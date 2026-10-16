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Владимир Мединский переизбран председателем Российского военно-исторического общества

В Москве состоялся внеочередной съезд Российского военно-исторического общества. Делегатами форума стали представители 89 регионов России: председатели региональных отделений РВИО, представители органов власти и бизнеса, руководители крупных общественных организаций.

На съезде Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский был переизбран на новый срок. Он сохранит свои полномочия еще на шесть лет.

«Созданное в 2012 году Общество продолжает расширять свои границы, растет число его членов, открываются новые Региональные отделения. За последние годы Общество показало себя надежной опорой государства. Огромное количество наших проектов связано с увековечением историей подвигов и героев специальной военной операции. Отмечаю также роль Общества, отдельных его членов в работе над подготовкой единой линейки учебников истории», – отметил Владимир Мединский в своем приветствии.

Также в состав Центрального Совета РВИО были избраны: заместитель Министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, владелец и генеральный директор медиахолдинга MAEP Константин Майор.                                                                                                    

«За последние три года мы транслировали на медиафасадах и цифровых экранах более 300 исторических событий. Наш медиахолдинг позволяет каждый день напоминать всей стране о нашем наследии, о наших предках, о подвигах наших родителей и дедов. И это объединяет всю страну», – рассказал Константин Майор.

С основным докладом выступил Исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк.  Он рассказал о результатах работы Российского военно-исторического общества и ключевых задачах на 2027 год.

Усилиями РВИО за 12 лет открыто более 653 памятников, стел и бюстов. В этом году международный резонанс вызвало открытие в Хабаровске мемориала в честь победы над милитаристской Японией.

«Для РВИО этот мемориальный комплекс стал собирательным образом мужества и отваги советских воинов. А глобально – символом победы добра над злом и ненавистью к советскому народу. Сегодня силы зла пытаются взять реванш через ненависть и русофобию. Но мы вместе этого не позволим», – сказал Виталий Мартынюк.

За время работы РВИО проведено свыше 140 форумов и научных конференций. С 2020 года Обществом при поддержке Министерства просвещения РФ проводятся циклы просветительских форумов «История для будущего» и конференции «Просветители».

В 2026 году за заслуги в реализации общественно значимых проектов Владимир Путин объявил Благодарность Российскому военно-историческому обществу.

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