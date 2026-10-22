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Мариинский театр выходит на улицы: МАЕР создаёт инфраструктуру поддержки высокого искусства в России

Опера и балет смогут встретиться со зрителем не только в театральном зале, но и в городской среде — на цифровых медиафасадах и в новостной повестке. МАЕР стал коммуникационным партнёром Мариинского театра, а входящее в медиахолдинг агентство «Росбалт» с 25-летней историей — информационным.

Соглашение, подписанное в Санкт-Петербурге при участии художественного руководителя — директора театра Валерия Гергиева и владельца и генерального директора МАЕР Константина Майора, стало частью системной работы медиахолдинга по созданию в России платформы поддержки театрального искусства. МАЕР объединяет возможности цифровой городской среды и журналистики, чтобы люди чаще встречались с шедеврами классического искусства в повседневной жизни.

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев подчеркнул, что культурное наследие должно жить не только в театрах и библиотеках, но и встречаться с новой аудиторией, в том числе с молодёжью: «Я думаю, что в том числе с помощью холдинга МАЕР мы многого добьёмся. И то, что создавали величайшие наши предшественники, не должно пылиться в библиотеках. Это должно выходить в люди, в том числе к молодёжи. Да, тут поработать надо. В том числе и нам. И это будет сделано».

Цифровые медиафасады и общественные пространства МАЕР с ежемесячной аудиторией в 61 млн человек могут стать новой точкой соприкосновения с миром театра. «Росбалт» расскажет о том, что обычно остаётся за театральными кулисами: как рождаются постановки, чем живут артисты, кто сегодня определяет будущее российского балета и оперы.

«Для нас партнёрство с Мариинским театром — особенное событие. Мы хотим, чтобы искусство выходило за пределы сцены, на городские экраны и страницы СМИ, встречалось с человеком в повседневной жизни. Современная городская среда даёт уникальную возможность делать культуру понятной и близкой каждому. Благодарю Мариинский театр и отдельно маэстро Валерия Абисаловича за доверие. Уверен, вместе мы привлечём новую зрительскую аудиторию», отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Для МАЕР сотрудничество с Мариинским театром продолжает системную работу по продвижению российского культурного наследия с помощью современных цифровых инструментов. В июне 2026 года медиахолдинг заключил соглашение о коммуникационном партнёрстве с Большим театром, который в этом году отмечает 250-летие.

Особую роль в новом партнёрстве сыграет «Росбалт», чья история на протяжении 25 лет неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Агентство возьмёт на себя информационное освещение деятельности Мариинского театра, сделав акцент не только на премьерах и гастролях, но и на событиях, которые формируют современную культурную повестку. В числе возможных форматов — интервью с артистами и дирижёрами, репортажи с репетиций, авторские материалы о постановках и людях, стоящих за ними. Благодаря федеральной аудитории «Росбалта» события Мариинского театра получат аудиторию далеко за пределами Санкт-Петербурга.

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