Чем известен Виталий Савельев

Чем известен Виталий СавельевВице-премьер освобожден от должности в связи с избранием в Госдуму
28 сентября президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева с поста зампреда правительства России в связи с переходом в нижнюю палату российского парламента. Он выдвинут на пост вице-спикера Госдумы. Подробности биографии Виталия Савельева – в материале «Ведомостей».
Савельев Виталий Геннадьевич родился 18 января 1954 г. в Ташкенте Узбекской ССР (ныне – Узбекистан).
В 1977 г. окончил механико-машиностроительный факультет Ленинградского политехнического института им. Калинина (ныне – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), а в 1986 г. – факультет организаторов промпроизводства Ленинградского инженерно-экономического института (ныне – Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет).
В 1977 г. как молодой специалист работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, где занимал должности инженера-наладчика и главного конструктора одного из объединений «Красноярскгэсстрой».
В 1984–1987 гг. Виталий Савельев стал заместителем управляющего Всесоюзным трестом «Севзапметаллургмонтаж» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, а получив второе высшее, перешел на пост замначальника главка «Главленинградинжстрой» исполкома Ленинградского горсовета депутатов трудящихся.
В 1989–1993 гг. возглавлял российско-американское совместное предприятие «Диалог-инвест», которое занималось поставками компьютерной техники в СССР и затем в Россию. Параллельно стал одним из сооснователей коммерческого Диалогбанка.
В 1993–1995 гг. – председатель правления банка «Россия», в 1995–1996 гг. – управляющий представительства банка «Менатеп» в Санкт-Петербурге, а в 1996–2001 гг. – председатель правления банка «Менатеп Санкт-Петербург». В этот период также входил в совет директоров пивоваренной компании «Балтика» и в число руководителей футбольного клуба «Зенит».
В 2001–2002 гг. стал заместителем председателя правления «Газпрома». В 2002–2004 гг. – вице-президент «Объединенной компании «Грос» и параллельно советник гендиректора компании «Связьинвест» (занимался вопросами финансов и информтехнологий).
В 2004–2007 гг. работал замминистра экономического развития и торговли РФ.
Затем вновь вернулся в корпоративный мир. В 2007–2009 гг. – первый вице-президент АФК «Система». В частности, курировал деятельность сотового оператора МТС. В 2009 г. был избран гендиректором авиакомпании «Аэрофлота» и затем введен в ее совет директоров. В 2020 г. стал его председателем.
В 2020–2022 гг. возглавлял совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании.
10 ноября 2020 г. назначен министром транспорта РФ. Во время голосования в Госдуме его поддержали 274 депутата, проголосовавших «за» при 55 воздержавшихся. Параллельно с министерским постом в 2021 г. вошел в совет директоров РЖД, а в 2024 г. избран его председателем.
14 мая 2024 г. назначен заместителем председателя правительства России (в Госдуме его кандидатуру поддержали 378 депутатов, еще 57 воздержались). Также выступал спецпредставителем президента России по развитию международного транспортного коридора Север – Юг.
В июне 2026 г. стало известно, что Виталий Савельев вошел в федеральный список кандидатов от «Единой России» на выборах в ГД России от Московской области.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней (2013, 2023), Почета (2006), Дружбы и Александра Невского (2018).