Что нужно знать про Договор о нераспространении ядерного оружия

Среди первых стран, подписавших договор, были США, СССР, Великобритания и Япония. Франция и Китай, обладавшие к тому моменту собственным ядерным оружием, присоединились к ДНЯО в 1992 г. В 1970-х документ подписали большинство стран Европы. В число тех, кто отказался это сделать, входят Индия, Пакистан, Израиль и Южный Судан. В 2003 г. КНДР, которая являлась участником с 1985 г., решила выйти из договора.