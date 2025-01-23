День студента: какого числа отмечается и почему известен как Татьянин день

В 2025 г. в честь Дня студента в Москве 24 января в Доме культуры «Заречье» состоится лекция, посвященная истории праздника и его связи с Московским государственным университетом. 25 января, в числе прочих мероприятий, можно будет пройти «Унизверский квест» в Московском зоопарке, в парке «Ангарские пруды» и саду «Эрмитаж» пройдут костюмированные балы. Также в этот день студенты (при предъявлении студенческого билета) и Татьяны (при предъявлении паспорта) смогут посетить городские катки бесплатно.