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Что нужно знать про Договор о нераспространении ядерного оружия

История и основные положения международного акта
Михаил Спиридонов
Лев Иванов / РИА Новости
Лев Иванов / РИА Новости

55 лет назад, 5 марта 1970 г., вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Это международный документ, разработанный в 1968 г. Комитетом по разоружению ООН с целью сдерживания возможных конфликтов и содействия мирному использованию атомной энергии. Изначально ДНЯО подписали 40 стран, в том числе обладавшие ядерным потенциалом СССР, США и Великобритания. На текущий момент число участников договора достигает 190.

История гонки ядерных вооружений

В конце Второй мировой войны США приступили к разработке ядерного оружия. 16 июля 1945 г. в пустыне штата Нью-Мексико прошли первые испытания атомной бомбы. Следом американцы впервые применили ее, сбросив на японские города Хиросима и Нагасаки. СССР впервые испытал свою атомную бомбу 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне. После этого началась гонка ядерных вооружений.

1 марта 1954 г. на атолле Бикини в рамках операции «Касл Браво» США взорвали первую термоядерную (водородную) бомбу, что привело к сильнейшему радиоактивному загрязнению. Этот случай стал одной из причин поиска путей ограничения ядерных испытаний.

В 1957 г. было создано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое выступило главным регулировщиком мирного использования и развития атомной энергии. В число обязанностей агентства в том числе вошел контроль за ядерными испытаниями.

В 1963 г. был подписан Договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой (так называемый Московский договор), сторонами которого выступили СССР, США и Великобритания.

Содержание Договора о нераспространении ядерного оружия

ДНЯО состоит из преамбулы и 11 статей. В преамбуле отражены основные положения документа – готовность к сотрудничеству в целях развития атомной энергии в мирных целях, взаимной работе между странами-участниками и скорейшему смягчению международной напряженности. Статьи сгруппированы вокруг трех главных принципов – нераспространение, разоружение и право на использование мирного атома.

Первая группа включает в себя обязательства стран-участниц, не обладающих ядерным оружием, не разрабатывать, не приобретать и не распространять его, а также не предоставлять доступ к ядерным технологиям другим странам.

Вторая группа рассказывает об обязательствах государств, обладающих ядерным оружием, по проведению переговоров о сокращении и уничтожении их запасов ради достижения разоружения.

В третьей группе говорится о правах на использование мирного атома. В частности, все государства, являющиеся подписантами ДНЯО, могут использовать атомную энергию в мирных целях и сотрудничать для ее развития.

Кто присоединился к ДНЯО

Среди первых стран, подписавших договор, были США, СССР, Великобритания и Япония. Франция и Китай, обладавшие к тому моменту собственным ядерным оружием, присоединились к ДНЯО в 1992 г. В 1970-х документ подписали большинство стран Европы. В число тех, кто отказался это сделать, входят Индия, Пакистан, Израиль и Южный Судан. В 2003 г. КНДР, которая являлась участником с 1985 г., решила выйти из договора.

Последующие договоры

Для укрепления мировой безопасности переговоры между странами-участниками продолжались. Результатом стало заключение двух Договоров об ограничении стратегических вооружений (ОСВ).

Первый, известный как ОСВ-1, был подписан 26 мая 1972 г. в Москве между США и СССР и вступил в силу 3 октября 1972 г. Он предусматривал сокращение числа межконтинентальных баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков, оснащенных ядерными боеголовками, а также ограничение количества подводных лодок с баллистическими ракетами. Также была предусмотрена система взаимных инспекций для проверки выполнения обязательств сторон.

ОСВ-2 был подписан в 1979 г., однако он так и не вступил в силу из-за ввода советских войск в Афганистан.

В 1991 г., после завершения холодной войны, Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), который продолжил тенденцию к сокращению ядерных арсеналов.

В 1993 г. был подписан новый договор, СНВ-2, который еще больше ограничил стратегические вооружения. В 2010 г. был подписан СНВ-3, который продлевает процесс сокращения арсеналов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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