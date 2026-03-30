Чем известна Элла Памфилова

Главу Центризбиркома переизбрали на третий пятилетний срок
Анастасия Сабитова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

30 марта на первом заседании нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России ее председатель Элла Памфилова была переизбрана на новый срок. Она стала первым в истории руководителем ЦИК, который занял этот пост в третий раз. Какой путь проделала Памфилова – в справке «Ведомостей».

Образование

Элла Александровна Памфилова (в девичестве – Лекомцева) родилась 12 сентября 1953 г. в городе Алмалыке Ташкентской области Узбекской ССР. В 1976 г. окончила Московский энергетический институт по специальности «инженер электронной техники». С 1976 по 1989 г. работала на Центральном ремонтно-механическом заводе производственного объединения «Мосэнерго» – сначала мастером и инженером-технологом, а затем председателем профсоюзного комитета.

Политическая карьера

В 1989 г. Памфилова была избрана народным депутатом СССР по квоте профсоюзов, входила в Межрегиональную депутатскую группу. С 1991 по 1994 г. занимала пост министра социальной защиты населения РСФСР, а затем РФ. В 1993 и 1995 гг. избиралась депутатом Государственной думы от блока «Памфилова – Гуров – Лысенко» от Калужской области и по Калужскому одномандатному округу соответственно. В 2000 г. стала первой женщиной, баллотировавшейся на пост президента России. Выдвигалась от собственного движения «За гражданское достоинство» и набрала 1,01% голосов.

Правозащитная деятельность

С 2002 по 2010 г. Памфилова возглавляла Комиссию по правам человека при президенте, а затем – Совет при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека (СПЧ). Летом 2010 г. она выступила против принятия поправок, расширяющих предупредительные полномочий ФСБ. Тогда же глава СПЧ резко раскритиковала акцию движения «Наши» на Селигере, обвинив его участников в сожжении книг. Спустя несколько дней Памфилова ушла в отставку, объяснив это решение отсутствием «развития и веры в результат».

В 2014 г. Памфилова была назначена уполномоченным по правам человека, сменив на этом посту Владимира Лукина. В ноябре того же года президент Владимир Путин согласился с ее предложением прописать в законе об НКО-иноагентах возможность выхода из соответствующего реестра.

Руководство Центризбиркомом

В 2016 г. Памфилова по предложению президента стала членом ЦИК. 28 марта она была избрана председателем комиссии, сменив Владимира Чурова. В 2021 г. переизбрана на этот пост.

Среди ключевых новшеств, введенных ЦИК за время руководства Памфиловой, – внедрение системы «мобильный избиратель», заменившей открепительные удостоверения, и развитие дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В 2017 г. по ее инициативе Общественная палата получила право направлять наблюдателей на избирательные участки.

Под руководством Памфиловой Центризбирком провел ряд федеральных кампаний – выборы президента в 2018 и 2024 гг. (на первой кампании впервые масштабно применялся «мобильный избиратель»), общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в 2020 г. (проходило в течение недели с возможностью надомного и выездного волеизъявления), выборы в Государственную думу в 2021 г. (в нескольких регионах применялось ДЭГ), а также референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Новый состав Центральной избирательной комиссии будет работать до марта 2031 г. В период его полномочий пройдут выборы депутатов Госдумы в 2026 г. и президентские выборы в 2030 г.

Награды

В 2003 г. награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2010-м удостоена ордена Почета «за многолетнюю плодотворную государственную деятельность». В ноябре 2023 г. Владимир Путин вручил Памфиловой орден «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие избирательной системы и многолетнюю добросовестную работу».

