветствии.
Также в состав Центрального Совета РВИО были избраны: заместитель Министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, владелец и генеральный директор медиахолдинга MAEP Константин Майор.
«За последние три года мы транслировали на медиафасадах и цифровых экранах более 300 исторических событий. Наш медиахолдинг позволяет каждый день напоминать всей стране о нашем наследии, о наших предках, о подвигах наших родителей и дедов. И это объединяет всю страну», – рассказал Константин Майор.
С основным докладом выступил Исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк. Он рассказал о результатах работы Российского военно-исторического общества и ключевых задачах на 2027 год.
Усилиями РВИО за 12 лет открыто более 653 памятников, стел и бюстов. В этом году международный резонанс вызвало открытие в Хабаровске мемориала в честь победы над милитаристской Японией.
«Для РВИО этот мемориальный комплекс стал собирательным образом мужества и отваги советских воинов. А глобально – символом победы добра над злом и ненавистью к советскому народу. Сегодня силы зла пытаются взять реванш через ненависть и русофобию. Но мы вместе этого не позволим», – сказал Виталий Мартынюк.
За время работы РВИО проведено свыше 140 форумов и научных конференций. С 2020 года Обществом при поддержке Министерства просвещения РФ проводятся циклы просветительских форумов «История для будущего» и конференции «Просветители».
В 2026 году за заслуги в реализации общественно значимых проектов Владимир Путин объявил Благодарность Российскому военно-историческому обществу.