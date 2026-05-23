Буллинг и наказание: как в разных странах борются со школьными хулиганами

Буллинг и наказание: как в разных странах борются со школьными хулиганамиПорка, штраф, задержание и другие воспитательные меры
В Сингапуре ввели новую меру наказания за буллинг в школах – порку для мальчиков и отстранение от уроков для девочек. К каким методам перевоспитания нерадивых учеников прибегают в разных странах – в справке «Ведомостей».
Задержание
В большинстве учебных заведений США действуют два основных наказания. Если школьник систематически не выполняет домашние задания, опаздывает, уходит с занятий или нарушает дисциплину в классе, то к нему применяется detection («задержание»). В таком случае ученик должен остаться после уроков и сделать всю «домашку» в учебном заведении.
Более строгая система наказания – zero tolerance («нулевая терпимость») – предусматривает отчисление и привлечение полиции. Она применяется за вандализм, домогательства, употребление запрещенных веществ или владение оружием.
Кроме того, в американских школах применяются предупреждения, штрафы, отстранения от занятий, переводы в альтернативные заведения и другие меры борьбы с хулиганами.
Штраф
В некоторых школах Германии за опоздания наказывают рублем. Эта мера применяется в крайнем случае – когда все остальные попытки вразумить нерадивого ученика, такие как беседы с родителями, преподавателями, школьными психологами и социальными работниками, не принесли результата.
Например, в гимназии Дюрера (Нюрнберг) штраф за опоздание составляет 5 евро. Ученик идет в секретариат, где ему выдают «акт об опоздании». Дело передают в муниципальное управление по штрафам, которое назначает наказание. Применяется оно к учениками 9–11 классов.
А в случае систематических пропусков занятий без причины семью разгильдяя может ждать куда более крупный штраф – до 2500 евро.
Порка
В Малайзии телесные наказания являются привычной практикой воспитания школьников. Проступки, за которые могут применять такие санкции, определяет Минобразования – это драки, курение, прогулы, оскорбление учителей и проч. Право наказать разгильдяя тростью имеет только директор, но он может делегировать его педагогам. Удары – до десяти за раз – наносят по ягодицам через одежду или по ладоням. Как правило, наказание проводят не публично.
Аналогичные меры воспитания являются распространенными в ряде государств Африки, Азии, Карибского бассейна, а также в 17 штатах США (преимущественно на юге страны – в Алабаме, Арканзасе, Миссисипи, Техасе и проч.).
Объяснительная
В большинстве стран СНГ доминирует воспитательная модель, то есть профилактика и коррекция поведения нерадивого ученика. Основные меры – письменная объяснительная, выговор, постановка на внутришкольный учет, вызов на совет профилактики и проч. В Китае к этому добавляются публичные уроки дисциплины, во время которых провинившегося школьника могут попросить извиниться перед преподавателем или классом.