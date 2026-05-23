Буллинг и наказание: как в разных странах борются со школьными хулиганами

В Малайзии телесные наказания являются привычной практикой воспитания школьников. Проступки, за которые могут применять такие санкции, определяет Минобразования – это драки, курение, прогулы, оскорбление учителей и проч. Право наказать разгильдяя тростью имеет только директор, но он может делегировать его педагогам. Удары – до десяти за раз – наносят по ягодицам через одежду или по ладоням. Как правило, наказание проводят не публично.