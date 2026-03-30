Чем известна Элла Памфилова

Чем известна Элла ПамфиловаГлаву Центризбиркома переизбрали на третий пятилетний срок
30 марта на первом заседании нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России ее председатель Элла Памфилова была переизбрана на новый срок. Она стала первым в истории руководителем ЦИК, который занял этот пост в третий раз. Какой путь проделала Памфилова – в справке «Ведомостей».
Образование
Элла Александровна Памфилова (в девичестве – Лекомцева) родилась 12 сентября 1953 г. в городе Алмалыке Ташкентской области Узбекской ССР. В 1976 г. окончила Московский энергетический институт по специальности «инженер электронной техники». С 1976 по 1989 г. работала на Центральном ремонтно-механическом заводе производственного объединения «Мосэнерго» – сначала мастером и инженером-технологом, а затем председателем профсоюзного комитета.
Политическая карьера
В 1989 г. Памфилова была избрана народным депутатом СССР по квоте профсоюзов, входила в Межрегиональную депутатскую группу. С 1991 по 1994 г. занимала пост министра социальной защиты населения РСФСР, а затем РФ. В 1993 и 1995 гг. избиралась депутатом Государственной думы от блока «Памфилова – Гуров – Лысенко» от Калужской области и по Калужскому одномандатному округу соответственно. В 2000 г. стала первой женщиной, баллотировавшейся на пост президента России. Выдвигалась от собственного движения «За гражданское достоинство» и набрала 1,01% голосов.
Правозащитная деятельность
С 2002 по 2010 г. Памфилова возглавляла Комиссию по правам человека при президенте, а затем – Совет при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека (СПЧ). Летом 2010 г. она выступила против принятия поправок, расширяющих предупредительные полномочий ФСБ. Тогда же глава СПЧ резко раскритиковала акцию движения «Наши» на Селигере, обвинив его участников в сожжении книг. Спустя несколько дней Памфилова ушла в отставку, объяснив это решение отсутствием «развития и веры в результат».
В 2014 г. Памфилова была назначена уполномоченным по правам человека, сменив на этом посту Владимира Лукина. В ноябре того же года президент Владимир Путин согласился с ее предложением прописать в законе об НКО-иноагентах возможность выхода из соответствующего реестра.
Руководство Центризбиркомом
В 2016 г. Памфилова по предложению президента стала членом ЦИК. 28 марта она была избрана председателем комиссии, сменив Владимира Чурова. В 2021 г. переизбрана на этот пост.
Среди ключевых новшеств, введенных ЦИК за время руководства Памфиловой, – внедрение системы «мобильный избиратель», заменившей открепительные удостоверения, и развитие дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В 2017 г. по ее инициативе Общественная палата получила право направлять наблюдателей на избирательные участки.
Под руководством Памфиловой Центризбирком провел ряд федеральных кампаний – выборы президента в 2018 и 2024 гг. (на первой кампании впервые масштабно применялся «мобильный избиратель»), общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в 2020 г. (проходило в течение недели с возможностью надомного и выездного волеизъявления), выборы в Государственную думу в 2021 г. (в нескольких регионах применялось ДЭГ), а также референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
Новый состав Центральной избирательной комиссии будет работать до марта 2031 г. В период его полномочий пройдут выборы депутатов Госдумы в 2026 г. и президентские выборы в 2030 г.
Награды
В 2003 г. награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2010-м удостоена ордена Почета «за многолетнюю плодотворную государственную деятельность». В ноябре 2023 г. Владимир Путин вручил Памфиловой орден «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие избирательной системы и многолетнюю добросовестную работу».