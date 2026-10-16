Владимир Мединский переизбран председателем Российского военно-исторического общества

«За последние три года мы транслировали на медиафасадах и цифровых экранах более 300 исторических событий. Наш медиахолдинг позволяет каждый день напоминать всей стране о нашем наследии, о наших предках, о подвигах наших родителей и дедов. И это объединяет всю страну», – рассказал Константин Майор.