Чем известна Элла Памфилова

С 2002 по 2010 г. Памфилова возглавляла Комиссию по правам человека при президенте, а затем – Совет при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека (СПЧ). Летом 2010 г. она выступила против принятия поправок, расширяющих предупредительные полномочий ФСБ. Тогда же глава СПЧ резко раскритиковала акцию движения «Наши» на Селигере, обвинив его участников в сожжении книг. Спустя несколько дней Памфилова ушла в отставку, объяснив это решение отсутствием «развития и веры в результат».