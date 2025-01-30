Чем апартаменты отличаются от квартиры

Режим долевой собственности на общее имущество в нежилых зданиях напрямую не регулируется законом. Управление зданием обычно поручается УК, назначенной застройщиком или крупным собственником. Владельцы апартаментов имеют ограниченное влияние на процесс управления и могут оказаться в ситуации, когда решения принимаются без их участия. Нередко большинство голосов принадлежит одному мажоритарному собственнику, который может единолично принимать решения по дому. Помимо этого, в составе общего имущества могут присутствовать не только традиционные зоны, такие как подъезды и лифты, но и коммерческие помещения (офисы, магазины), расходы на содержание которых также могут быть переложены на владельцев апартаментов.