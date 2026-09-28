Чем известен Виталий Савельев

Затем вновь вернулся в корпоративный мир. В 2007–2009 гг. – первый вице-президент АФК «Система». В частности, курировал деятельность сотового оператора МТС. В 2009 г. был избран гендиректором авиакомпании «Аэрофлота» и затем введен в ее совет директоров. В 2020 г. стал его председателем.