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День студента: какого числа отмечается и почему известен как Татьянин день

История праздника, традиции и современность
Юлия Каблинова
Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ежегодно 25 января в России отмечается День студента, также известный как Татьянин день.

Как появился День студента в России

История Дня студента началась более двух столетий назад, когда в 1755 г. императрица Елизавета Петровна утвердила проект Московского университета. Примечательно, что это произошло 12 января по старому стилю, но в XX–XXI вв. дата стала соответствовать 25 января по григорианскому календарю (новому стилю).

Изначально праздник воспринимался лишь как День основания университета, но со времен его география и значение расширились. В конце XIX в. император Николай I распорядился считать эту дату Днем всех высших учебных заведений страны. В честь праздника проводились торжественные богослужения, учащиеся получали благословение на успешную учебу, а затем участвовали в веселых гуляниях.

В советское время праздник отмечался совсем недолго и был возрожден только к концу XX в.

В 2005 г. по указу президента РФ Владимира Путина 25 января было признано официальным праздником – Днем российского студенчества.

Почему День студента – это Татьянин день

Дата основания университета совпала с днем почитания святой мученицы Татианы (Татьяны), которую с тех пор принято считать покровительницей студентов. В 1791 г. при университете был открыт храм в ее честь. Святая Татиана стала символом стремления к знаниям, мудрости и духовной стойкости. По сей день студенты молятся ей, прося помощи в учебе и хороших результатов на экзаменах.

Традиции празднования в России

В России традиция отмечать День студента зародилась в Московском университете. Торжество начиналось с официальной церемонии в большом зале. Гости – профессора и студенты – произносили речи, а затем следовали церемонии вручения наград, звучал гимн, и мероприятие заканчивалось громкими возгласами «ура!», после чего все покидали зал. Развлекательная часть праздника проходила за пределами университета – в трактирах, ресторанах и кабаках.

В наши дни студенты продолжают чтить традиции, устраивая тематические мероприятия, концерты, флешмобы и другие массовые мероприятия. В вузах проходят награждения учащихся, показавших высокие достижения в учебе, науке и общественной жизни.

В 2025 г. в честь Дня студента в Москве 24 января в Доме культуры «Заречье» состоится лекция, посвященная истории праздника и его связи с Московским государственным университетом. 25 января, в числе прочих мероприятий, можно будет пройти «Унизверский квест» в Московском зоопарке, в парке «Ангарские пруды» и саду «Эрмитаж» пройдут костюмированные балы. Также в этот день студенты (при предъявлении студенческого билета) и Татьяны (при предъявлении паспорта) смогут посетить городские катки бесплатно.

Когда отмечают День студента в других странах

Международный день студента отмечается 17 ноября в память о трагических событиях, произошедших в 1939 г. в Чехословакии. После антифашистских протестов, в которых участвовали студенты, нацисты закрыли чешские университеты, арестовали сотни молодых людей и отправили их в концлагеря, а лидеров движения казнили.

Дата была утверждена в 1946 г. в Праге по решению Всемирного конгресса студентов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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