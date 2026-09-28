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Чем известен Виталий Савельев

Вице-премьер освобожден от должности в связи с избранием в Госдуму
Елена Дурандина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

28 сентября президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева с поста зампреда правительства России в связи с переходом в нижнюю палату российского парламента. Он выдвинут на пост вице-спикера Госдумы. Подробности биографии Виталия Савельева – в материале «Ведомостей».

Савельев Виталий Геннадьевич родился 18 января 1954 г. в Ташкенте Узбекской ССР (ныне – Узбекистан).

  • В 1977 г. окончил механико-машиностроительный факультет Ленинградского политехнического института им. Калинина (ныне – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), а в 1986 г. – факультет организаторов промпроизводства Ленинградского инженерно-экономического института (ныне – Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет).

  • В 1977 г. как молодой специалист работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, где занимал должности инженера-наладчика и главного конструктора одного из объединений «Красноярскгэсстрой».

  • В 1984–1987 гг. Виталий Савельев стал заместителем управляющего Всесоюзным трестом «Севзапметаллургмонтаж» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, а получив второе высшее, перешел на пост замначальника главка «Главленинградинжстрой» исполкома Ленинградского горсовета депутатов трудящихся.

  • В 1989–1993 гг. возглавлял российско-американское совместное предприятие «Диалог-инвест», которое занималось поставками компьютерной техники в СССР и затем в Россию. Параллельно стал одним из сооснователей коммерческого Диалогбанка.

  • В 1993–1995 гг.председатель правления банка «Россия», в 1995–1996 гг. – управляющий представительства банка «Менатеп» в Санкт-Петербурге, а в 1996–2001 гг. – председатель правления банка «Менатеп Санкт-Петербург». В этот период также входил в совет директоров пивоваренной компании «Балтика» и в число руководителей футбольного клуба «Зенит».

  • В 2001–2002 гг. стал заместителем председателя правления «Газпрома». В 2002–2004 гг. – вице-президент «Объединенной компании «Грос» и параллельно советник гендиректора компании «Связьинвест» (занимался вопросами финансов и информтехнологий).

  • В 2004–2007 гг. работал замминистра экономического развития и торговли РФ.

  • Затем вновь вернулся в корпоративный мир. В 2007–2009 гг.первый вице-президент АФК «Система». В частности, курировал деятельность сотового оператора МТС. В 2009 г. был избран гендиректором авиакомпании «Аэрофлота» и затем введен в ее совет директоров. В 2020 г. стал его председателем.

  • В 2020–2022 гг. возглавлял совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании.

  • 10 ноября 2020 г. назначен министром транспорта РФ. Во время голосования в Госдуме его поддержали 274 депутата, проголосовавших «за» при 55 воздержавшихся. Параллельно с министерским постом в 2021 г. вошел в совет директоров РЖД, а в 2024 г. избран его председателем.

  • 14 мая 2024 г. назначен заместителем председателя правительства России (в Госдуме его кандидатуру поддержали 378 депутатов, еще 57 воздержались). Также выступал спецпредставителем президента России по развитию международного транспортного коридора Север – Юг.

В июне 2026 г. стало известно, что Виталий Савельев вошел в федеральный список кандидатов от «Единой России» на выборах в ГД России от Московской области.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней (2013, 2023), Почета (2006), Дружбы и Александра Невского (2018).

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