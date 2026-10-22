Мариинский театр выходит на улицы: МАЕР создаёт инфраструктуру поддержки высокого искусства в России

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев подчеркнул, что культурное наследие должно жить не только в театрах и библиотеках, но и встречаться с новой аудиторией, в том числе с молодёжью: «Я думаю, что в том числе с помощью холдинга МАЕР мы многого добьёмся. И то, что создавали величайшие наши предшественники, не должно пылиться в библиотеках. Это должно выходить в люди, в том числе к молодёжи. Да, тут поработать надо. В том числе и нам. И это будет сделано».